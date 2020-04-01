Александра проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Петербургский андеграунд

Приготовьтесь рассмотреть Петербург непарадный и неправильный, скрытый за изящными барочными фасадами. Мы исследуем культовые места города: посетим крупнейший рок-магазин в Европе, заглянем в обшарпанные и поэтичные дворы-колодцы (где «нечего пить»), побываем в аутентичной рюмочной и «очень питерской» картинной галерее. Вы поймете, почему для многих петербуржцев именно эти места олицетворяют настоящий Питер, а ваш личный образ города станет ещё более объёмным и поэтичным.

Истории за фасадом города

Прогуливаясь по нетривиальным локациям Петербурга, мы поговорим о городской контркультуре и её музыкальных феноменах. А еще обсудим хулиганское прошлое города в местах былой славы Лёньки Пантелеева: вы увидите, где жили гопники и где селились извозчики, и узнаете, где располагалось сердце бандитского Петербурга.

Кому подойдет прогулка

Маршрут подойдет всем, кому интересна изнанка города, его музыкальная культура и андеграундное искусство.