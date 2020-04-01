Александра проводит ещё 3 экскурсии

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Заглянуть за аристократический фасад города и погрузиться в историю его субкультуры

Александра
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Александра – ваш гид
Санкт-Петербург — город-щёголь, в каком только и мог жить Евгений Онегин.

Но есть и другой Петербург: тот, который Юрий Шевчук назвал «Черным псом» и который породил Родиона Раскольникова.

Наша прогулка откроет для вас именно эту темную грань города, без которой Петербург не был бы таким объемным, сложным и притягательным.
3000 ₽
2400 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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Андеграунд Петербурга
Андеграунд Петербурга

Что вас ожидает

Петербургский андеграунд
Приготовьтесь рассмотреть Петербург непарадный и неправильный, скрытый за изящными барочными фасадами. Мы исследуем культовые места города: посетим крупнейший рок-магазин в Европе, заглянем в обшарпанные и поэтичные дворы-колодцы (где «нечего пить»), побываем в аутентичной рюмочной и «очень питерской» картинной галерее. Вы поймете, почему для многих петербуржцев именно эти места олицетворяют настоящий Питер, а ваш личный образ города станет ещё более объёмным и поэтичным.

Истории за фасадом города
Прогуливаясь по нетривиальным локациям Петербурга, мы поговорим о городской контркультуре и её музыкальных феноменах. А еще обсудим хулиганское прошлое города в местах былой славы Лёньки Пантелеева: вы увидите, где жили гопники и где селились извозчики, и узнаете, где располагалось сердце бандитского Петербурга.

Кому подойдет прогулка

Маршрут подойдет всем, кому интересна изнанка города, его музыкальная культура и андеграундное искусство.

Организационные детали

Прогулка полностью пешеходная. Дополнительные расходы возможны, если вы захотите что-нибудь попробовать в рюмочной или купить в рок-магазине.

Андеграунд Петербурга
Андеграунд Петербурга
Андеграунд Петербурга
Андеграунд Петербурга
Андеграунд Петербурга
Андеграунд Петербурга
Андеграунд Петербурга
Андеграунд Петербурга
Андеграунд Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александра
Александра
Меня зовут Александра, я закончила исторический факультет СПбГУ в 2012 году, несколько лет работаю экскурсоводом, много работаю с детьми. Мои родители приехали в Петербург, когда мне было 6 лет, здесь я выросла и влюбилась в белые ночи и запах моря. Разбираюсь в искусстве и истории, стараюсь сделать свои экскурсии глубокими и живыми. Буду рада показать путешественникам Эрмитаж и любимый город!
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Александра проводит ещё 3 экскурсии

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140 отзывов
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Петербург парадный и камерныйПетербург парадный и камерныйПетербург парадный и камерный
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Секретный Петербург: прогулка с фотографомСекретный Петербург: прогулка с фотографомСекретный Петербург: прогулка с фотографом
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Если вы хотите увезти из Санкт-Петербурга не только воспоминания, но и чудесные фотографии, приглашаю вместе прогуляться по этому таинственному и прекрасному городу. Я проведу вас по мощеным улицам, наполненным духом легенд и историй, расскажу о петербургской культуре и поделюсь своей любовью к северной столице. И, конечно, сфотографирую вас не только в знаковых местах Петербурга — но и там, где вы никогда бы не оказались, не будучи местным жителем.
Кино-ПетербургКино-ПетербургКино-Петербург
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Посетить места съемок культовых фильмов и узнать интересные факты о съемках, режиссерах и актерах
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