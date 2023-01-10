Новый год в Петербурге

Одним из любимых праздников дореволюционной столицы было Рождество. Встречали его раньше Нового года — 25 декабря. Как же вышло, что сейчас главным праздником стал Новый год? Мы отправляемся с вами в путешествие во времени и узнаем, как зарождались зимние праздничные традиции Петербурга, как и когда отмечали праздники Новый год и Рождество Христово, почему елка является символом этих праздников и многое другое:

Как можно было развлечься, если ты крестьянин, мещанин или дворянин?

Откуда взялась ёлка и что значит «рушить» ёлку?

Что дарили на Новый год и Рождество?

Какой магический смысл несёт в себе забава катания с ледяных гор?

Дед Мороз — кто он? Наша поездка по новогоднему Петербургу зарядит Вас настроением праздника, подарит много красивых фотографий. Загадаем самое заветное желание — то, что нужно для отличного начала Нового года!

Важно знать:

Маршрут и места остановок могут быть изменены в зависимости от открытия новых новогодних локаций в 2023/2024 году. Целостность экскурсии при этом не нарушится.