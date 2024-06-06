Смотровые площадки Самары

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Идеальный микс по-самарски: экскурсия по Самаре
Экскурсия по Самаре: архитектурные шедевры, исторические факты и современные достопримечательности. Погружение в прошлое и настоящее города
«Кроме архитектурных достопримечательностей вас также ждут прекрасные панорамы на тех смотровых площадках, которые мы посетим»
14 июня в 13:00
15 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Самара: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«А также подниметесь на лучшую смотровую площадку города»
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
Начало: Пересечение ул. Куйбышева и ул. Ленинградской
«А со смотровой площадки полюбуетесь живописной панорамой Волги, обрамленной красивой набережной»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Самарская Лука: путешествие по волжским панорамам и истории
Погрузитесь в мир величественных пейзажей и завораживающих историй Самарской Луки. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
«Смотровая площадка в селе Ширяево»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Авто-путешествие по Самарской Луке: живописные пейзажи и культурное наследие
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Самарской области, наслаждаясь видами Волги и Жигулевских гор
«Вы побываете в самых красивых местах Самарской области, подниметесь на смотровые площадки и полюбуетесь живописными пейзажами Волги и Жигулевских гор»
15 июня в 08:30
24 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
Приглашаем на уникальное путешествие по Самарской области, где вас ждут величественные горы, морские пейзажи и загадки истории
Начало: В удобном для вас месте в Самаре
«В Жигулёвске вы подниметесь на смотровую площадку горы Отважная и прогуляетесь по экотропе до горы Шишка»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
15 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самара: путешествие по эпохе советского модернизма и космических достижений
Погрузитесь в атмосферу советской эпохи, исследуя архитектурные шедевры Самары, вдохновленные космической эрой
Начало: В районе площади Славы
«А также Вечный огонь, дом Правительства и заволжские красоты с лучшей смотровой площадки города»
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 335₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Удивительные пейзажи и легенды Самарской Луки для всей семьи
Погрузитесь в мир природы и истории Самарской Луки. Узнайте о редких растениях и животных, посетите музеи и живописные места. Идеально для всей семьи
Начало: На ж/д станции «Жигулёвское море» или в Тольятти
«Ширяево — Музей Репина — Смотровая площадка на Поповой горе — Ширяевские штольни — Родник Винный ключ»
22 июля в 08:00
23 июля в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Самарской Луке: уникальные природные памятники
Погрузитесь в удивительный мир Самарской Луки, полюбуйтесь волжскими просторами и исследуйте Ширяевские штольни. Насладитесь красотой природы и историей края
Начало: По договоренности
«Мы с вами поднимемся на смотровые площадки, чтобы полюбоваться волжскими просторами, увидим раскидистый лес и величавые горы, а еще спустимся в Ширяевские штольни, где вам откроется загадочный мир палеозоя»
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уникальная экскурсия по Самаре и смотровая площадка ж/д вокзала
Погрузитесь в историю и культуру Самары, посетив её знаковые места и взойдя на смотровую площадку железнодорожного вокзала
Начало: По согласованию с гидом
«Подъем на смотровую площадку Главным достоянием железнодорожного вокзала является монументальный купол»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поймать Самарский вайб
Старинная набережная, виды Волги и Жигулёвских гор, релакс в термах с саунами и большим бассейном
Начало: У фонтана «Парус» на Ленинградском спуске
«Панорамная площадка «Вертолётка», где вы узнаете, почему у неё такое название, хотя никаких вертолётов у нас там нет»
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
До Лысой горы: прогулка на квадроцикле
Погонять по лесным тропам и полюбоваться видом на волжские просторы в мини-группе
Начало: На Демократической улице
«Вы насладитесь живописными пейзажами, получите незабываемые эмоции от катания и посетите смотровую площадку на Лысой горе, откуда открывается панорамный вид на Волгу»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
Полюбоваться волжской Швейцарией, прогуляться к святому источнику и побывать в доме-музее Репина
«В селе Ширяево вы посетите дом-музей Репина и оцените панорамы села с обзорной площадки Поповой горы»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
16 700₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Прогулка с гидом-фотографом по Самаре: уютные закоулки и живописные виды
Лёгкая прогулка по небанальным локациям Самары с новым взглядом на город и профессиональными фотографиями на память
«Увидим великолепный драмтеатр и смотровую площадку, с которой открываются виды на самые лучшие закаты над Волгой и где можно сделать отличные фотографии»
10 июня в 13:30
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Самара. Путешествие во времени
Погружение в атмосферу Старого города, прогулка по историческому центру и знакомство с архитектурой купеческих особняков
Начало: На площади Революции
«Смотровую площадку Пушкинского сквера с великолепным панорамным видом»
12 июня в 09:00
20 июня в 17:00
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина6 июня 2024Всё замечательно! Пунктуально, профессионально и очень душевно! С максимальным учётом наших пожеланий)))
- ЛЛюдмила5 июня 2024Замечательная экскурсия от профессионала своего дела. Эрудиция Ольги распространяется далеко за пределы оговоренной темы. Она сыпет фактами, интересными историями и держит
- ЕЕлена4 июня 2024Спасибо Екатерине за увлекательную экскурсию! Особенно впечатлила гора Стрельная, великолепие природы, шикарные виды! Немного сложная дорога, в конце небольшой серпантин, но оно того стоит!!!
- ООльга3 июня 2024Замечательно провели время в Самаре. Экскурсовод Любовь живая, энергичная, экскурсия прошла легко и интересно! Ответила на все вопросы, рассказала где нам лучше провести свободное время. Спасибо большое! Рекомендую!
- ЕЕлена3 июня 2024Интересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, было безумно интересно слушать про
- ЯЯрослав2 июня 2024Экскурсию однозначно рекомендую. Экскурсовод Ольга очень интересно рассказывала об истории Самары, местных легендах и преданиях. Виды со смотровых площадок просто
- ИИнна1 июня 2024Приехали в Самару и оказались в плену замечательного экскурсовода Натали. Правильные акценты расставлены на локации города и мы очарованы улицами, домами, людьми… Рекомендуем гида для знакомства с историей города и современностью.
- ННадежда1 июня 2024Активный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машине было не жарко, предложена
- ММарина31 мая 2024Мы приехали в Самару компанией впервые, со мной были друзья, которые не любят экскурсии по разным причинам. Но после встречи
- ЭЭлина28 мая 2024Огромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всеми достопримечательностями исторического центра Самары! Я просто влюбилась в этот прекрасный город! Безусловно рекомендую эту экскурсию людям, интересующимся историей, культурой и архитектурой
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Смотровые площадки»
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