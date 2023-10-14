Погрузиться в атмосферу самой таинственной тюрьмы Российской империи
Готовы отправиться на их поиски, исследовать все закоулки цитадели и отыскать ключи к ней? Будет страшно интересно!
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Описание
Что вас ожидает
Скорей! Дерзай! Иди вперёд!
За полтора часа дети узнают неожиданные факты об истории тюрьмы. Царевич Алексей, княжна Тараканова, Достоевский, Чернышевский, декабристы — все эти исторические личности будут на нашем пути. Вместе мы удивимся их невзгодам и прикоснёмся к артефактам прошлого: от одежды до мебели. А чтобы представить себе режим дня и быт заключённых, пройдём по камерам, карцеру и внутреннему двору.
Ведь смелость крепости берёт
Кто был первым узником? Удалось ли кому-то сбежать? А как арестанты общались, если камера только для одного? В поисках ответов на эти и другие вопросы детям предстоит побывать в потайных уголках тюрьмы, познакомиться с секретной азбукой и с её помощью расшифровать таинственные послания заключённых. Наградой станут ключи от бастиона и… пусть это останется тайной, чтобы не испортить сюрприз:)
Организационные детали
- Входные билеты в тюрьму Трубецкого бастиона оплачиваются отдельно: взрослый — 250 руб., льготный — 150 руб., детский — 150 руб.
- Экскурсия предназначена для детей от 8 до 14 лет
- По запросу программу можно провести для школьной группы до 30 человек, детали уточняйте в переписке
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Горьковская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.