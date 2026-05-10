Перенесёмся во времена, когда рубль был самой крепкой валютой на планете, а акции российских компаний — самыми популярными на мировых фондовых биржах. Пройдём по Каменноостровскому проспекту и увидим этот мир в деталях: модную архитектуру, дорогие доходные дома. В историях успеха тех времён найдём место для всех: нобелевских лауреатов, императоров, мошенников и авантюристов.

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Описание экскурсии

Доходный дом Лидваль. Первая работа одного из самых модных и дорогих архитекторов дореволюционного Петербурга.

Место проведения первого киносеанса в истории нашей страны, где когда-то был роскошный ресторан, в котором чуть не расплакался Чайковский.

Самая странная памятная доска Петербурга, на которой всё неправда.

Австрийская площадь — уникальный архитектурный ансамбль, который словно перенесли из какого-то австрийского или немецкого городка.

Дом трёх Бенуа — настоящий дореволюционный ЖК. Самый большой, комфортабельный и благоустроенный жилой дом имперского Петербурга.

Дом с башнями — самый известный и необычный дом Петроградской стороны, на месте которого раньше располагался стадион.

ДК Ленсовета (ДК Промкооперации) — до революции здесь катались на роликах и устраивали корриду, а в советское время выступал Иосиф Бродский.

Героями нашей беседы будут Пушкин и Чайковский, Бродский и Толстой, императоры и вельможи, мошенники и авантюристы, простые люди и самые дорогие российские художники.

Вы узнаете:

кем надо было работать во времена Российской империи, чтобы быть невероятно богатым

кто убедил французов, что им надо оплатить строительство железной дороги из России в Китай

как один мост мог поднять стоимость земли в десятки раз

где одевался Николай II

И многое другое!

После прогулки у вас останутся дополнительные мультимедиа материалы — старинные фото, картины и пояснения. Можно будет в любой момент вернуться к маршруту и освежить впечатления.

