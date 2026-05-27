Там, где летают орлы: смотровые Самарской области

Вертолётная площадка, Царёв курган, Молодецкий курган, смотровая «Мыс красоты» в Прибрежном
Приглашаю увидеть Волгу, Жигулёвские горы и Жигулёвское море с высоты птичьего полёта.

За один день я покажу вам самые красивые смотровые площадки в Самарской области и познакомлю с богатым историей краем, овеянным тайнами и преданиями.
Описание экскурсии

9:00 — выезд из Самары

9:40 — вертолётная площадка в Управленческом. Отсюда открываются виды на изрезанную островами Волгу, Жигулёвские и Сокольи горы. Вы увидите и знаменитые Жигулёвские ворота — самое узкое место Волги, где горы максимально сближаются. Я расскажу об основных вехах в истории этих мест, строительстве ГЭС и о Н. Д. Кузнецове — человеке-легенде, создателе авиационных и космических двигателей

12:00 — Молодецкий курган. Вас ждёт прогулка по берегу рукотворного Жигулёвского моря и природа невероятной красоты! С кургана открывается вид на противоположный берег Волги и старинное село Самарской Луки — Жигули

16:00 — храм в Прибрежном и смотровая «Мыс красоты». Посетим церковь Новомучеников и исповедников Церкви Русской, построенный из строевого леса без единого гвоздя. Затем подъедем к смотровой с видами на Жигулёвские горы и Мастрюковские озёра, где проходит фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина

18:00 — Царёв курган. Мистическое место, окутанное легендами и былями. Здесь бывали императоры, художники и писатели. С вершины открывается вид на слияние двух рек — Волги и Сока, а также на Жигулёвские ворота

19:00 — возвращение в Самару (~ 1 ч)

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Renault Duster
  • Билеты в национальный парк «Самарская Лука» оплачиваются отдельно
  • Можем устроить обед в любимом местными жителями ресторане «8 миля» (оплачивается отдельно)
  • Для посещения храма в Прибрежном женщинам необходимо иметь головной убор
  • Смотровую площадку «Мыс красоты» посещаем только в сухое время года

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провела экскурсии для 832 туристов
Меня зовут Екатерина, я коренная самарчанка. По специальности — преподаватель английского языка, долгое время работала в сфере международного туризма и как руководитель небольшого агентства, и в туроператорской компании. Уже давно
увлекаюсь внутренним туризмом, являюсь сертифицированным гидом Национального парка Самарская Лука. Очень люблю нашу Самару, неповторимую природу Самарской Луки и получаю огромное удовольствие, когда дарю новые впечатления людям и открываю для них новые места. Мне очень нравится вставлять в свои поездки «изюминки»: пикник на берегу озера или у подножия горы, купание летом в красивом месте с чистой прозрачной водой, сбор лекарственных трав. Общительна, мобильна, доброжелательна! Всегда рада новым знакомствам!

