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Прогулка по настоящему Петербургу. Проходные дворы Моховой.

4.8
35 отзывов
Илья П.
Илья П. – Гид из Санкт-Петербурга
Вы уже сотню раз прошли по Невскому проспекту и рассмотрели уже все классические достопримечательности? Я вам покажу совершенно другой Петербург.

Это не только величественные дворцы и соборы — это еще и проходные дворы.

Здесь можно прочувствовать контраст между богатством и ветхость.

Это и есть настоящий Петербург!
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 990 ₽ за человека

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Прогулка по настоящему Петербургу. Проходные дворы Моховой.
Прогулка по настоящему Петербургу. Проходные дворы Моховой.

Что вы увидите

  • проходные дворы и дворы-колодцы
  • район Хамовники
  • Стрит Арт
  • двор "Утюг"
  • Чижик-Пыжик
  • Особняк бывшего министра народного просвещения
  • многое другое
Системы проходных дворов — это уникальное, «чисто» Питерское явление. Город 🏙️ так устроен, что зайдя в арку дома на одной улице, вы, пройдя несколько дворов и несколько сотен метров, выйдите абсолютно в другом месте.
Как будто бы пройдете через серо-желтый портал, на короткое время окунувшись в прошлое, покинув наш стремительно несущийся век.
Хоть это и самый центр города — сюда не водят организованные туристические группы. Да и туристы одиночки заглядывают редко. Это город для своих.
Питерские дворы на первый взгляд темны, запутаны и неприветливы и в большинстве случаев закрыты. Так что без надежного проводника у вас вряд ли получится туда заглянуть.
Мы начнем нашу прогулку 👣 в самом сердце города, недалеко от Летнего сада, побродим по лабиринтам проходных дворов, а закончим на набережной Фонтанки напротив Инженерного замка.
Вы увидите одну из самых старых церквей города.
Узнаете где еще кроме Москвы есть район Хамовники.
Я расскажу Вам какое отношение имеет к золоту фамилия Золотарев.
Вы узнаете чем Парадная отличается от Подъезда и Черной лестницы.
Вы увидите настоящую наскальную Питерскую живопись.
Увидите двор «Утюг» и может быть прокатитесь на одноместном лифте. Вы узнаете кто же такие Чижик и Пыжик
Ну и конечно же вдоволь нагуляетесь по знаменитым дворовым лабиринтам Санкт-Петербурга.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 ул. Белинского д. 2
Место завершения
🏁 наб. Фонтанки 24
Прогулка по настоящему Петербургу. Проходные дворы Моховой.
Прогулка по настоящему Петербургу. Проходные дворы Моховой.
Прогулка по настоящему Петербургу. Проходные дворы Моховой.
Прогулка по настоящему Петербургу. Проходные дворы Моховой.
Прогулка по настоящему Петербургу. Проходные дворы Моховой.
Прогулка по настоящему Петербургу. Проходные дворы Моховой.
Прогулка по настоящему Петербургу. Проходные дворы Моховой.
Прогулка по настоящему Петербургу. Проходные дворы Моховой.
Прогулка по настоящему Петербургу. Проходные дворы Моховой.
Прогулка по настоящему Петербургу. Проходные дворы Моховой.
Прогулка по настоящему Петербургу. Проходные дворы Моховой.
Прогулка по настоящему Петербургу. Проходные дворы Моховой.
Прогулка по настоящему Петербургу. Проходные дворы Моховой.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Илья П.
Илья П.
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35 отзывов оставили туристы

Илья П. проводит ещё 3 экскурсии

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