Вы уже сотню раз прошли по Невскому проспекту и рассмотрели уже все классические достопримечательности? Я вам покажу совершенно другой Петербург. Это не только величественные дворцы и соборы — это еще и проходные дворы. Здесь можно прочувствовать контраст между богатством и ветхостью. Заглянуть за парадные фасады и узнать, как на самом деле живет Петербург.
Описание экскурсииСистемы проходных дворов — это уникальное, «чисто» Питерское явление. Город так устроен, что зайдя в арку дома на одной улице, вы, пройдя несколько дворов и несколько сотен метров, выйдите абсолютно в другом месте. Как будто бы пройдете через серо-желтый портал, на короткое время окунувшись в прошлое, покинув наш стремительно несущийся век. Хоть это и самый центр города — сюда не водят организованные туристические группы. Да и туристы одиночки заглядывают редко. Это город для своих. Питерские дворы на первый взгляд темны, запутаны и неприветливы и в большинстве случаев закрыты. Так что без надежного проводника у вас вряд ли получится туда заглянуть. Мы начнем нашу прогулку в самом сердце города, недалеко от Летнего сада на бывшей Симеоновской улице. А закончим на набережной реки Фонтанки у особняка министра внутренних дел. Что еще: - Вы увидите одну из самых старых церквей города - Узнаете где еще кроме Москвы есть район Хамовники - Узнаете какое отношение имеет к золоту фамилия Золотарев - Вы узнаете чем Парадная отличается от Подъезда и Черной лестницы - Вы увидите настоящие дворы колодцы и проходные дворы - Узнаем что такое погодник - Увидим двор где снимался фильм Собачье сердце - Увидим фасад которым вдохновлялась Анна Ахматова - Увидим самое не толерантное изображение в Петербурге - Пофотографируете двор "Утюг" - По пути заглянем в пару тройку атмосферных парадных. Ну и конечно же вдоволь нагуляетесь по знаменитым дворовым лабиринтам Санкт-Петербурга. На экскурсии мы выдаем участникам приемники радио-гиды с наушниками. Приемники работают на расстоянии до 50 метров. Это позволяет очень комфортно передвигаться по маршруту, соблюдать социальную дистанцию, фотографироваться и даже немного отставая от группы слышать каждое слово гида.
По расписанию, фиксированные даты
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Проходные дворы и дворы-колодцы
- Район Хамовники
- Стрит Арт
- Двор «Утюг»
- Чижик-Пыжик
- Особняк бывшего министра народного просвещения
- Многое другое
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
- Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Моховая д. 48
Завершение: Наб. Фонтанки 24
Когда и сколько длится?
Когда: По расписанию, фиксированные даты
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 144 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Потрясающая экскурсия! Петербург для меня ьеперь не будет прежним! Узнала столько любопытных и неожиданных подробностей о городе, что теперь мое видение Петербурга приобрело новую глубину и об'ем. Огромное спасибо экскурсоводу
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Е
Прогулялись по проходным дворам, посмотрели не парадный Питер, заглянули в парадные с удивительными сюрпризами - где-то из под слоев краски видны исторические засовы на окнах, где-то хорошо сохранившиеся печи и
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М
Экскурсовод потрясающий,влюблённый в своё дело! 2 часа пролетели мгновенно,мы кружили по подворотням,проходным дворам - колодцам, рассматривая всё вокруг,под аккомпанимент захватывающего рассказа гида! Ничто не могло быть интересней! С нами ещё
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Г
Экскурсовод потрясающий,влюблённый в своё дело! 2 часа пролетели мгновенно,мы кружили по подворотням,проходным дворам - колодцам, рассматривая всё вокруг,под аккомпанимент захватывающего рассказа гида! Ничто не могло быть интересней! С нами ещё
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М
Самые лучшие впечатления от экскурсии, всем рекомендую ее брать. С Ильей очень комфортно, легкая речь, вы не заметите, как пролетит время. Была бы воля, я бы ещё ходил и узнавал
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К
Самые лучшие впечатления от экскурсии, всем рекомендую ее брать. С Ильей очень комфортно, легкая речь, вы не заметите, как пролетит время. Была бы воля, я бы ещё ходил и узнавал
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