Роза проводит ещё 6 экскурсий

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Новогодний Петербург на автобусе

Полюбоваться иллюминацией и познакомиться с историей главного праздника года на групповой экскурсии

Роза
Роза – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
На автобусе 🚌 в группе до 35 человек вы проедете по центральным улицам Санкт-Петербурга, ярко украшенным к Новому году и Рождеству.

Вы погрузитесь в праздничную атмосферу, а гид расскажет необычные факты о дореволюционных гуляниях, традиционных блюдах и, конечно, подарках!
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • ☃️Зимняя
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Новогодний Петербург на автобусе
Новогодний Петербург на автобусе

Что вас ожидает

Старинная сказка
Когда впервые была украшена ёлка и в каком дворце? Кем изначально была Снегурочка? Когда появились ёлочные базары, с чем была связана путаница в календарях, сколько есть рецептов салата «Оливье» и чем прославился Лев Голицын? Вы проедете по украшенному городу, из окна любуясь визитными карточками Петербурга. На Большой Морской улице вас ждет рассказ об императорских подарках, а на набережной — об огнях телевышки и ёлках из Книги рекордов Гиннесса. В нашем маршруте 3 остановки: у Смольного и Никольского соборов, а также на Театральной площади.

Ярмарка
После экскурсии 🧭 вы сможете самостоятельно посетить Новогодние и Рождественские ярмарки и поучаствовать в развлекательной программе: попробовать сбитень и сфотографироваться с Дедом Морозом. На ярмарках можно будет приобрести оригинальные подарки ручной работы, предметы интерьера и дизайнерские украшения, а также полакомиться вкусными сладостями и горячими напитками!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Трансфер включен в стоимость экскурсии
  • В 2020 году Рождественские ярмарки откроются 25 декабря
  • Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги \
Начало и место завершения
🚩 у Гостиного двора
Новогодний Петербург на автобусе
Новогодний Петербург на автобусе
Новогодний Петербург на автобусе
Новогодний Петербург на автобусе
Новогодний Петербург на автобусе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Роза
Роза
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлеченные своим делом, гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Роза проводит ещё 6 экскурсий

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