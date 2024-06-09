Наша задача — помочь вам понять и полюбить Эрмитаж. Вы проникнетесь красотой Венеры и других античных скульптур. Найдёте отличия между мумиями в Эрмитаже и Британском музее.
Раскроете секреты великих творений Рембрандта, да Винчи, Рафаэля, Веласкеса, Каналетто, Гойи и Рубенса. Насладитесь одной из крупнейших в мире коллекций «малых голландцев» и многое другое.
Раскроете секреты великих творений Рембрандта, да Винчи, Рафаэля, Веласкеса, Каналетто, Гойи и Рубенса. Насладитесь одной из крупнейших в мире коллекций «малых голландцев» и многое другое.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 2 часа вы узнаете:
- В чём главная трагедия Зимнего дворца и кто не покинул его в блокаду
- В каком месте нельзя стоять в Фельдмаршальском зале и почему
- Где находится антидепрессант Екатерины Второй и как её обманывал Потёмкин
- Почему отсутствуют некоторые портреты в галерее 1812 года
- Как правильно определять время на часах «Павлин»
- Почему на картине Яна Стена врач улыбается, хотя больному плохо
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям 10+
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
- Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Рекомендуем купить их заранее онлайн (в том числе, билет для гида). Билеты можно приобрести на сайте Трипстер: купить билет.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 6351 туриста
Меня зовут Тася. Уже более трёх лет я создаю и вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов, провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. НашаЗадать вопрос
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