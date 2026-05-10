Доходный дом Лидваль. Первая работа одного из самых модных и дорогих архитекторов дореволюционного Петербурга.
Место проведения первого киносеанса в истории нашей страны, где когда-то был роскошный ресторан, в котором чуть не расплакался Чайковский.
Самая странная памятная доска Петербурга, на которой всё неправда.
Австрийская площадь — уникальный архитектурный ансамбль, который словно перенесли из какого-то австрийского или немецкого городка.
Дом трёх Бенуа — настоящий дореволюционный ЖК. Самый большой, комфортабельный и благоустроенный жилой дом имперского Петербурга.
Дом с башнями — самый известный и необычный дом Петроградской стороны, на месте которого раньше располагался стадион.
ДК Ленсовета (ДК Промкооперации) — до революции здесь катались на роликах и устраивали корриду, а в советское время выступал Иосиф Бродский.
Героями нашей беседы будут Пушкин и Чайковский, Бродский и Толстой, императоры и вельможи, мошенники и авантюристы, простые люди и самые дорогие российские художники.
Вы узнаете:
кем надо было работать во времена Российской империи, чтобы быть невероятно богатым
кто убедил французов, что им надо оплатить строительство железной дороги из России в Китай
как один мост мог поднять стоимость земли в десятки раз
где одевался Николай II
И многое другое!
После прогулки у вас останутся дополнительные мультимедиа материалы — старинные фото, картины и пояснения. Можно будет в любой момент вернуться к маршруту и освежить впечатления.
Организационные детали
Все здания осматриваем снаружи
Мы будем использовать аудиогарнитуры. По возможности возьмите с собой проводные наушники (разъём 3,5 мм)
Если наушников у вас нет, я выдам вам стандартные туристические наушники на одно ухо. Также на месте будет возможность по желанию приобрести одноразовые наушники на два канала
Тип билета
Стоимость
Участник
297 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Горьковская»
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Работаю гидом с 2018 года. Водил экскурсии по Карелии и Индии. А теперь провожу пешеходные экскурсии по Петербургу.
Уверен, что главная задача гида — заинтересовать! Поэтому нахожу неожиданные и необычные факты из истории Санкт-Петербурга, его жителей и зданий.
Дополняю свои рассказы мультимедийными материалами, которые помогают полностью погрузиться в атмосферу ушедших эпох.
М
Мария
Очень понравилась экскурсия. Дмитрий рассказывает интересные истории и факты из истории, связывая их с архитектурой города, о которых не напишут в путеводителе. Очень интересная и занимательная экскурсия, кстати еще в читать дальшеуменьшить
течение всего маршрута Дмитрий скидывал исторические фото и картины в канал нашей группы, чтобы можно было сразу на месте увидеть как раньше выглядели дома, мимо которых мы сегодня ходили. Обязательно буду рекомендавать Дмитрия как хорошего гида по неочевидным достопримечательностям СПб своим друзьям и знакомым! Спасибо еще раз за такой опыт, было круто!;)
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо вам! Рад стараться!)
Ю
Юлия
Большое спасибо Дмитрию за познавательную и увлекательную экскурсию. Дмитрий — профессор с большой буквы. Очень грамотная речь, приятный голос и интересная информация. Обязательно схожу к вам на прогулку еще! Отдельное спасибо за качественную гарнитуру — несмотря на праздничный день, шум дорог и групповую экскурсию, благодаря наушникам все было отлично слышно.
Дмитрий
Ответ организатора:
Благодарю вас за высокую оценку моего труда! Это не только приятно, но и очень мотивирует.
Юлия
Хочу поблагодарить гида Дмитрия за замечательную экскурсию🤗 Это была очень интересная и увлекательная пешая прогулка по городу. Дмитрий прекрасно подаёт материал: легко, живо и с большим знанием темы. Чувствуется, что читать дальшеуменьшить
ему самому интересна история и атмосфера города, и это очень передаётся участникам экскурсии Несмотря на то, что я сама живу в Петербурге, времени просто гулять и узнавать его с новой стороны обычно не хватает 😬 Благодаря экскурсии удалось посмотреть на знакомые места совершенно по-другому и узнать много нового и неожиданного. Отдельно повезло с погодой, поэтому прогулка получилась особенно приятной и атмосферной. Спасибо Дмитрию за отличный день, интересное общение и яркие впечатления ☺️
Дмитрий
Ответ организатора:
Огромное вам спасибо за теплые слова и отличную компанию на экскурсии!
