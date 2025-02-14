Приглашаем познакомиться с коллекцией английского искусства в Эрмитаже! За пределами англоговорящих стран она считается одной из лучших в мире. Вы увидите шедевры Добсона, Райта, Морленда, Гейнсборо и Рейнольдса. Услышите, почему в английской живописи долго доминировал портрет. Расшифруете особенности жанра романтического пейзажа и многое другое.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
За 1,5 часа вы:
- раскроете историю формирования английской коллекции
- узнаете, как с ней связаны Екатерина II и лорд Уолпол
- оцените 332 портрета русских генералов, написанные Джорджем Доу
- полюбуетесь часами «Павлин» работы Кокса
- рассмотрите фарфоровый «Сервиз с зелёной лягушкой» Веджвуда
- услышите о создании Королевской академии художеств
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Приобрести их необходимо заранее на себя и на гида. Билеты вы можете купить на Трипстере: купить билет.
- Экскурсия доступна для гостей с любым уровнем подготовки. Рекомендованный возраст — от 12 лет
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 5. Доплата — 1000 ₽ за каждого дополнительного гостя
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 626 туристов
Здравствуйте! Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!Задать вопрос
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