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Приглашаем познакомиться с коллекцией английского искусства в Эрмитаже! За пределами англоговорящих стран она считается одной из лучших в мире. Вы увидите шедевры Добсона, Райта, Морленда, Гейнсборо и Рейнольдса. Услышите, почему в английской живописи долго доминировал портрет. Расшифруете особенности жанра романтического пейзажа и многое другое.