Что вас ждетМраморный дворец — уникальный музей! Здесь можно найти и роскошные дворцовые интерьеры, и произведения современного искусства.

В ходе экскурсии вы узнаете об истории Мраморного дворца и о судьбах трёх Константинов, его владельцев. Рассмотрите убранство дворцовых интерьеров и настоящие живописные шедевры XIX и XXI веков. Вы узнаете больше об императорской щедрости и о том, какие подарки можно было получить, будучи близким другом Екатерины II.

В стоимость тура входит посещение не только Мраморного дворца, но и знакомство с двумя бесценными экспозициями — коллекцией братьев Ржевских и шедеврами современного искусства, собранными Петером Людвигом.

Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).