Приглашаю вас на экскурсию по новогоднему Петербургу.
Мы отправимся в путешествие во времени и узнаем, как зарождались зимние праздничные традиции Петербурга, как отмечали Новый год и Рождество Христово, что дарили и откуда взялась елка. Вы зарядитесь праздничным настроением и загадаете самое заветное желание.
Мы отправимся в путешествие во времени и узнаем, как зарождались зимние праздничные традиции Петербурга, как отмечали Новый год и Рождество Христово, что дарили и откуда взялась елка. Вы зарядитесь праздничным настроением и загадаете самое заветное желание.
Ближайшие даты:
30
ноя
ноя
1
дек
дек
2
дек
дек
3
дек
дек
7
дек
дек
9
дек
дек
14
дек
дек
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (16+)
|2 500 ₽
|Детский (до 16 лет)
|2 000 ₽
Что вас ожидает:
- Аничков дворец (сад)
- Старейший гастроном Петербурга «Магазин купцов Елисеевых»
- Рождественская ярмарка
- Невский проспект
- Дворцовая площадь
- Остров Новая Голландия
Описание
Новый год в Петербурге
Одним из любимых праздников дореволюционной столицы было Рождество. Встречали его раньше Нового года — 25 декабря. Как же вышло, что сейчас главным праздником стал Новый год? Мы отправляемся с вами в путешествие во времени и узнаем, как зарождались зимние праздничные традиции Петербурга, как и когда отмечали праздники Новый год и Рождество Христово, почему елка является символом этих праздников и многое другое:
- Как можно было развлечься, если ты крестьянин, мещанин или дворянин?
- Откуда взялась ёлка и что значит «рушить» ёлку?
- Что дарили на Новый год и Рождество?
- Какой магический смысл несёт в себе забава катания с ледяных гор?
- Дед Мороз — кто он? Наша поездка по новогоднему Петербургу зарядит Вас настроением праздника, подарит много красивых фотографий. Загадаем самое заветное желание — то, что нужно для отличного начала Нового года!
Важно знать:
Маршрут и места остановок могут быть изменены в зависимости от открытия новых новогодних локаций в 2023/2024 году. Целостность экскурсии при этом не нарушится.
15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Напитки
- Горка и карусель (по желанию)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: пл. Островского (у Александринского театра)Завершение: Новая Голландия или Никольский рынок
- Когда и сколько длится?
- Когда: 15:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Здравствуйте! Рада Вашему бронированию!
- Экскурсию для вас проведу я - Екатерина Сокуренко, аккредитованный гид по г. Санкт-Петербург.
- Это транспортная экскурсия, но обязательно одевайтесь по погоде! До встречи!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
10 янв 2023
Спасибо Кате за экскурсию! Позитивно и увлекательно. Узнали много интересностей 😉👍
З
Зубкова
6 янв 2023
Очень понравилась экскурсия. Екатерина молодец. Посетили интересные места, узнали много интересного, как раньше встречали Новый год и Рождество.
К
Киселева
5 янв 2023
Большое пасибо экскурсоводу Екатерине! Узнала много интересных фактов про празднование Нового года! Рассказ сопровождался фотографиями на планшете. Был интерактив с ёлочкой и шарадами, из которых ничего не угадала! Обязательно загадаю друзьям! Милая эрудированная симпатичная девушка с заботой о гостях Северной столицы-такая ваша Екатерина! Спасибо огромное!
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