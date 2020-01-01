Роза проводит ещё 6 экскурсий

Старинная сказка Когда впервые была украшена ёлка и в каком дворце? Кем изначально была Снегурочка? Когда появились ёлочные базары, с чем была связана путаница в календарях, сколько есть рецептов салата «Оливье» и чем прославился Лев Голицын? Вы проедете по украшенному городу, из окна любуясь визитными карточками Петербурга. На Большой Морской улице вас ждет рассказ об императорских подарках, а на набережной — об огнях телевышки и ёлках из Книги рекордов Гиннесса. В нашем маршруте 3 остановки: у Смольного и Никольского соборов, а также на Театральной площади.
Ярмарка После экскурсии 🧭 вы сможете самостоятельно посетить Новогодние и Рождественские ярмарки и поучаствовать в развлекательной программе: попробовать сбитень и сфотографироваться с Дедом Морозом. На ярмарках можно будет приобрести оригинальные подарки ручной работы, предметы интерьера и дизайнерские украшения, а также полакомиться вкусными сладостями и горячими напитками!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Трансфер включен в стоимость экскурсии
В 2020 году Рождественские ярмарки откроются 25 декабря
Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги \
Начало и место завершения
🚩 у Гостиного двора
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 35 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлеченные своим делом, гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!