Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (всё включено)

Автобусная экскурсия в самый известный дворцово-парковый ансамбль в пригороде Петербурга

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Петергоф построили на берегу Финского залива по приказу Петра I. Он сразу стал главной императорской резиденцией и символом выхода Российской державы к Балтийскому морю.

В группе до 50 человек с гидом вы посетите «Парк фонтанов», который принёс мировую славу всему комплексу. Увидите павильоны, малые дворцы и вольеры, сохранившие дух Петровской эпохи. И осмотрите интерьеры главного дворца.
Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (всё включено)
Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (всё включено)
Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (всё включено)
Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (всё включено)
Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (всё включено)
Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (всё включено)
Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (всё включено)
Ближайшие даты:
2
мая
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мая
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Трассовая экскурсия (40 мин — 1 час). По пути вам расскажут о богатом прошлом Петергофа и правителях, оставивших след в его истории и облике.
  • Экскурсия по Нижнему парку (около 1 — 1,5 часов). На территории грандиозного паркового комплекса вы исследуете не только легендарный комплекс фонтанов. В Нижнем парке находятся малые дворцы и павильоны, скульптуры и памятники, пруды, цветники и аллеи. С гидом вы осмотрите павильон Эрмитаж, дворцы Монплезир и Марли, а также Западный и Восточный вольеры.
  • Экскурсия по Большому дворцу (около 1 ч). Величественное здание стоит на высокой террасе между Верхним садом и Нижний парком Петергофа. Вы познакомитесь с архитектурным центром всего ансамбля. Узнаете о великих зодчих, которые возводили дворец на протяжении полутора столетий. И погрузитесь в императорскую эпоху среди парадных интерьеров сооружения.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек.
  • Что включено: транспортное обслуживание, сопровождение гида, входные билеты в парк и дворец.
  • Дополнительные расходы: питание.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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