Индивидуальная экспресс-фотопрогулка по новогоднему Петербургу - это уникальная возможность запечатлеть праздничное настроение в самых живописных местах города.
В течение 15 минут вы сможете сделать яркие фотографии на фоне Дворцовой площади, Казанского
В течение 15 минут вы сможете сделать яркие фотографии на фоне Дворцовой площади, Казанского
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🎄 Праздничная атмосфера
- 🕒 Быстрая фотосессия
- 📚 Интересные истории
- 👨👩👧👦 Участие детей бесплатно
Что можно увидеть
- Новогодняя ярмарка на Манежной площади
- Дворцовая площадь
- Зимний дворец
- Казанский собор
- Храм Спаса на Крови
- Канал Грибоедова
Описание фото-прогулки
Мы пройдём по центру Петербурга по одному из маршрутов на ваш выбор:
- Новогодняя ярмарка на Манежной площади, набережная реки Фонтанки
- Дворцовая площадь и Зимний дворец, набережная реки Мойки
- Казанский собор, храм Спаса на Крови и канал Грибоедова
По дороге я развлеку вас рассказом о том, кому мы обязаны празднованием всеми любимого праздника и какие гулянья устраивали на новый год жители города в разные периоды.
Организационные детали
- В течение 7 дней после прогулки вы получите ссылку на облачное хранилище с фотографиями — от 20 кадров и выше в лёгкой цветокоррекции. Они будут храниться 7 дней
- Съёмка проводится на Canon EOS 6D Mark II или другую аналогичную камеру
- Стоимость указана для 1 человека. За каждого дополнительного участника старше 7 лет нужно доплатить 1500 ₽. Дети до 7 лет участвуют в съёмке бесплатно
- Фотопрогулку проведу я или другой профессиональный фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 507 туристов
Я Марина — фотограф из Санкт-Петербурга. Люблю наш город до безумия. Моя команда — это люди, которым я искренне могу доверить героев своих съёмок. Предлагаю вам совместить лёгкую прогулку и фотосессию вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Гюльнара
31 янв 2025
Хочу поблагодарить фотографа Марину за фотосессию 27 января 2025 года.
Марина - позитивный, терпеливый, весёлый человек. Она организовала нам с мужем фотосессию на Дворцовой площади рядом с башней, Эрмитажем, у арки главного штаба. Подсказывала, как лучше встать и тд. Однозначно порекомендую Марину друзьям
Марина - позитивный, терпеливый, весёлый человек. Она организовала нам с мужем фотосессию на Дворцовой площади рядом с башней, Эрмитажем, у арки главного штаба. Подсказывала, как лучше встать и тд. Однозначно порекомендую Марину друзьям
D
Diana
24 янв 2025
Все ооочень круто прошло фотограф профессионал своего дела
О
Ольга
23 янв 2025
12 января 2025 Поездка в Питер была запланирована заранее и наше однодневное приключение мы решили запечатлеть, заказав экспресс-фотопрогулку с Мариной. Получилась лёгкая, веселая, дружеская прогулка, несмотря на сильный снегопад в этот день. Марина, спасибо за чудесные фото и эмоции🌷Рекомендую👍
Елена
10 янв 2025
Прогулка с Мариной мне очень понравилась. Очень комфортно и весело, отличные локации и замечательные фотографии получились. От всей души рекомендую! Наивысший балл! Марина, спасибо большое!
Т
Таня
14 дек 2024
Это было лучшее решение выбрать экспресс-фотопрогулку с Мариной!!! Марина-удивительный человек, добрый, открытый, дружелюбный и эмпатийный. Я была просто в восторге от неё и как от фотографа, и как от человека.
Юлия
28 ноя 2024
Приятная прогулка в замечательной компании и отличная организация новогодних фотографий в конце ноября при минимуме соответствующих декораций. Спасибо за исполнение моего желания! 😉
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Фотопрогулка
до 4 чел.
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
Петербург открывает свои тайны через объектив камеры. Погрузитесь в историю и архитектуру города, создавая уникальные снимки в сопровождении опытного фотографа
Начало: Центральный район
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Лучший выборСекретный Петербург: уникальная фото-прогулка с персональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и увековечьте воспоминания в профессиональных фотографиях
Начало: В районе метро Владимирская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5760 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Праздничный Петербург: история Нового года
Санкт-Петербург - город, где зародились новогодние традиции. Прогулка по Невскому проспекту раскроет тайны праздника и подарит атмосферу волшебства
Начало: На Дворцовой площади
20 дек в 16:00
21 дек в 16:00
1050 ₽ за человека