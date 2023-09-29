«Карты, игры, ловкость рук». Интерактивная экскурсия для взрослых и детей

Раскрыть секреты популярных азартных игр и попробовать обыграть казино

5
2 отзыва
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Садиться за карточный стол с шулерами — так себе затея… Но только не в музее азартных игр! Здесь всё по-честному: профессиональные крупье и иллюзионисты познакомят вас с изнанкой игорного бизнеса и поделятся секретами мастерства. Главное — следите за руками: узнаете о шулерских техниках и как не попасться на них в жизни. Вот это и называется магией с последующим разоблачением!
«Карты, игры, ловкость рук». Интерактивная экскурсия для взрослых и детей
«Карты, игры, ловкость рук». Интерактивная экскурсия для взрослых и детей
«Карты, игры, ловкость рук». Интерактивная экскурсия для взрослых и детей
«Карты, игры, ловкость рук». Интерактивная экскурсия для взрослых и детей
«Карты, игры, ловкость рук». Интерактивная экскурсия для взрослых и детей
«Карты, игры, ловкость рук». Интерактивная экскурсия для взрослых и детей
«Карты, игры, ловкость рук». Интерактивная экскурсия для взрослых и детей
«Карты, игры, ловкость рук». Интерактивная экскурсия для взрослых и детей
«Карты, игры, ловкость рук». Интерактивная экскурсия для взрослых и детей
«Карты, игры, ловкость рук». Интерактивная экскурсия для взрослых и детей
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Описание

Что вас ожидает

Единственный в России музей азартных игр — место, где всё тайное становится явным. На интерактивной экскурсии вы раскроете секреты игорного бизнеса и узнаете, почему казино всегда остаётся в выигрыше. В сопровождении профессиональных крупье, карточных механиков, иллюзионистов и психологов вы увидите:

  • исторические экспонаты
  • интерактивные стенды
  • уникальные фотозоны
  • частные коллекции

Как проходит экскурсия

  • Для начала — немного истории. Музейный гид осветит ключевые этапы развития игорной индустрии и поделится малоизвестными фактами.
  • Переходим к математике! Вы изучите механику, правила и особенности популярных азартных игр. Исследуете принципы выигрыша казино — и проигрыша игроков. И узнаете, существует ли универсальная стратегия победы в азартных играх.
  • В интерактивной части программы профессиональный крупье научит вас играть в рулетку, кости, игровые автоматы и блэкджек. По ходу игры вы будете на расстоянии вытянутой руки наблюдать за шулерскими техниками и приёмами — а затем обязательно узнаете их секреты.
  • Для детей разработана специальная программа с мастер-классом по простым и весёлым фокусам от создателя музея — фокусника-иллюзиониста Дмитрия Козырева.

Организационные детали

Экскурсия проводится в начале каждого часа. Продолжительность — 60 минут.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Марата
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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1
Ж
29 сен 2023
Символично, что перед экскурсией в музей азартных игр я заглянула в музей Достоевского. Итог: слушать рассказы про покер, блэкджек и "одноруких бандитов" я шла с ощущением, что эти развлечения лучше обходить стороной… Очень рада, что музейному гиду удалось меня переубедить! Все участники - дети и взрослые - внимательно слушали, затем наперебой задавали вопросы и радовались, когда ответ удавалось найти самостоятельно. Музей несёт важный посыл: азартные игры - не зло во плоти, это просто одно из развлечений, которым не стоит злоупотреблять. Было полезно, информативно и азартно!
T
17 сен 2023
Очень понравилась экскурсия. Спасибо Валерии, нашему гиду, которая рассказала об игорном бизнесе и его секретах с большим энтузиазмом.

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