За полтора часа дети узнают неожиданные факты об истории тюрьмы. Царевич Алексей, княжна Тараканова, Достоевский, Чернышевский, декабристы — все эти исторические личности будут на нашем пути. Вместе мы удивимся их невзгодам и прикоснёмся к артефактам прошлого: от одежды до мебели. А чтобы представить себе режим дня и быт заключённых, пройдём по камерам, карцеру и внутреннему двору.
Ведь смелость крепости берёт
Кто был первым узником? Удалось ли кому-то сбежать? А как арестанты общались, если камера только для одного? В поисках ответов на эти и другие вопросы детям предстоит побывать в потайных уголках тюрьмы, познакомиться с секретной азбукой и с её помощью расшифровать таинственные послания заключённых. Наградой станут ключи от бастиона и… пусть это останется тайной, чтобы не испортить сюрприз:)
Организационные детали
Входные билеты в тюрьму Трубецкого бастиона оплачиваются отдельно: взрослый — 500 ₽, льготный — 400 ₽, детский — 400 ₽
Экскурсия предназначена для детей от 8 до 14 лет
По запросу программу можно провести для школьной группы до 30 человек, детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 970 туристов
Меня зовут Александра, я живу в Петербурге. Провожу экскурсии и занимаюсь преподаванием более 10 лет. Веду в школе курсы истории, искусства и краеведения. Работаю как с детьми от 5 лет, так и с подростками. Стараюсь привить любовь к нашему волшебному городу и его окрестностям. Предлагаю и вам прикоснуться к прекрасному, узнать много нового и просто хорошо провести время!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
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Е
Елена
Отличный, увлекательный по тюрьме Трубецкого бастиона. Ребенок в полном восторге! Гид Александра умеет заинтересовать всех! Однозначно рекомендуем!
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Сергей
Были с детьми на экскурсии по Трубецкому бастиону. Очень понравилось и мне и детям. Александра чудесный и очень глубокий гид. Было комфортно и очень интересно! Рекомендую!
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Е
Елена
большое спасибо за экскурсию и подачу материала
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Е
Елена
мы в восторге от гида! экскурсия была очень интересная! гид смогла заинтересовать не только взрослых но и подростка! я рекомендую гида! приходите семьей, приходите с детьми и вы получите удовольствие и возможность отдохнуть!
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Светлана
Посетили экскурсию-квест в тюрьме Трубецкого бастиона. Наш экскурсовод Александра-это кладезь. С нами были дети- подростки, поэтому специально выбирали экскурсию без рассказывания скучных фактов, а что- то занимательное, интерактивное. Экскурсия была читать дальшеуменьшить
проведена в очень интересном формате. На вопросы было интересно отвечать всем: и детям, и взрослым. Всей дружной командой освоили азбуку Морзе. Посетили насколько камер. Узнали много интересных фактов, но не в формате обычного рассказывания, а в формате «пытливый ум». В конце экскурсии нас ждал неожиданный приятный сюрприз от Александры. Спасибо большое! Будем рекомендовать всем такого прекрасного экскурсовода.
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Д
Денис
Интересно, познавательно, причем и взрослым, и детям (12 и 10 лет)! Однозначно рекомендую!
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