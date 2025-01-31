Мои заказы

Экспресс-фотопрогулка по новогоднему Петербургу

Насладитесь экспресс-фотопрогулкой по новогоднему Петербургу! За 15 минут вы получите лучшие снимки в самых красивых местах города и узнаете интересные факты
Индивидуальная экспресс-фотопрогулка по новогоднему Петербургу - это уникальная возможность запечатлеть праздничное настроение в самых живописных местах города.

В течение 15 минут вы сможете сделать яркие фотографии на фоне Дворцовой площади, Казанского
собора и других знаковых локаций.

Профессиональный фотограф подскажет, как выглядеть естественно на снимках, а также расскажет о традициях празднования Нового года в Петербурге.

После прогулки вы получите до 20 обработанных фотографий, которые станут отличным напоминанием о праздничных днях

5
6 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фотографии
  • 🎄 Праздничная атмосфера
  • 🕒 Быстрая фотосессия
  • 📚 Интересные истории
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Участие детей бесплатно
Экспресс-фотопрогулка по новогоднему Петербургу© Марина
Экспресс-фотопрогулка по новогоднему Петербургу© Марина
Экспресс-фотопрогулка по новогоднему Петербургу© Марина

Что можно увидеть

  • Новогодняя ярмарка на Манежной площади
  • Дворцовая площадь
  • Зимний дворец
  • Казанский собор
  • Храм Спаса на Крови
  • Канал Грибоедова

Описание фото-прогулки

Мы пройдём по центру Петербурга по одному из маршрутов на ваш выбор:

  • Новогодняя ярмарка на Манежной площади, набережная реки Фонтанки
  • Дворцовая площадь и Зимний дворец, набережная реки Мойки
  • Казанский собор, храм Спаса на Крови и канал Грибоедова

По дороге я развлеку вас рассказом о том, кому мы обязаны празднованием всеми любимого праздника и какие гулянья устраивали на новый год жители города в разные периоды.

Организационные детали

  • В течение 7 дней после прогулки вы получите ссылку на облачное хранилище с фотографиями — от 20 кадров и выше в лёгкой цветокоррекции. Они будут храниться 7 дней
  • Съёмка проводится на Canon EOS 6D Mark II или другую аналогичную камеру
  • Стоимость указана для 1 человека. За каждого дополнительного участника старше 7 лет нужно доплатить 1500 ₽. Дети до 7 лет участвуют в съёмке бесплатно
  • Фотопрогулку проведу я или другой профессиональный фотограф из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 507 туристов
Я Марина — фотограф из Санкт-Петербурга. Люблю наш город до безумия. Моя команда — это люди, которым я искренне могу доверить героев своих съёмок. Предлагаю вам совместить лёгкую прогулку и фотосессию вместе с нами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Гюльнара
Гюльнара
31 янв 2025
Хочу поблагодарить фотографа Марину за фотосессию 27 января 2025 года.
Марина - позитивный, терпеливый, весёлый человек. Она организовала нам с мужем фотосессию на Дворцовой площади рядом с башней, Эрмитажем, у арки главного штаба. Подсказывала, как лучше встать и тд. Однозначно порекомендую Марину друзьям
D
Diana
24 янв 2025
Все ооочень круто прошло фотограф профессионал своего дела
О
Ольга
23 янв 2025
12 января 2025 Поездка в Питер была запланирована заранее и наше однодневное приключение мы решили запечатлеть, заказав экспресс-фотопрогулку с Мариной. Получилась лёгкая, веселая, дружеская прогулка, несмотря на сильный снегопад в этот день. Марина, спасибо за чудесные фото и эмоции🌷Рекомендую👍
12 января 2025 Поездка в Питер была запланирована заранее и наше однодневное приключение мы решили запечатлеть,
Елена
Елена
10 янв 2025
Прогулка с Мариной мне очень понравилась. Очень комфортно и весело, отличные локации и замечательные фотографии получились. От всей души рекомендую! Наивысший балл! Марина, спасибо большое!
Прогулка с Мариной мне очень понравилась. Очень комфортно и весело, отличные локации и замечательные фотографии получились.
Т
Таня
14 дек 2024
Это было лучшее решение выбрать экспресс-фотопрогулку с Мариной!!! Марина-удивительный человек, добрый, открытый, дружелюбный и эмпатийный. Я была просто в восторге от неё и как от фотографа, и как от человека.
Всё расскажет, во всем поможет, снимает и фото и видео для сторис. Помогает, рассказывает историю, показывает удивительные места, за короткое время осваивает много локаций. Я даже не сомневаясь, в следующий приезд в Санки-Петербург возьму у неё фотопрогулки по нескольким локациям. Лучшая!

Юлия
Юлия
28 ноя 2024
Приятная прогулка в замечательной компании и отличная организация новогодних фотографий в конце ноября при минимуме соответствующих декораций. Спасибо за исполнение моего желания! 😉

