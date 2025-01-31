Индивидуальная экспресс-фотопрогулка по новогоднему Петербургу - это уникальная возможность запечатлеть праздничное настроение в самых живописных местах города.В течение 15 минут вы сможете сделать яркие фотографии на фоне Дворцовой площади, Казанского

собора и других знаковых локаций. Профессиональный фотограф подскажет, как выглядеть естественно на снимках, а также расскажет о традициях празднования Нового года в Петербурге. После прогулки вы получите до 20 обработанных фотографий, которые станут отличным напоминанием о праздничных днях

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание фото-прогулки

Мы пройдём по центру Петербурга по одному из маршрутов на ваш выбор:

Новогодняя ярмарка на Манежной площади, набережная реки Фонтанки

Дворцовая площадь и Зимний дворец, набережная реки Мойки

Казанский собор, храм Спаса на Крови и канал Грибоедова

По дороге я развлеку вас рассказом о том, кому мы обязаны празднованием всеми любимого праздника и какие гулянья устраивали на новый год жители города в разные периоды.

Организационные детали

В течение 7 дней после прогулки вы получите ссылку на облачное хранилище с фотографиями — от 20 кадров и выше в лёгкой цветокоррекции. Они будут храниться 7 дней

Съёмка проводится на Canon EOS 6D Mark II или другую аналогичную камеру

Стоимость указана для 1 человека. За каждого дополнительного участника старше 7 лет нужно доплатить 1500 ₽. Дети до 7 лет участвуют в съёмке бесплатно