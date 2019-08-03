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Прогулка по настоящему Петербургу. Проходные дворы Моховой

Путешествие во времени: групповая экскурсия по проходным дворам Санкт-Петербурга
Вы уже сотню раз прошли по Невскому проспекту и рассмотрели уже все классические достопримечательности? Я вам покажу совершенно другой Петербург. Это не только величественные дворцы и соборы — это еще и проходные дворы. Здесь можно прочувствовать контраст между богатством и ветхостью. Заглянуть за парадные фасады и узнать, как на самом деле живет Петербург.
5
144 отзыва
Прогулка по настоящему Петербургу. Проходные дворы Моховой
Прогулка по настоящему Петербургу. Проходные дворы Моховой
Прогулка по настоящему Петербургу. Проходные дворы Моховой

Описание экскурсии

Системы проходных дворов — это уникальное, «чисто» Питерское явление. Город так устроен, что зайдя в арку дома на одной улице, вы, пройдя несколько дворов и несколько сотен метров, выйдите абсолютно в другом месте. Как будто бы пройдете через серо-желтый портал, на короткое время окунувшись в прошлое, покинув наш стремительно несущийся век. Хоть это и самый центр города — сюда не водят организованные туристические группы. Да и туристы одиночки заглядывают редко. Это город для своих. Питерские дворы на первый взгляд темны, запутаны и неприветливы и в большинстве случаев закрыты. Так что без надежного проводника у вас вряд ли получится туда заглянуть. Мы начнем нашу прогулку в самом сердце города, недалеко от Летнего сада на бывшей Симеоновской улице. А закончим на набережной реки Фонтанки у особняка министра внутренних дел. Что еще: - Вы увидите одну из самых старых церквей города - Узнаете где еще кроме Москвы есть район Хамовники - Узнаете какое отношение имеет к золоту фамилия Золотарев - Вы узнаете чем Парадная отличается от Подъезда и Черной лестницы - Вы увидите настоящие дворы колодцы и проходные дворы - Узнаем что такое погодник - Увидим двор где снимался фильм Собачье сердце - Увидим фасад которым вдохновлялась Анна Ахматова - Увидим самое не толерантное изображение в Петербурге - Пофотографируете двор "Утюг" - По пути заглянем в пару тройку атмосферных парадных. Ну и конечно же вдоволь нагуляетесь по знаменитым дворовым лабиринтам Санкт-Петербурга. На экскурсии мы выдаем участникам приемники радио-гиды с наушниками. Приемники работают на расстоянии до 50 метров. Это позволяет очень комфортно передвигаться по маршруту, соблюдать социальную дистанцию, фотографироваться и даже немного отставая от группы слышать каждое слово гида.

По расписанию, фиксированные даты

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Проходные дворы и дворы-колодцы
  • Район Хамовники
  • Стрит Арт
  • Двор «Утюг»
  • Чижик-Пыжик
  • Особняк бывшего министра народного просвещения
  • Многое другое
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Моховая д. 48
Завершение: Наб. Фонтанки 24
Когда и сколько длится?
Когда: По расписанию, фиксированные даты
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 144 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
136
4
8
3
2
1
Е
Потрясающая экскурсия! Петербург для меня ьеперь не будет прежним! Узнала столько любопытных и неожиданных подробностей о городе, что теперь мое видение Петербурга приобрело новую глубину и об'ем. Огромное спасибо экскурсоводу
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Илье за профессионализм и потрясающее чувство юмора! Его умение интересно и вкусно преподнести все достопримечательности, встречающиеся на пути, делают эту экскурсию поистине уникальной: ни одного лишнего слова, никаких скучных подробностей и "пустых" фактов, ничего не добавляющих к образу. Только сочная, вкусная выжимка: все об'екты и рассказы - словно вишенки на торте. Также отмечу грамотную, гладкую, интонационно богатую речь - это очень приятно. Однозначно рекомендую данную экскурсию как местным жителям, желающим увидеть родной город с неожиданной стороны, так и гостям Северной столицы - такого Петербурга вы больше нигде не увидите!

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Е
Прогулялись по проходным дворам, посмотрели не парадный Питер, заглянули в парадные с удивительными сюрпризами - где-то из под слоев краски видны исторические засовы на окнах, где-то хорошо сохранившиеся печи и
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камины. Увидели настоящий двор-колодец, узнали много историй об известных людях, живших в Питере. С Ильёй очень приятно общаться, просто и с юмором рассказывает обо всем. Нам выдали наушники, поэтому было прекрасно слышно все, что рассказывает экскурсовод, даже в шумных местах.

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М
Экскурсовод потрясающий,влюблённый в своё дело! 2 часа пролетели мгновенно,мы кружили по подворотням,проходным дворам - колодцам, рассматривая всё вокруг,под аккомпанимент захватывающего рассказа гида! Ничто не могло быть интересней! С нами ещё
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была семья с тремя детишками младше школьного и детсадовского возраста. Ни один из них не пикнул! Так было интересно! Обязательно,в очередной приезд в СПБ запишемся ещё на другую экскурсию с этим гидом. Реверанс ему от благодарных экскурсантов!

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Г
Экскурсовод потрясающий,влюблённый в своё дело! 2 часа пролетели мгновенно,мы кружили по подворотням,проходным дворам - колодцам, рассматривая всё вокруг,под аккомпанимент захватывающего рассказа гида! Ничто не могло быть интересней! С нами ещё
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была семья с тремя детишками младше школьного и детсадовского возраста. Ни один из них не пикнул! Так было интересно! Обязательно,в очередной приезд в СПБ запишемся ещё на другую экскурсию с этим гидом. Реверанс ему от благодарных экскурсантов!

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М
Самые лучшие впечатления от экскурсии, всем рекомендую ее брать. С Ильей очень комфортно, легкая речь, вы не заметите, как пролетит время. Была бы воля, я бы ещё ходил и узнавал
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много нового для себя. Илья вам покажет настоящий Петербург. Из-за того, что группа была небольшая, то экскурсия почти как индивидуальная. Илья - мастер своего дела, эрудированный, любит свой город всем сердцем. Я много раз посещал Петербург, но благодаря Илье увидел его с другой стороны! 100 из 10!

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К
Самые лучшие впечатления от экскурсии, всем рекомендую ее брать. С Ильей очень комфортно, легкая речь, вы не заметите, как пролетит время. Была бы воля, я бы ещё ходил и узнавал
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много нового для себя. Илья вам покажет настоящий Петербург. Из-за того, что группа была небольшая, то экскурсия почти как индивидуальная. Илья - мастер своего дела, эрудированный, любит свой город всем сердцем. Я много раз посещал Петербург, но благодаря Илье увидел его с другой стороны! 100 из 10!

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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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