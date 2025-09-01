Приглашаем вас в уникальное путешествие сквозь время и пространство, где вы раскроете секреты настоящего петербургского дома! Эта экскурсия – это не просто осмотр достопримечательностей, это погружение в историю, знакомство с бытом и культурой прошлых эпох, и возможность почувствовать дух Петербурга, скрытый за фасадами величественных зданий.
Описание экскурсии
Вы не просто смотрите на экспонаты, вы проживаете историю!:
- Общаясь с хозяйкой квартиры и погружаясь в атмосферу прошлого вы проживете историю этого места.
- Уникальное сочетание: вы увидите не только парадный, но и непарадный Петербург, контраст роскошной квартиры и скромных дворов-колодцев.
- Вдохновение и открытия: вы получите новые знания, вдохновитесь красотой архитектуры и почувствуете связь с прошлым.
• Незабываемые впечатления: эта экскурсия оставит у вас яркие воспоминания и поможет вам по-новому взглянуть на Петербург. В барской квартире:
- История дома и квартиры: когда был построен дом, кто были его владельцы, какие известные люди здесь жили.
- История семьи, владевшей квартирой: рассказ о судьбе семьи, об их занятиях, интересах, взаимоотношениях. Интересные факты и детали из их жизни.
- Интерьер и быт аристократии: как был устроен быт в барской квартире, какие предметы мебели и декора использовались, какие традиции и обычаи существовали.
• Эволюция стилей: как менялись стили в интерьере квартиры с течением времени, какие исторические события отразились на ее облике. В дворах и парадных:
- История возникновения дворов-колодцев: Почему в Петербурге появились дворы-колодцы, как они формировались и какие функции выполняли.
- Социальная жизнь дворов: кто жил во дворах, чем занимались люди, какие у них были взаимоотношения. Дворы как отражение социальных слоев города.
- Парадные лестницы как символ статуса: как парадные лестницы отражали богатство и положение в обществе владельцев домов. Какие материалы, стили и декоративные элементы использовались. Обзор основных архитектурных стилей, представленных на острове, и их особенностей.
- Связь дворов и парадных с жизнью города: как дворы и парадные отражают историю и культуру Петербурга, как они связаны с жизнью горожан.
Ежедневно в 13:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Метро Владимирская
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
1 сен 2025
Хотим выразить благодарность Дарье за интересную экскурсию по парадным и домам Санкт-Петербурга. Побывали в старой квартире, узнали сегодняшний быт горожан в домах с историей. Увидели оригинальные элементы декора. Дарья интересно рассказывала про архитектурные стили, про владельцев домов и их быт. Советуем посетить эту экскурсию.
