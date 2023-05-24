Аудиотур с билетами по залам Мраморного дворца: Дворцовые интерьеры и шедевры разных эпох

Аудиотур с билетами по залам Мраморного дворца

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Предлагаем познакомиться на аудиоэкскурсии с уникальным музеем: вы сможете посетить строгий и одновременно роскошный Мраморный дворец, стены которого хранят немало тайн. Раскройте их, оцените убранство дворцовых интерьеров и настоящие живописные шедевры.
Аудиотур с билетами по залам Мраморного дворца: Дворцовые интерьеры и шедевры разных эпох
Аудиотур с билетами по залам Мраморного дворца: Дворцовые интерьеры и шедевры разных эпох
Аудиотур с билетами по залам Мраморного дворца: Дворцовые интерьеры и шедевры разных эпох
Аудиотур с билетами по залам Мраморного дворца: Дворцовые интерьеры и шедевры разных эпох
Аудиотур с билетами по залам Мраморного дворца: Дворцовые интерьеры и шедевры разных эпох
Аудиотур с билетами по залам Мраморного дворца: Дворцовые интерьеры и шедевры разных эпох
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ждетМраморный дворец — уникальный музей! Здесь можно найти и роскошные дворцовые интерьеры, и произведения современного искусства.
В ходе экскурсии вы узнаете об истории Мраморного дворца и о судьбах трёх Константинов, его владельцев. Рассмотрите убранство дворцовых интерьеров и настоящие живописные шедевры XIX и XXI веков. Вы узнаете больше об императорской щедрости и о том, какие подарки можно было получить, будучи близким другом Екатерины II.
В стоимость тура входит посещение не только Мраморного дворца, но и знакомство с двумя бесценными экспозициями — коллекцией братьев Ржевских и шедеврами современного искусства, собранными Петером Людвигом.
Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  • Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
  • Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  • Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбанк (внешний аккумулятор для телефона).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Билет на посещение парадных интерьеров Мраморного дворца и рассказ о его владельцах
  • Знакомство с уникальной коллекцией братьев Ржевских
  • Возможность увидеть Музей Людвига в Санкт-Петербурге
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Место начала и завершения?
Миллионная улица, 5А, Центральный район
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15-20 минут до выбранного времени. Билет действует 30 минут от начала сеанса, после этого времени билет аннулируется.
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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