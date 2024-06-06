Смотровые площадки Самары

Найдено 15 экскурсий в категории «Смотровые площадки» в Самаре, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Идеальный микс по-самарски
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
116 отзывов
Популярное предложение
Идеальный микс по-самарски: экскурсия по Самаре
Экскурсия по Самаре: архитектурные шедевры, исторические факты и современные достопримечательности. Погружение в прошлое и настоящее города
«Кроме архитектурных достопримечательностей вас также ждут прекрасные панорамы на тех смотровых площадках, которые мы посетим»
14 июня в 13:00
15 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Самара
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
251 отзыв
Знакомьтесь, Самара: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«А также подниметесь на лучшую смотровую площадку города»
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
207 отзывов
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
Начало: Пересечение ул. Куйбышева и ул. Ленинградской
«А со смотровой площадки полюбуетесь живописной панорамой Волги, обрамленной красивой набережной»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Самарская Лука: путешествие по волжским панорамам и истории
Погрузитесь в мир величественных пейзажей и завораживающих историй Самарской Луки. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
«Смотровая площадка в селе Ширяево»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Авто-путешествие по Самарской Луке
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
76 отзывов
Авто-путешествие по Самарской Луке: живописные пейзажи и культурное наследие
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Самарской области, наслаждаясь видами Волги и Жигулевских гор
«Вы побываете в самых красивых местах Самарской области, подниметесь на смотровые площадки и полюбуетесь живописными пейзажами Волги и Жигулевских гор»
15 июня в 08:30
24 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
Приглашаем на уникальное путешествие по Самарской области, где вас ждут величественные горы, морские пейзажи и загадки истории
Начало: В удобном для вас месте в Самаре
«В Жигулёвске вы подниметесь на смотровую площадку горы Отважная и прогуляетесь по экотропе до горы Шишка»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
15 600 за всё до 3 чел.
Самара: романтика советского модернизма
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Самара: путешествие по эпохе советского модернизма и космических достижений
Погрузитесь в атмосферу советской эпохи, исследуя архитектурные шедевры Самары, вдохновленные космической эрой
Начало: В районе площади Славы
«А также Вечный огонь, дом Правительства и заволжские красоты с лучшей смотровой площадки города»
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 335 за всё до 10 чел.
Заповедные сокровища Самарской Луки - для всей семьи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Удивительные пейзажи и легенды Самарской Луки для всей семьи
Погрузитесь в мир природы и истории Самарской Луки. Узнайте о редких растениях и животных, посетите музеи и живописные места. Идеально для всей семьи
Начало: На ж/д станции «Жигулёвское море» или в Тольятти
«Ширяево — Музей Репина — Смотровая площадка на Поповой горе — Ширяевские штольни — Родник Винный ключ»
22 июля в 08:00
23 июля в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Самарской Луке: уникальные природные памятники
Погрузитесь в удивительный мир Самарской Луки, полюбуйтесь волжскими просторами и исследуйте Ширяевские штольни. Насладитесь красотой природы и историей края
Начало: По договоренности
«Мы с вами поднимемся на смотровые площадки, чтобы полюбоваться волжскими просторами, увидим раскидистый лес и величавые горы, а еще спустимся в Ширяевские штольни, где вам откроется загадочный мир палеозоя»
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия по Самаре и смотровая площадка ж/д вокзала на транспорте туристов
🚉 На поезде
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Уникальная экскурсия по Самаре и смотровая площадка ж/д вокзала
Погрузитесь в историю и культуру Самары, посетив её знаковые места и взойдя на смотровую площадку железнодорожного вокзала
Начало: По согласованию с гидом
«Подъем на смотровую площадку Главным достоянием железнодорожного вокзала является монументальный купол»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Поймать Самарский вайб
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Поймать Самарский вайб
Старинная набережная, виды Волги и Жигулёвских гор, релакс в термах с саунами и большим бассейном
Начало: У фонтана «Парус» на Ленинградском спуске
«Панорамная площадка «Вертолётка», где вы узнаете, почему у неё такое название, хотя никаких вертолётов у нас там нет»
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.
До Лысой горы: прогулка на квадроцикле
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
2 часа
До Лысой горы: прогулка на квадроцикле
Погонять по лесным тропам и полюбоваться видом на волжские просторы в мини-группе
Начало: На Демократической улице
«Вы насладитесь живописными пейзажами, получите незабываемые эмоции от катания и посетите смотровую площадку на Лысой горе, откуда открывается панорамный вид на Волгу»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:00
6 000 за человека
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
Полюбоваться волжской Швейцарией, прогуляться к святому источнику и побывать в доме-музее Репина
«В селе Ширяево вы посетите дом-музей Репина и оцените панорамы села с обзорной площадки Поповой горы»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
16 700 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по старой Самаре
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
Прогулка с гидом-фотографом по Самаре: уютные закоулки и живописные виды
Лёгкая прогулка по небанальным локациям Самары с новым взглядом на город и профессиональными фотографиями на память
«Увидим великолепный драмтеатр и смотровую площадку, с которой открываются виды на самые лучшие закаты над Волгой и где можно сделать отличные фотографии»
10 июня в 13:30
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Самара. Путешествие во времени
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Самара. Путешествие во времени
Погружение в атмосферу Старого города, прогулка по историческому центру и знакомство с архитектурой купеческих особняков
Начало: На площади Революции
«Смотровую площадку Пушкинского сквера с великолепным панорамным видом»
12 июня в 09:00
20 июня в 17:00
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Авто-путешествие по Самарской Луке
    Всё замечательно! Пунктуально, профессионально и очень душевно! С максимальным учётом наших пожеланий)))
  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Заповедные сокровища Самарской Луки - для всей семьи
    Замечательная экскурсия от профессионала своего дела. Эрудиция Ольги распространяется далеко за пределы оговоренной темы. Она сыпет фактами, интересными историями и держит
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    внимание гостей. Отдельно стоит отметить ее терпение по отношению к подросткам) Я с удовольствием порекомендовала бы Ольгу в качестве экскурсовода по красотам Самарской земли друзьям и сама бы хотела посетить и другие ее экскурсии.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Авто-путешествие по Самарской Луке
    Спасибо Екатерине за увлекательную экскурсию! Особенно впечатлила гора Стрельная, великолепие природы, шикарные виды! Немного сложная дорога, в конце небольшой серпантин, но оно того стоит!!!
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
    Замечательно провели время в Самаре. Экскурсовод Любовь живая, энергичная, экскурсия прошла легко и интересно! Ответила на все вопросы, рассказала где нам лучше провести свободное время. Спасибо большое! Рекомендую!
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Заповедные сокровища Самарской Луки - для всей семьи
    Интересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, было безумно интересно слушать про
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    историю этих мест. Ольга очень тщательно подготовилась к экскурсии, показывала нам привезенную с собой карту местности, старые фотографии, предметы быта. Все организационные моменты прошли очень гладко и четко. Мы довольны экскурсией! Большое спасибо!

    Интересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, былоИнтересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, былоИнтересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, былоИнтересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, былоИнтересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, было
  • Я
    Ярослав
    2 июня 2024
    Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
    Экскурсию однозначно рекомендую. Экскурсовод Ольга очень интересно рассказывала об истории Самары, местных легендах и преданиях. Виды со смотровых площадок просто
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    шикарные, эту красоту нужно увидеть своими глазами. Обратно в Самару лучше возвращаться на теплоходе, так вы увидите красоты Самары и Самарской Луки еще и непосредственно с Волги.

  • И
    Инна
    1 июня 2024
    Знакомьтесь, Самара
    Приехали в Самару и оказались в плену замечательного экскурсовода Натали. Правильные акценты расставлены на локации города и мы очарованы улицами, домами, людьми… Рекомендуем гида для знакомства с историей города и современностью.
  • Н
    Надежда
    1 июня 2024
    Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
    Активный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машине было не жарко, предложена
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    вода. Огромное спасибо Юлии и Ивану за те виды и пейзажи, которые они нам показали на молодецком Кургане и отважном. Сделано большое количество фото и получено много эмоций🙏

    Активный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машине
  • М
    Марина
    31 мая 2024
    Идеальный микс по-самарски
    Мы приехали в Самару компанией впервые, со мной были друзья, которые не любят экскурсии по разным причинам. Но после встречи
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    с Павлом они в корне изменили свое мнение и были в полном восторге! Павел очень любит свой родной город, рассказывает о таких интереснейших деталях, которые вряд ли можно самостоятельно вычитать, готовясь к поездке. Город оставил благодаря нашему прекрасному экскурсоводу самое приятное впечатление

  • Э
    Элина
    28 мая 2024
    Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
    Огромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всеми достопримечательностями исторического центра Самары! Я просто влюбилась в этот прекрасный город! Безусловно рекомендую эту экскурсию людям, интересующимся историей, культурой и архитектурой
    Огромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всемиОгромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всемиОгромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всеми

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Смотровые площадки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Идеальный микс по-самарски
  2. Знакомьтесь, Самара
  3. Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
  4. Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
  5. Авто-путешествие по Самарской Луке
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Самарская набережная
  4. Жигулевский пивзавод
  5. Площадь Куйбышева
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Иверский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "Смотровые площадки" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 1 400 до 16 700. Туристы уже оставили гидам 714 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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