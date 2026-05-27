Приглашаю увидеть Волгу, Жигулёвские горы и Жигулёвское море с высоты птичьего полёта. За один день я покажу вам самые красивые смотровые площадки в Самарской области и познакомлю с богатым историей краем, овеянным тайнами и преданиями.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Самары

9:40 — вертолётная площадка в Управленческом. Отсюда открываются виды на изрезанную островами Волгу, Жигулёвские и Сокольи горы. Вы увидите и знаменитые Жигулёвские ворота — самое узкое место Волги, где горы максимально сближаются. Я расскажу об основных вехах в истории этих мест, строительстве ГЭС и о Н. Д. Кузнецове — человеке-легенде, создателе авиационных и космических двигателей

12:00 — Молодецкий курган. Вас ждёт прогулка по берегу рукотворного Жигулёвского моря и природа невероятной красоты! С кургана открывается вид на противоположный берег Волги и старинное село Самарской Луки — Жигули

16:00 — храм в Прибрежном и смотровая «Мыс красоты». Посетим церковь Новомучеников и исповедников Церкви Русской, построенный из строевого леса без единого гвоздя. Затем подъедем к смотровой с видами на Жигулёвские горы и Мастрюковские озёра, где проходит фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина

18:00 — Царёв курган. Мистическое место, окутанное легендами и былями. Здесь бывали императоры, художники и писатели. С вершины открывается вид на слияние двух рек — Волги и Сока, а также на Жигулёвские ворота

19:00 — возвращение в Самару (~ 1 ч)

