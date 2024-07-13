2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Дворикам старой Самары: история, архитектура, жизнь
Погрузитесь в атмосферу старой Самары, пройдя по её историческим дворикам, полным удивительных историй и архитектурных открытий
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
4 400₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Другая Самара: окраины старого города - путешествие в прошлое
Приглашаем на уникальную прогулку по самарским окраинам, где каждый уголок хранит истории прошлого века
Начало: На Площади Революции
Завтра в 08:00
12 авг в 08:30
3 800₽ за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Питер в Самаре: уникальная прогулка по парадным и дворам
Откройте для себя скрытые уголки Самары и погрузитесь в атмосферу Петербурга во время этой захватывающей прогулки
Начало: На пересечении улиц Некрасовской и Куйбышева
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
1 час
Индивидуальная
Самарские истории: путешествие по времени с купцами и дворянами
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У костёла (храма Пресвятого Сердца Иисуса)
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
от 2 900₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
Погрузитесь в мир самарского стрит-арта. Узнайте о местных художниках, муралах и граффити. Откройте для себя альтернативный взгляд на город
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
4 400₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Неизведанная Самара
Раскрыть тайны одного из самых брутальных районов города и уловить очарование местной архитектуры
Начало: У метро Безымянка
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
3 400₽ за всё до 8 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Волга - наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Присоединяйтесь к этой городской традиции
Начало: В районе речного вокзала
Завтра в 10:00
14 авг в 15:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Водная прогулка
Погружение в Голубое озеро и Волгу: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия для всех уровней подготовки. Погружение в Волгу или Голубое озеро, инструктаж и экипировка включены
Начало: По договоренности
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 20 000₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Самаре: старинная набережная, «Вертолётка» и термы
Прогулка по старой части Самарской набережной, панорамные виды с «Вертолётки» и релакс в термальном комплексе. Узнайте историю города и насладитесь видами
Начало: У фонтана «Парус» на Ленинградском спуске
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Место силы Самары: остров, которого не было
Путешествие на магический остров Самары на авто и лодке. Откройте тайны, проведите ритуалы и насладитесь природой
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от 15 000₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по району Запанской в Самаре
Узнайте, каким был район Запанской до революции, и почему его обитателей называли горчишниками. Погрузитесь в атмосферу 19 века и узнайте много интересного
Начало: На Комсомольской площади
12 авг в 10:00
22 авг в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мифы и легенды Самары: путешествие по загадочным уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, передаваемые из поколения в поколение
Начало: у дома-музея В.И. Ленина
12 авг в 10:00
13 авг в 13:00
3 750₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
Мистическая экскурсия с предсказаниями
Побывать в старинном особняке, погадать на предметах и заглянуть в свою судьбу
Начало: На Галактионовской улице
13 авг в 14:30
14 авг в 16:00
3 500₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Тайными ходами» старой Самары
Пройти по сквозным дворам в историческом центре и прикоснуться к дореволюционному прошлому города
Начало: В районе Дворца культуры железнодорожников им. Пуш...
12 авг в 09:00
22 авг в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Подвальские террасы - из Самары
Отправиться в настоящее место силы, а по пути заехать в графскую усадьбу в селе Усолье
14 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от 19 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна13 июля 2024Отличная, экскурсия! Душевная, не утомительная, виды красивые, термы шикарные. Рекомендую!
- ММарина22 июня 2024Эта экскурсия подойдет для тех, кто пресытился красивыми туристическими местами и хочет чего-то «остренького», небанального. Машина времени перенесет вас лет
- ММихаил21 июня 2023Голубое озере - очень интересное место! Чистейшая холодная вода, фантастические космические подводные пейзажи, дружелюбная команда, интересные рассказчики. Очень доволен!
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Нескучные экскурсии»
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