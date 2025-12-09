Мои заказы

Аудио-экскурсия «Новогодние Гуляния»

Лёгкое путешествие в историю: аудио-экскурсия с картинками в телефоне. Удобно, наглядно, недорого.

Вас ждет волшебство и праздничная атмосфера, история празднования Нового года и Рождества в России и самые красивые праздничные локации для фото.
Описание аудиогида

Праздничное путешествие в историю: аудио-экскурсия с картинками в телефоне Можно пройти с начала декабря до 1 марта. Аудио-экскурсия в секретном канале в Телеграм. Длительность 1,5-2 часа (если не делать паузы). Гуляйте в своём темпе и слушайте голос в наушниках. Останавливайтесь и делайте перерывы, чтобы согреться, поесть, поспать. Экскурсия дождётся вас. Или слушайте истории и смотрите картинки, сидя дома, попивая чаёк или глинтвейн. Аудио-экскурсию можно подарить. Что понадобится для аудио-экскурсии? Заряженный телефон и мессенджер Телеграм. В зависимости от особенностей телефона, возможно, пригодится портативный аккумулятор. И обязательно наушники. Как получить экскурсию? Сразу после оплаты вам придёт сообщение, в нём будет ссылка на экскурсию и указание на точку старта. Важная информация:
  • Понадобится заряженный телефон и мессенджер Телеграм.
  • В зависимости от особенностей телефона, возможно, пригодится портативный аккумулятор.
  • Наушники обязательно.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Невский проспект
  • Пассаж
  • Зимняя Ярмарка
  • Дворцовая площадь
  • Набережная Невы
  • Места киносъемок
  • Самые красивые праздничные локации для фото
  • Аничков Дворец
  • Исторический универмаг Елисеевский
Что включено
  • Аудио-экскурсия
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский проспект, д. 39
Завершение: Дворцовая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Понадобится заряженный телефон и мессенджер Телеграм
  • В зависимости от особенностей телефона, возможно, пригодится портативный аккумулятор
  • Наушники обязательно
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

