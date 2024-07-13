Нескучные экскурсии

Найдено 15 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Самаре, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Дворики старой Самары
Пешая
85 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Дворикам старой Самары: история, архитектура, жизнь
Погрузитесь в атмосферу старой Самары, пройдя по её историческим дворикам, полным удивительных историй и архитектурных открытий
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
4 400 за всё до 10 чел.
Другая Самара: окраины старого города
Пешая
119 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Другая Самара: окраины старого города - путешествие в прошлое
Приглашаем на уникальную прогулку по самарским окраинам, где каждый уголок хранит истории прошлого века
Начало: На Площади Революции
Завтра в 08:00
12 авг в 08:30
3 800 за всё до 6 чел.
Питер в Самаре - прогулка по парадным
Пешая
25 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Питер в Самаре: уникальная прогулка по парадным и дворам
Откройте для себя скрытые уголки Самары и погрузитесь в атмосферу Петербурга во время этой захватывающей прогулки
Начало: На пересечении улиц Некрасовской и Куйбышева
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 7 чел.
Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
20 отзывов
1 час
Индивидуальная
Самарские истории: путешествие по времени с купцами и дворянами
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У костёла (храма Пресвятого Сердца Иисуса)
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
от 2 900 за человека
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
Пешая
19 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
Погрузитесь в мир самарского стрит-арта. Узнайте о местных художниках, муралах и граффити. Откройте для себя альтернативный взгляд на город
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
4 400 за всё до 10 чел.
Неизведанная Самара
Пешая
38 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Неизведанная Самара
Раскрыть тайны одного из самых брутальных районов города и уловить очарование местной архитектуры
Начало: У метро Безымянка
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
3 400 за всё до 8 чел.
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Пешая
18 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Волга - наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Присоединяйтесь к этой городской традиции
Начало: В районе речного вокзала
Завтра в 10:00
14 авг в 15:00
4 000 за всё до 10 чел.
Дайвинг на Волге или Голубом озере
1 отзыв
3 часа
Водная прогулка
Погружение в Голубое озеро и Волгу: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия для всех уровней подготовки. Погружение в Волгу или Голубое озеро, инструктаж и экипировка включены
Начало: По договоренности
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 20 000 за человека
Поймать Самарский вайб
На машине
1 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Самаре: старинная набережная, «Вертолётка» и термы
Прогулка по старой части Самарской набережной, панорамные виды с «Вертолётки» и релакс в термальном комплексе. Узнайте историю города и насладитесь видами
Начало: У фонтана «Парус» на Ленинградском спуске
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.
Место силы Самары: остров, которого не было
На машине
2 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Место силы Самары: остров, которого не было
Путешествие на магический остров Самары на авто и лодке. Откройте тайны, проведите ритуалы и насладитесь природой
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от 15 000 за всё до 2 чел.
Прогулка по самому опасному району дореволюционной Самары
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по району Запанской в Самаре
Узнайте, каким был район Запанской до революции, и почему его обитателей называли горчишниками. Погрузитесь в атмосферу 19 века и узнайте много интересного
Начало: На Комсомольской площади
12 авг в 10:00
22 авг в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Мифы и легенды Самары
Пешая
22 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мифы и легенды Самары: путешествие по загадочным уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, передаваемые из поколения в поколение
Начало: у дома-музея В.И. Ленина
12 авг в 10:00
13 авг в 13:00
3 750 за всё до 10 чел.
Мистическая экскурсия с предсказаниями
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Мистическая экскурсия с предсказаниями
Побывать в старинном особняке, погадать на предметах и заглянуть в свою судьбу
Начало: На Галактионовской улице
13 авг в 14:30
14 авг в 16:00
3 500 за человека
«Тайными ходами» старой Самары
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Тайными ходами» старой Самары
Пройти по сквозным дворам в историческом центре и прикоснуться к дореволюционному прошлому города
Начало: В районе Дворца культуры железнодорожников им. Пуш...
12 авг в 09:00
22 авг в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
В Подвальские террасы - из Самары
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Подвальские террасы - из Самары
Отправиться в настоящее место силы, а по пути заехать в графскую усадьбу в селе Усолье
14 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от 19 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    13 июля 2024
    Поймать Самарский вайб
    Отличная, экскурсия! Душевная, не утомительная, виды красивые, термы шикарные. Рекомендую!
  • М
    Марина
    22 июня 2024
    Прогулка по самому опасному району дореволюционной Самары
    Эта экскурсия подойдет для тех, кто пресытился красивыми туристическими местами и хочет чего-то «остренького», небанального. Машина времени перенесет вас лет
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    на 50, а то и более, назад; по узкой тропинке между зарослями выше роста человека попадёте в затерянный мир, дальше спойлерить не буду. Гид очевидно в теме и хорошо продумал, как произвести впечатление:) Бонусом к экскурсии была возможность пройти по территории старого депо.

    Эта экскурсия подойдет для тех, кто пресытился красивыми туристическими местами и хочет чего-то «остренького», небанального. МашинаЭта экскурсия подойдет для тех, кто пресытился красивыми туристическими местами и хочет чего-то «остренького», небанального. МашинаЭта экскурсия подойдет для тех, кто пресытился красивыми туристическими местами и хочет чего-то «остренького», небанального. МашинаЭта экскурсия подойдет для тех, кто пресытился красивыми туристическими местами и хочет чего-то «остренького», небанального. МашинаЭта экскурсия подойдет для тех, кто пресытился красивыми туристическими местами и хочет чего-то «остренького», небанального. Машина
  • М
    Михаил
    21 июня 2023
    Дайвинг на Волге или Голубом озере
    Голубое озере - очень интересное место! Чистейшая холодная вода, фантастические космические подводные пейзажи, дружелюбная команда, интересные рассказчики. Очень доволен!

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Дворики старой Самары
  2. Другая Самара: окраины старого города
  3. Питер в Самаре - прогулка по парадным
  4. Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
  5. Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Самарская набережная
  3. Площадь Куйбышева
  4. Набережная
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Сквер Пушкина
  7. Площадь Чапаева
  8. Площадь Славы
  9. Особняк Курлиных
  10. Бункер Сталина
Сколько стоит экскурсия по Самаре в августе 2024
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