Вы знали, что в Петербурге живут не только люди, голуби, кошки и собаки, но и герои мифов и сказаний? Они подглядывают за нашей жизнью с высоты крыш домов, смотрят на
Описание экскурсии
Мы пройдём по самым известным достопримечательностям города, но рассмотрим их с неожиданных ракурсов. Вы увидите:
- Волшебное фортепиано, которое играет само по себе
- Памятник императрице Екатерине II
- Грандиозный Александринский театр
- Самую идеальную улицу города
- Дом-торт с петухами
- Милый дворик, который меняет свое убранство в зависимости от сезона
Главная цель прогулки — поиски мифических существ, которых в нашем городе огромное количество. Вы убедитесь, что древние божества, покровители и защитники, каждый день незримо наблюдают за жителями Петербурга. Узнаете, как они влияют на судьбы горожан и какие тайны хранят, казалось бы, привычные и обыденные уголки.
Организационные детали
- Дополнительных расходов нет
- Экскурсия проходит в комфортном формате мини-группы
- Экскурсия рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста: от 6 до 12 лет. Путешественники младше могут сопровождать группу и при желании участвовать в экскурсии, но мы не гарантируем, что весь материал будет им понятен
- Каждого ребёнка обязательно должен сопровождать взрослый
- Максимальное количество детей — 10 человек
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате только для вас и вашей компании, а также для школьной группы (обсуждается отдельно)
в понедельник в 11:30, во вторник, среду и четверг в 10:30, в пятницу в 11:00, в субботу в 11:30 и 14:00, в воскресенье в 11:30 и 14:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Встреча у Елисеевского магазина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:30, во вторник, среду и четверг в 10:30, в пятницу в 11:00, в субботу в 11:30 и 14:00, в воскресенье в 11:30 и 14:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4723 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Гайдукова
2 дек 2024
Прекрасно провели время в Петербурге. Нашли много нового в хорошо известных нам местах, где мы не раз уже бывали. Очень понравилась наша прогулка. Сама задумка оригинальная, места, которые посетили красивые, спасибо нашему гиду Наталье и организатору Элеоноре.
Петербург -потрясающий город даже при плохой погоде!
Петербург -потрясающий город даже при плохой погоде!
М
Мария
2 дек 2024
Благодарю за увлекательную экскурсию в центре города наполненную неожиданными фактами и открытиями!
Экскурсовод превосходно владеет материалом и аудиторией. Однозначно рекомендую. Будет интересно и детям и взрослым!
Экскурсовод превосходно владеет материалом и аудиторией. Однозначно рекомендую. Будет интересно и детям и взрослым!
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