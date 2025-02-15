Мы пройдем по самым известным уголкам, например: увидим волшебное пианино, которое играет само по себе, внимательно рассмотрим памятник Императрице Екатерине II и узнаем его предназначение.
После нашей прогулки все научатся замечать невидимые волшебных существ, коих в нашем городе очень много.
Описание экскурсии
Откройте для себя мир мифов и сказаний
Знаете ли вы, что в нашем городе обитают не только люди, голуби, кошки и собаки? Здесь живут и сильные герои мифов и сказаний. Они наблюдают за нашей жизнью с высоты крыш домов, смотрят на нас с постаментов и скрываются в стенах и нишах. Давайте вместе их найдем, узнаем их имена и поймем, для чего они были созданы.
Увлекательная прогулка по городу
Во время нашей прогулки вы откроете для себя самые красивые дома и площади, рассматривая этих героев и разгадывая их намерения. Я с радостью помогу вам в этом, рассказывая интересные истории о нашем городе. Мы будем делиться яркими сюжетами, которые понравятся как детям, так и взрослым, местным жителям и гостям Северной столицы.
Что нас ждет на экскурсии?
- Мы пройдем по самым известным уголкам города.
- Увидим волшебное пианино, которое играет само по себе.
- Внимательно рассмотрим памятник Императрице Екатерине II и поймем его предназначение.
- Не обойдем вниманием грандиозный Александринский театр.
- Пройдем по самой идеальной улице города.
- Узнаем о судьбе коней на Аничковом мосту и где их прятали во время войны.
- Увидим дом-торт и заглянем в милый дворик, который меняет свое убранство в зависимости от сезона.
Для кого предназначена экскурсия?
Экскурсия рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста: от 6 до 12 лет. Путешественники младше могут сопровождать группу и при желании участвовать в экскурсии, но мы не можем гарантировать, что весь материал будет им понятен. Обязательно помните, что каждого ребенка должен сопровождать взрослый.
Заключение
После нашей прогулки вы научитесь замечать невидимые божества и существа, которых в нашем городе огромное количество. Давайте вместе откроем для себя этот удивительный мир!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фонтан-часы ШАР Елисеевский магазин, волшебное пианино, которое играет само
- Памятник Императрице Екатерине II
- Александринский театр
- Кони на Аничковом мосту
- Дом-торт (дом Басина)
- Дворик в переулке Крылова
Что включено
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Дополнительных расходов нет
- Экскурсия проходит в комфортном формате мини-группы
- Экскурсия рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста: от 6до 12 лет. Путешественники младше могут сопровождать группу и при желании участвовать в экскурсии, но мы не гарантируем, что весь материал будет им понятен
- Каждого ребёнка обязательно должен сопровождать взрослый
- Максимальное количество детей - 10 человек
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате только для вас и вашей компании, а также для школьной группы (обсуждается отдельно)