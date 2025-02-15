Петербург для детей: увлекательно и познавательно

Петербург — город немного сказочный, наполненный множеством удивительных тайн.

Мы пройдем по самым известным уголкам, например: увидим волшебное пианино, которое играет само по себе, внимательно рассмотрим памятник Императрице Екатерине II и узнаем его предназначение.

После нашей прогулки все научатся замечать невидимые волшебных существ, коих в нашем городе очень много.
Петербург для детей: увлекательно и познавательно
Петербург для детей: увлекательно и познавательно
Петербург для детей: увлекательно и познавательно
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Откройте для себя мир мифов и сказаний

Знаете ли вы, что в нашем городе обитают не только люди, голуби, кошки и собаки? Здесь живут и сильные герои мифов и сказаний. Они наблюдают за нашей жизнью с высоты крыш домов, смотрят на нас с постаментов и скрываются в стенах и нишах. Давайте вместе их найдем, узнаем их имена и поймем, для чего они были созданы.

Увлекательная прогулка по городу

Во время нашей прогулки вы откроете для себя самые красивые дома и площади, рассматривая этих героев и разгадывая их намерения. Я с радостью помогу вам в этом, рассказывая интересные истории о нашем городе. Мы будем делиться яркими сюжетами, которые понравятся как детям, так и взрослым, местным жителям и гостям Северной столицы.

Что нас ждет на экскурсии?

  • Мы пройдем по самым известным уголкам города.
  • Увидим волшебное пианино, которое играет само по себе.
  • Внимательно рассмотрим памятник Императрице Екатерине II и поймем его предназначение.
  • Не обойдем вниманием грандиозный Александринский театр.
  • Пройдем по самой идеальной улице города.
  • Узнаем о судьбе коней на Аничковом мосту и где их прятали во время войны.
  • Увидим дом-торт и заглянем в милый дворик, который меняет свое убранство в зависимости от сезона.

Для кого предназначена экскурсия?

Экскурсия рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста: от 6 до 12 лет. Путешественники младше могут сопровождать группу и при желании участвовать в экскурсии, но мы не можем гарантировать, что весь материал будет им понятен. Обязательно помните, что каждого ребенка должен сопровождать взрослый.

Заключение

После нашей прогулки вы научитесь замечать невидимые божества и существа, которых в нашем городе огромное количество. Давайте вместе откроем для себя этот удивительный мир!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Фонтан-часы ШАР Елисеевский магазин, волшебное пианино, которое играет само
  • Памятник Императрице Екатерине II
  • Александринский театр
  • Кони на Аничковом мосту
  • Дом-торт (дом Басина)
  • Дворик в переулке Крылова
Что включено
  • Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии встреча у Елисеевского магазина
Завершение: Переулок Крылова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Дополнительных расходов нет
  • Экскурсия проходит в комфортном формате мини-группы
  • Экскурсия рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста: от 6до 12 лет. Путешественники младше могут сопровождать группу и при желании участвовать в экскурсии, но мы не гарантируем, что весь материал будет им понятен
  • Каждого ребёнка обязательно должен сопровождать взрослый
  • Максимальное количество детей - 10 человек
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате только для вас и вашей компании, а также для школьной группы (обсуждается отдельно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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