Системы проходных дворов — это уникальное, «чисто» Питерское явление. Город 🏙️ так устроен, что зайдя в арку дома на одной улице, вы, пройдя несколько дворов и несколько сотен метров, выйдите абсолютно в другом месте.

Как будто бы пройдете через серо-желтый портал, на короткое время окунувшись в прошлое, покинув наш стремительно несущийся век.

Хоть это и самый центр города — сюда не водят организованные туристические группы. Да и туристы одиночки заглядывают редко. Это город для своих.

Питерские дворы на первый взгляд темны, запутаны и неприветливы и в большинстве случаев закрыты. Так что без надежного проводника у вас вряд ли получится туда заглянуть.

Мы начнем нашу прогулку 👣 в самом сердце города, недалеко от Летнего сада, побродим по лабиринтам проходных дворов, а закончим на набережной Фонтанки напротив Инженерного замка.

Вы увидите одну из самых старых церквей города.

Узнаете где еще кроме Москвы есть район Хамовники.

Я расскажу Вам какое отношение имеет к золоту фамилия Золотарев.

Вы узнаете чем Парадная отличается от Подъезда и Черной лестницы.

Вы увидите настоящую наскальную Питерскую живопись.

Увидите двор «Утюг» и может быть прокатитесь на одноместном лифте. Вы узнаете кто же такие Чижик и Пыжик

Ну и конечно же вдоволь нагуляетесь по знаменитым дворовым лабиринтам Санкт-Петербурга.