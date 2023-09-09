Заглянуть в глубину исторических процессов через осмотр главных локаций Санкт-Петербурга
До начала 20 века Петербург был городом дворцов, казарм и борделей.
Он притягивал амбициозных людей со всей империи, которые своей творческой энергией меняли облик не только столицы, но и всей России.
Прогулявшись от Петропавловки до Эрмитажа, мы полюбуемся самым европейским городом страны и заодно пройдёмся по истории империи — от её расцвета и до заката.
Он притягивал амбициозных людей со всей империи, которые своей творческой энергией меняли облик не только столицы, но и всей России.
Прогулявшись от Петропавловки до Эрмитажа, мы полюбуемся самым европейским городом страны и заодно пройдёмся по истории империи — от её расцвета и до заката.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Наш разговор начнётся у Петропавловской крепости — памятника дерзости Петра, который основал новую российскую столицу на территории Швеции.
- На Марсовом поле вы узнаете, почему огромное пространство в центре города осталось незастроенным.
- Возле Михайловского замка я раскрою вам секрет: что первое сделал Павел, вступив на престол после смерти матери.
- В Казанском соборе мы изнутри посмотрим на мечту Павла I о Риме, которая в итоге стала памятником великой победы и могилой Кутузова. Вы также узнаете, при чём тут масоны и какую роль они сыграли в истории империи.
- Спас на Крови хранит память о самом судьбоносном для России теракте и одновременно помогает ответить на вопрос: а были ли цари династии Романовых русскими?
- Завершим наш путь на Дворцовой площади — в сердце империи, превратившемся после коллапса 1917 года в огромный музей.
Кому подойдёт
Мои экскурсии — это всегда беседа с индивидуальным подходом к уровню знаний человека или небольшой группы, поэтому прогулка идеально подойдёт как одинокому путешественнику, так и компании друзей или семье.
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на людей от 14 лет
- Дополнительных расходов не требуется
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Петропавловской крепости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 59 туристов
Историк, специализируюсь на периоде Российской империи и тематике исторической памяти. Окончил истфак СПбГУ, ныне представляю Европейский университет в Санкт-Петербурге и являюсь сооснователем просветительского проекта «Исторический Максимум», вместе с которым мы делаем науку доступной. Именно такой подход я использую в авторских экскурсиях и квестах по Петербургу с 2017 года: стараюсь, чтобы разговор об истории был не только умным, но интересным, а местами и весёлым.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лилия
9 сен 2023
Все было прекрасно. Экскурсия получилась очень насыщенной. Александр историк, давал информацию именно в историческом ключе. Без баек и городских легенд. Экскурсия длилась около 3-х часов.
З
Зульфия
9 сен 2023
Все очень понравилось. Рекомендую Александра.
Валентин
25 авг 2023
Хочу сказать огромное спасибо за сегодняшнюю экскурсию! Прекрасный маршрут и отличный рассказ от Александра! В очередной раз убедились, что человек с профильным образованием на порядок лучше знает и может объяснить историю! Рекомендуем!!!
С
Светлана
14 авг 2023
Прекрасная экскурсия. Очень интересно, познавательно. Александр буквально отвечает на любые вопросы истории. Рекомендую для любого возраста.
Елена
14 авг 2023
Экскурсией осталась довольна, Александр познакомил с Питером с большим вдохновением и интересом. Несмотря на то что мы были с 3 мя маленькими детьми, ни разу не заметила- раздражения, Александр спокойно ждал, когда мы решим моменты с детьми, и продолжал рассказ, и сам постоянно оглядывался и ловил взглядом детей, чтобы не потерять из вида- огромнейшее спасибо, за трепетное отношение и понимание. 2 часа пролетели совершенно незаметно… хотелось слушать и слушать богатую историю замечательного города!
В
Валентина
14 авг 2023
Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Все было очень интересно и понятно, сложилась полноценная историческая картина. Рекомендую!
Е
Елизавета
12 авг 2023
Александр -отличный рассказчик) очень интересно преподносит материал
Ю
Юлия
10 авг 2023
Александр провёл для нас с дочерью очень интересную экскурсию. Несмотря на то, что маршрут занял 2,5 часа, они прошли незаметно. Информации за экскурсию было много, но экскурсия выстроена таким образом, что большая часть информации осталась в памяти.
И здорово, что это не просто монолог, а живой разговор об истории Питера. Спасибо!
И здорово, что это не просто монолог, а живой разговор об истории Питера. Спасибо!
Полина
4 авг 2023
Александр великолепный рассказчик, знаток истории и просто приятный человек! Это была прекрасная прогулка, очень живая и энергичная, наполненная интересными историческими фактами. Александр нашел общий язык и с взрослой частью нашей компании и с младшей (13 лет). От Александра мы не услышали легенд и пресловутых городских историй, это была достоверная история, интересно преподнесенная. Спасибо огромное за проведённое с нами время! С удовольствие порекомендуем друзьям
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