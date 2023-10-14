Экскурсия-игра «Ключи от Трубецкого бастиона»

Погрузиться в атмосферу самой таинственной тюрьмы Российской империи

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Кого только не повидали стены Трубецкого бастиона! Арестованные писатели, министры и великие князья — вот неполный перечень известных «постояльцев». А некоторых до сих пор можно встретить в коридорах.

Готовы отправиться на их поиски, исследовать все закоулки цитадели и отыскать ключи к ней? Будет страшно интересно!
Экскурсия-игра «Ключи от Трубецкого бастиона»
Экскурсия-игра «Ключи от Трубецкого бастиона»
Экскурсия-игра «Ключи от Трубецкого бастиона»
Экскурсия-игра «Ключи от Трубецкого бастиона»
Экскурсия-игра «Ключи от Трубецкого бастиона»
Экскурсия-игра «Ключи от Трубецкого бастиона»
Экскурсия-игра «Ключи от Трубецкого бастиона»
Экскурсия-игра «Ключи от Трубецкого бастиона»
Экскурсия-игра «Ключи от Трубецкого бастиона»
Экскурсия-игра «Ключи от Трубецкого бастиона»
Экскурсия-игра «Ключи от Трубецкого бастиона»
Экскурсия-игра «Ключи от Трубецкого бастиона»
Экскурсия-игра «Ключи от Трубецкого бастиона»
Экскурсия-игра «Ключи от Трубецкого бастиона»
Экскурсия-игра «Ключи от Трубецкого бастиона»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Скорей! Дерзай! Иди вперёд!

За полтора часа дети узнают неожиданные факты об истории тюрьмы. Царевич Алексей, княжна Тараканова, Достоевский, Чернышевский, декабристы — все эти исторические личности будут на нашем пути. Вместе мы удивимся их невзгодам и прикоснёмся к артефактам прошлого: от одежды до мебели. А чтобы представить себе режим дня и быт заключённых, пройдём по камерам, карцеру и внутреннему двору.

Ведь смелость крепости берёт

Кто был первым узником? Удалось ли кому-то сбежать? А как арестанты общались, если камера только для одного? В поисках ответов на эти и другие вопросы детям предстоит побывать в потайных уголках тюрьмы, познакомиться с секретной азбукой и с её помощью расшифровать таинственные послания заключённых. Наградой станут ключи от бастиона и… пусть это останется тайной, чтобы не испортить сюрприз:)

Организационные детали

  • Входные билеты в тюрьму Трубецкого бастиона оплачиваются отдельно: взрослый — 250 руб., льготный — 150 руб., детский — 150 руб.
  • Экскурсия предназначена для детей от 8 до 14 лет
  • По запросу программу можно провести для школьной группы до 30 человек, детали уточняйте в переписке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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