Исторический центр Петербурга — это на 95% доходные дома. Их главные секреты спрятаны в парадных, а самое сокровенное — в квартирах. Приглашаем вас на необычную встречу — не просто экскурсию, а погружение в быт старого Петербурга.
Вы переступите порог квартиры, осмотрите интерьер, пообедаете за общим столом — и почувствуете, какой была жизнь за красивыми фасадами.
Описание экскурсии
Вы окажетесь в одной из немногих сохранившихся квартир, где дух дореволюционной эпохи живёт в каждой детали. Здесь вы не просто осмотрите интерьеры — вы почувствуете вкус той жизни. В программе встречи:
- полное погружение в среду — вы исследуете подлинные интерьеры эпохи модерн: от планировки комнат и лепнины до мебели и бытовых мелочей
- истории за стенами — гид расскажет не об абстрактных датах, а о реальных жильцах этого дома. Вы узнаете об их судьбах, привычках, о том, как была устроена повседневная жизнь в доходном доме
- культурный контекст — поговорим о том, как квартира связана с научной и художественной жизнью Петербурга
- гастрономическая нота — в аутентичной обстановке вас будет ждать традиционный русский стол с блюдами домашней кухни
О чём вы узнаете
Наша беседа затронет ключевые темы, которые оживят прошлое:
- архитектура и быт: как строились доходные дома и для кого. И как была устроена жизнь в типичной петербургской квартире — от распорядка дня до ритуалов приёма гостей
- стиль и дух эпохи: почему модерн захватил умы горожан. И как он проявлялся в планировке, декоре и выборе предметов обстановки
- люди и город: кто жил в этих стенах — учёные, художники, чиновники. И как их частная жизнь была вплетена в культурную ткань Петербурга
- традиции русского гостеприимства: какие блюда были на столе, как их готовили и подавали. И что значило «принять гостя по-русски»
Организационные детали
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате с завтраком, обедом или ужином (до 6 чел.)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Обратите внимание:
- После внесения предоплаты необходимо сразу внести доплату организатору (переводом), чтобы мы смогли зарегистрировать вас на посещение квартиры
- После получения оплаты мы отправим вам билет в мессенджере или e-mail. Билет невозвратный
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Лизы Чайкиной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1499 туристов
Мы — туристическая компания в Петербурге. Организуем речные круизы — обзорные, гастрономические, танцевальные и тематические, экскурсии и лекции. Приглашаем вас полюбоваться Северной столицей с воды — и не только.
