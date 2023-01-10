«Праздничный Петербург» - новогодние гуляния

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
Приглашаю вас на экскурсию по новогоднему Петербургу.

Мы отправимся в путешествие во времени и узнаем, как зарождались зимние праздничные традиции Петербурга, как отмечали Новый год и Рождество Христово, что дарили и откуда взялась елка. Вы зарядитесь праздничным настроением и загадаете самое заветное желание.
«Праздничный Петербург» - новогодние гуляния
«Праздничный Петербург» - новогодние гуляния
«Праздничный Петербург» - новогодние гуляния
«Праздничный Петербург» - новогодние гуляния
«Праздничный Петербург» - новогодние гуляния
«Праздничный Петербург» - новогодние гуляния
Ближайшие даты:
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
7
дек
9
дек
14
дек
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (16+)2 500 ₽
Детский (до 16 лет)2 000 ₽

Что вас ожидает:

  • Аничков дворец (сад)
  • Старейший гастроном Петербурга «Магазин купцов Елисеевых»
  • Рождественская ярмарка
  • Невский проспект
  • Дворцовая площадь
  • Остров Новая Голландия

Описание

Новый год в Петербурге

Одним из любимых праздников дореволюционной столицы было Рождество. Встречали его раньше Нового года — 25 декабря. Как же вышло, что сейчас главным праздником стал Новый год? Мы отправляемся с вами в путешествие во времени и узнаем, как зарождались зимние праздничные традиции Петербурга, как и когда отмечали праздники Новый год и Рождество Христово, почему елка является символом этих праздников и многое другое:
  • Как можно было развлечься, если ты крестьянин, мещанин или дворянин?
  • Откуда взялась ёлка и что значит «рушить» ёлку?
  • Что дарили на Новый год и Рождество?
  • Какой магический смысл несёт в себе забава катания с ледяных гор?
  • Дед Мороз — кто он? Наша поездка по новогоднему Петербургу зарядит Вас настроением праздника, подарит много красивых фотографий. Загадаем самое заветное желание — то, что нужно для отличного начала Нового года!

Важно знать:

Маршрут и места остановок могут быть изменены в зависимости от открытия новых новогодних локаций в 2023/2024 году. Целостность экскурсии при этом не нарушится.

15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Напитки
  • Горка и карусель (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: пл. Островского (у Александринского театра)
Завершение: Новая Голландия или Никольский рынок
Когда и сколько длится?
Когда: 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Здравствуйте! Рада Вашему бронированию!
  • Экскурсию для вас проведу я - Екатерина Сокуренко, аккредитованный гид по г. Санкт-Петербург.
  • Это транспортная экскурсия, но обязательно одевайтесь по погоде! До встречи!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
10 янв 2023
Спасибо Кате за экскурсию! Позитивно и увлекательно. Узнали много интересностей 😉👍
З
6 янв 2023
Очень понравилась экскурсия. Екатерина молодец. Посетили интересные места, узнали много интересного, как раньше встречали Новый год и Рождество.
К
5 янв 2023
Большое пасибо экскурсоводу Екатерине! Узнала много интересных фактов про празднование Нового года! Рассказ сопровождался фотографиями на планшете. Был интерактив с ёлочкой и шарадами, из которых ничего не угадала! Обязательно загадаю друзьям! Милая эрудированная симпатичная девушка с заботой о гостях Северной столицы-такая ваша Екатерина! Спасибо огромное!

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