Раскрыть секреты популярных азартных игр и попробовать обыграть казино
Садиться за карточный стол с шулерами — так себе затея… Но только не в музее азартных игр! Здесь всё по-честному: профессиональные крупье и иллюзионисты познакомят вас с изнанкой игорного бизнеса и поделятся секретами мастерства. Главное — следите за руками: узнаете о шулерских техниках и как не попасться на них в жизни. Вот это и называется магией с последующим разоблачением!
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Описание
Что вас ожидает
Единственный в России музей азартных игр — место, где всё тайное становится явным. На интерактивной экскурсии вы раскроете секреты игорного бизнеса и узнаете, почему казино всегда остаётся в выигрыше. В сопровождении профессиональных крупье, карточных механиков, иллюзионистов и психологов вы увидите:
- исторические экспонаты
- интерактивные стенды
- уникальные фотозоны
- частные коллекции
Как проходит экскурсия
- Для начала — немного истории. Музейный гид осветит ключевые этапы развития игорной индустрии и поделится малоизвестными фактами.
- Переходим к математике! Вы изучите механику, правила и особенности популярных азартных игр. Исследуете принципы выигрыша казино — и проигрыша игроков. И узнаете, существует ли универсальная стратегия победы в азартных играх.
- В интерактивной части программы профессиональный крупье научит вас играть в рулетку, кости, игровые автоматы и блэкджек. По ходу игры вы будете на расстоянии вытянутой руки наблюдать за шулерскими техниками и приёмами — а затем обязательно узнаете их секреты.
- Для детей разработана специальная программа с мастер-классом по простым и весёлым фокусам от создателя музея — фокусника-иллюзиониста Дмитрия Козырева.
Организационные детали
Экскурсия проводится в начале каждого часа. Продолжительность — 60 минут.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Марата
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Наш музей — единственный в России и топ-5 в мире по тематике казино. Интерактивная коллекция рассчитана на людей разных возрастов. Здесь понравится тем, кто искренне интересуется культурой азартных игр, и тем, кто ничего об этом не знает. Экскурсии проводят профессиональные крупье, карточные механики, иллюзионисты, психологи.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Жанна
29 сен 2023
Символично, что перед экскурсией в музей азартных игр я заглянула в музей Достоевского. Итог: слушать рассказы про покер, блэкджек и "одноруких бандитов" я шла с ощущением, что эти развлечения лучше обходить стороной… Очень рада, что музейному гиду удалось меня переубедить! Все участники - дети и взрослые - внимательно слушали, затем наперебой задавали вопросы и радовались, когда ответ удавалось найти самостоятельно. Музей несёт важный посыл: азартные игры - не зло во плоти, это просто одно из развлечений, которым не стоит злоупотреблять. Было полезно, информативно и азартно!
T
Tiburonka
17 сен 2023
Очень понравилась экскурсия. Спасибо Валерии, нашему гиду, которая рассказала об игорном бизнесе и его секретах с большим энтузиазмом.
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