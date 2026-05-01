Это путешествие в живой Петербург прошлого, который можно увидеть и почувствовать изнутри. Вы попадёте в частное пространство с восстановленными модернистскими росписями и антиквариатом. Хозяйка квартиры лично раскроет историю дома, семьи и быта того периода.
Описание экскурсии
- Коридор. Вы увидите росписи начала 20 века.
- Кухня и ванная. Поймёте, как сочетались парадные интерьеры и рабочие пространства большой городской квартиры.
- Зал–гостиная. Рассмотрите выразительные орнаменты.
- Рабочий кабинет. Попадёте в комнату с оригинальными росписями и антикварными предметами.
- Спальня. Ощутите атмосферу личного пространства прошлых жильцов.
Вы узнаете:
- как жила семья Барышниковых, как использовались разные комнаты и разделялись парадная и бытовая части.
- как выглядели большие доходные квартиры начала 20 века, почему они занимали почти весь этаж и как изменились после уплотнения.
- где именно в квартире сохранились альфрейные росписи и как их обнаружили под слоями краски в 2015 году.
- что удалось восстановить, что ещё предстоит и почему такие частные инициативы важны для сохранения архитектуры Петербурга.
Организационные детали
- Экскурсия возможна с детьми от 10 лет. Не подходит для лиц с ограниченными возможностями.
- Можем организовать индивидуальную программу. Детали обсудим в переписке.
- Экскурсию проведёт хозяйка квартиры.
в субботу в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Марата
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 3314 туристов
Я с командой провожу экскурсии по непарадному Петербургу. Будем рады показать вам любимый город таким, каким его видим мы: неформальным и очень насыщенным. Постараемся раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!
