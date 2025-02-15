Петербург — город немного сказочный, наполненный множеством удивительных тайн. Мы пройдем по самым известным уголкам, например: увидим волшебное пианино, которое играет само по себе, внимательно рассмотрим памятник Императрице Екатерине II и узнаем его предназначение. После нашей прогулки все научатся замечать невидимые волшебных существ, коих в нашем городе очень много.

Описание экскурсии

Откройте для себя мир мифов и сказаний

Знаете ли вы, что в нашем городе обитают не только люди, голуби, кошки и собаки? Здесь живут и сильные герои мифов и сказаний. Они наблюдают за нашей жизнью с высоты крыш домов, смотрят на нас с постаментов и скрываются в стенах и нишах. Давайте вместе их найдем, узнаем их имена и поймем, для чего они были созданы.

Увлекательная прогулка по городу

Во время нашей прогулки вы откроете для себя самые красивые дома и площади, рассматривая этих героев и разгадывая их намерения. Я с радостью помогу вам в этом, рассказывая интересные истории о нашем городе. Мы будем делиться яркими сюжетами, которые понравятся как детям, так и взрослым, местным жителям и гостям Северной столицы.

Что нас ждет на экскурсии?

Мы пройдем по самым известным уголкам города.

Увидим волшебное пианино, которое играет само по себе.

Внимательно рассмотрим памятник Императрице Екатерине II и поймем его предназначение.

Не обойдем вниманием грандиозный Александринский театр.

Пройдем по самой идеальной улице города.

Узнаем о судьбе коней на Аничковом мосту и где их прятали во время войны.

Увидим дом-торт и заглянем в милый дворик, который меняет свое убранство в зависимости от сезона.

Для кого предназначена экскурсия?

Экскурсия рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста: от 6 до 12 лет. Путешественники младше могут сопровождать группу и при желании участвовать в экскурсии, но мы не можем гарантировать, что весь материал будет им понятен. Обязательно помните, что каждого ребенка должен сопровождать взрослый.

Заключение

После нашей прогулки вы научитесь замечать невидимые божества и существа, которых в нашем городе огромное количество. Давайте вместе откроем для себя этот удивительный мир!