Вы знали, что в Петербурге живут не только люди, голуби, кошки и собаки, но и герои мифов и сказаний? Они подглядывают за нашей жизнью с высоты крыш домов, смотрят на

нас с постаментов, скрываются в стенах и нишах. Давайте вместе найдём их и выясним, для чего они здесь. Попутно вы откроете для себя самые красивые дома и площади — а мы поделимся яркими сюжетами о них.

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Описание экскурсии

Мы пройдём по самым известным достопримечательностям города, но рассмотрим их с неожиданных ракурсов. Вы увидите:

Волшебное фортепиано, которое играет само по себе

Памятник императрице Екатерине II

Грандиозный Александринский театр

Самую идеальную улицу города

Дом-торт с петухами

Милый дворик, который меняет свое убранство в зависимости от сезона

Главная цель прогулки — поиски мифических существ, которых в нашем городе огромное количество. Вы убедитесь, что древние божества, покровители и защитники, каждый день незримо наблюдают за жителями Петербурга. Узнаете, как они влияют на судьбы горожан и какие тайны хранят, казалось бы, привычные и обыденные уголки.

Организационные детали