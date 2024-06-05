1 чел.
По популярности
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Увлекательная прогулка для детей от Дворцовой площади до Марсова поля
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга с детьми. Дворцовая площадь, Марсово поле и другие места ждут вас с интересными рассказами и загадками
Начало: На Дворцовой площади
Расписание: в понедельник в 18:30, в среду, пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
15 июня в 15:00
16 июня в 11:00
1 300₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
Северная Венеция на электросамокатах
Атмосферные места и увлекательный рассказ о прошлом города на Неве
Начало: Рядом с метро «Площадь Ленина»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
27502 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»
Раскрыть тайну масонских лож, узнать другую историю Петербурга и научиться читать секретные символы
Начало: На Невском проспекте
9 июня в 18:00
16 июня в 13:00
от 6 670₽ за всё до 6 чел.
Групповая
4 часа
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Увидеть здания-шедевры, узнать о жизни аристократии и открыть тайны истории на автобусной экскурсии
Начало: Дворцовая Площадь
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
2 950₽ за человека
Индивидуальная
30 минут
Мотопрогулка по центру Петербурга
Прокатиться по проспектам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках
Начало: В районе Большой Морской
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
2 800₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Миллионная улица - Петербург в миниатюре
Полюбоваться Мраморным дворцом, узнать историю Эрмитажа и услышать рассказы о жильцах особняков
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
13 июня в 13:00
21 июня в 13:00
1 340₽ за человека
Групповая
3 часа
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
Начало: Английская набережная, 28
Расписание: Ежедневно в 23.30
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
1 750₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Le tour Imperial - прогулка с Александром I
Восстановить ежедневный маршрут императора и увидеть Петербург его глазами
Начало: У Зимнего дворца
Завтра в 17:30
9 июня в 17:30
от 5 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Петербург про любовь
Прогуляться по городу и узнать, как здесь влюблялись, женились и расставались
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия «Дворцовый Петербург»
Полюбоваться архитектурой дворцов и пройтись по роскошным залам Владимирского «палаццо»
Начало: в районе станции метро Гостиный двор
Расписание: во вторник и субботу в 13:00
15 июня в 13:00
22 июня в 13:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Николай и Александра - последняя императорская чета
По-новому посмотреть на дворцы и памятные места Петербурга на тематической экскурсии
Начало: В районе метро Гостиный двор
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Петербургу на автомобиле
Самые интересные истории об известных памятниках архитектуры разных стилей и эпох
13 июня в 13:00
21 июня в 11:00
10 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Игра престолов по-русски
Пройти по улицам Петербурга и понять, как в России начался этот «сериал» и почему он завершился
Начало: У метро Гостиный двор
Завтра в 09:30
11 июня в 09:00
от 5 340₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Судьбы дворцов и усадеб Петербурга
Проехать мимо роскошных зданий города, узнать о жизни дворян и о волнующих событиях истории
Начало: площадь Искусств
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
Романовы без трона: групповая прогулка по Дворцовой набережной
Пройтись маршрутом, привычным для царских особ и петербургской аристократии
Начало: На Дворцовой площади
13 июня в 13:00
17 июня в 16:00
1 600₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Авторская экскурсия в мини-группе «Допетровский Петербург»
Открыть малоизвестные факты о прошлом Северной столицы - с исследователем шведских архивов
Начало: у храма Спаса на Крови
Расписание: в четверг в 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
2 500₽ за человека
Билеты
1 час
Аудиотур с билетами по залам Мраморного дворца: Дворцовые интерьеры и шедевры разных эпох
Начало: Миллионная улица, 5А, Центральный район
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 090₽ за билет
Мини-группа
4 часа
Любовные драмы Петербурга: скандалы, дуэли, проклятия
Прогулка в мини-группе по центру города под аккомпанемент романтических историй
Начало: У набережной Мойки
Расписание: ежедневно в 15:30
9 июня в 15:30
10 июня в 15:30
2 950₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Главное в Петербурге: обзорная экскурсия с посещением Мраморного дворца
Увидеть доминанты Северной столицы и заглянуть в закрытые покои великого князя К.Р. (в группе)
Начало: у станции метро Площадь Восстания
5 авг в 10:00
12 авг в 10:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда5 июня 2024Спасибо огромное за потрясающую, интересную и познавательную экскурсию для детей! Нам очень понравилось!
- ННаталья5 июня 2024Экскурсия отличная. А самое главное она будет составлена исходя из ваших пожеланий!
- ЕЕвгения4 июня 2024Отличная экскурсия! Нас сопровождала Оксана все доступно и красиво рассказывала,группа маленькая,микроавтобус комфортный! Увидела и услышала много для себя интересного)))Юсуповский дворец однозначно нужно посетить)
- ММарина4 июня 2024Комфортное знакомство с дворцами: хороший маршрут, прекрасный автомобиль, интересный рассказ Подойдет для любого туриста
- ООльга4 июня 2024Были на экскурсии 2 июня, экскурсовод Светлана. Остались очень довольны экскурсией! Светлана смогла заинтересовать всех детей, да и взрослые были увлечены не меньше)))
- ННаталья3 июня 2024Экскурсовод интересно подавала материал детям, маршрут был несложный для них. Перенесли легко экскурсию, даже взрослым было интересно слушать. Детям очень понравилось!
- ААнастасия3 июня 2024Интересная экскурсия, индивидуальный подход, много любопытных деталей было рассказано во время экскурсии. Из нюансов не попали в Конюшенную церковь, так как начали экскурсию позднее.
- ЕЕкатерина31 мая 2024Были на экскурсии 31/05 шикарная экскурсия. Все четко и по времени. Гид Екатерина провела увлекательную экскурсию по дворцам. Все очень интересно,живо и увлекательно. Дети 15 и 10 лет были в восторге!
- ГГузель31 мая 2024Огромное спасибо за пережитые эмоции и впечатляющую экскурсию. Все были в восторге, дети особенно! Успехов и процветания команде Алексея. Обязательно вернемся увидеть другие маршруты. 💯 рекомендуем!
- ТТатьяна30 мая 2024Очень понравилась прогулка, с погодой повезло было без дождей и поэтому впячетление просто шикарное. Ребята веселые, везут окуратно.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Мраморный дворец»
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