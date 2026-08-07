Кого только не повидали стены Трубецкого бастиона! Арестованные писатели, министры и великие князья — вот неполный перечень известных «постояльцев». А некоторых до сих пор можно встретить в коридорах. Готовы отправиться на их поиски, исследовать все закоулки цитадели и отыскать ключи к ней? Будет страшно интересно!

Описание экскурсии

Скорей! Дерзай! Иди вперёд!

За полтора часа дети узнают неожиданные факты об истории тюрьмы. Царевич Алексей, княжна Тараканова, Достоевский, Чернышевский, декабристы — все эти исторические личности будут на нашем пути. Вместе мы удивимся их невзгодам и прикоснёмся к артефактам прошлого: от одежды до мебели. А чтобы представить себе режим дня и быт заключённых, пройдём по камерам, карцеру и внутреннему двору.

Ведь смелость крепости берёт

Кто был первым узником? Удалось ли кому-то сбежать? А как арестанты общались, если камера только для одного? В поисках ответов на эти и другие вопросы детям предстоит побывать в потайных уголках тюрьмы, познакомиться с секретной азбукой и с её помощью расшифровать таинственные послания заключённых. Наградой станут ключи от бастиона и… пусть это останется тайной, чтобы не испортить сюрприз:)

Организационные детали