Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вы уже сотню раз прошли по Невскому проспекту и рассмотрели уже все классические достопримечательности? Я вам покажу совершенно другой Петербург. Это не только величественные дворцы и соборы — это еще и проходные дворы. Здесь можно прочувствовать контраст между богатством и ветхостью. Заглянуть за парадные фасады и узнать, как на самом деле живет Петербург. 5 144 отзыва

Илья Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7500 ₽ за человека 5 144 отзыва 2 часа 1-6 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Системы проходных дворов — это уникальное, «чисто» Питерское явление. Город так устроен, что зайдя в арку дома на одной улице, вы, пройдя несколько дворов и несколько сотен метров, выйдите абсолютно в другом месте. Как будто бы пройдете через серо-желтый портал, на короткое время окунувшись в прошлое, покинув наш стремительно несущийся век. Хоть это и самый центр города — сюда не водят организованные туристические группы. Да и туристы одиночки заглядывают редко. Это город для своих. Питерские дворы на первый взгляд темны, запутаны и неприветливы и в большинстве случаев закрыты. Так что без надежного проводника у вас вряд ли получится туда заглянуть. Мы начнем нашу прогулку в самом сердце города, недалеко от Летнего сада на бывшей Симеоновской улице. А закончим на набережной реки Фонтанки у особняка министра внутренних дел. Что еще: - Вы увидите одну из самых старых церквей города - Узнаете где еще кроме Москвы есть район Хамовники - Узнаете какое отношение имеет к золоту фамилия Золотарев - Вы узнаете чем Парадная отличается от Подъезда и Черной лестницы - Вы увидите настоящие дворы колодцы и проходные дворы - Узнаем что такое погодник - Увидим двор где снимался фильм Собачье сердце - Увидим фасад которым вдохновлялась Анна Ахматова - Увидим самое не толерантное изображение в Петербурге - Пофотографируете двор "Утюг" - По пути заглянем в пару тройку атмосферных парадных. Ну и конечно же вдоволь нагуляетесь по знаменитым дворовым лабиринтам Санкт-Петербурга. На экскурсии мы выдаем участникам приемники радио-гиды с наушниками. Приемники работают на расстоянии до 50 метров. Это позволяет очень комфортно передвигаться по маршруту, соблюдать социальную дистанцию, фотографироваться и даже немного отставая от группы слышать каждое слово гида.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Проходные дворы и дворы-колодцы

Район Хамовники

Стрит Арт

Двор «Утюг»

Чижик-Пыжик

Особняк бывшего министра народного просвещения

Многое другое Что включено Услуги гида Что не входит в цену Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус

Личные расходы туриста Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Моховая д. 48 Завершение: Наб. Фонтанки 24 Когда и сколько длится? Когда: По расписанию, фиксированные даты Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.