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Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (билеты включены)

Автобусная экскурсия в самый известный дворцово-парковый ансамбль в пригороде Петербурга
Петергоф построили на берегу Финского залива по приказу Петра I. Он сразу стал главной императорской резиденцией и символом выхода Российской державы к Балтийскому морю.

В группе до 50 человек с гидом вы посетите «Парк фонтанов», который принёс мировую славу всему комплексу. Увидите павильоны, малые дворцы и вольеры, сохранившие дух Петровской эпохи. И осмотрите интерьеры главного дворца.
4.4
252 отзыва
Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (билеты включены)
Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (билеты включены)
Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (билеты включены)

Описание экскурсии

  • Трассовая экскурсия (40 мин — 1 ч). По пути вам расскажут о богатом прошлом Петергофа и правителях, оставивших след в его истории и облике.
  • Прогулка по Нижнему парку (около 1—1,5 ч). На территории грандиозного паркового комплекса вы исследуете не только легендарный комплекс фонтанов. В Нижнем парке находятся малые дворцы и павильоны, скульптуры и памятники, пруды, цветники и аллеи. С гидом вы увидите павильон Эрмитаж, дворцы Монплезир и Марли, а также Западный и Восточный вольеры.
  • Экскурсия по Большому дворцу (около 1 ч). Величественное здание стоит на высокой террасе между Верхним садом и Нижний парком Петергофа. Вы познакомитесь с архитектурным центром всего ансамбля. Узнаете о великих зодчих, которые возводили дворец на протяжении полутора столетий. И погрузитесь в императорскую эпоху среди парадных интерьеров сооружения.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек.
  • Что включено: транспортное обслуживание на автобусе или микроавтобусе, сопровождение гида, входные билеты в парк и дворец.
  • Дополнительные расходы: питание.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 10:30 и 12:30

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Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Иностранные граждане8000 ₽
Дети до 16 лет3900 ₽
Дети до 6 лет3000 ₽
Пенсионеры4200 ₽
Студенты очной формы обучения4200 ₽
Стандартный билет4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 10:30 и 12:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 25040 туристов
Наша компания предлагает увлекательные экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Предлагаем разнообразные маршруты, включая пешеходные, автобусные и индивидуальные, которые охватывают главные достопримечательности и живописные уголки региона. С нашими опытными гидами вы получите глубокое понимание истории и культуры, а высокий уровень комфорта и безопасности обеспечит приятное путешествие. Мы стремимся сделать ваши поездки незабываемыми и доступными для всех!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на последних 30 из 252 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
Все прошло нормально. Но я до этого съездила с другой экскурсией в Пушкин, вот там было отлично. По этой экскурсии. Экскурсовод в автобусе по пути в Петергоф делилась историческими фактами.
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Экскурсовод по территории Петергофа и дворца другая, и нам понравилась. Ходили с ней, пока не вышло время, т. к. она много знает и доступно выдаёт материал. Вход во дворец не понравился, вгоняют всю группу, всё огорожено, ни шагу в сторнону не сделаешь, до нашей ещё несколько групп не успели подняться наверх. Может, конечно, мы брали раннее время, поэтому так. Но в тот день значительно потеплело на улице, и мы испытали при закрытых окнах в узком помещении эффект сауны. От бесысходности решили, что за уплаченную немаленькую стоимость это бесплатный бонус, о котором нужно предупреждать. Впечатление от входа утихает,когда все-таки начинается экскурсия по дворцу и парку. По бронированию, заказала, выбрала с минимальной суммой бронирования, сама звонила уточнила накануне, будет ли экскурсия, доплачивала остаток суммы в офисе. Вместо школьников детей отметили в билете как дошкольников, понервничала, снова звонила, сказали,что уплачено, как за школьников. Проблем при входе в Петергоф не возникло,всем рулила гид из автобуса. По времени отъезд в 16.20 из Петергофа + дорога до пл. Восстания 1 в СПБ, итого вернулись в 17.30. Вывод: ехать в Перергоф нужно и обязательно брать посещение с экскурсией. Проездом смысла ехать нет, мы даже за экскурсию весь парк не обошли (первое- не хватило времени; второе-сил в ногах). Если вам выпадет увлеченный адекватный гид, все возможные неприятные моменты сглаживаются.

Все прошло нормально. Но я до этого съездила с другой экскурсией в Пушкин, вот там было
Все прошло нормально. Но я до этого съездила с другой экскурсией в Пушкин, вот там было
Все прошло нормально. Но я до этого съездила с другой экскурсией в Пушкин, вот там было
Все прошло нормально. Но я до этого съездила с другой экскурсией в Пушкин, вот там было
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С
Экскурсия была отличная, всем рекомендую. Знания экскурсовода были на высшем уровне, отзывчивая и доброжелательная.
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Е
Невероятно интересно, красиво Была в Петергофе, но не была во Большом дворце И Верхний парк тоже входит в экскурсию Всем советую
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Колесников
Организация и сервис отличный. Все сотрудники тур агенства стараются чтобы было максимально комфортно. Советую.
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Марина
экскурсию выбирала так, чтобы на опоздать на Сапсан в 19.00, поэтому забронировала в 10.30, меня уверили что в 16.30 приедем уже обратно в Питер на Площадь Восстания, утром я пришла
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в офис выкупить билет и еще раз уточнила время возвращения обратно, меня опять уверили что в 16.30 (то есть через 6 часов как и указано в рекламе) мы вернемся… девушка выдала билет после доплаты и присвоила номер автобуса, который совсем не совпадал с номером автобуса, который мне сообщил кто-то из её коллег час назад … я пошла на стоянку автобусов и просто начала посадку в тот автобус, который из двух оказался на стоянке, кто то бегал и искал автобус с номером указанным в офисе… «смешно» что и экскурсоводу также указали неверный номер автобуса🙈 и мы сидели ждали минут 15 лишних в автобусе пока она найдет нас (свою группу) ехали мы 26 км почти полтора часа… удивлением для меня стало, когда она объявила время встречи у автобуса для возвращения назад в Питер 16.45!!! ей я сообщила что у меня поезд в 19.00 и я и так заложила на человеческий фактор 2 часа, и экскурсовод мне сказала что никогда они не возвращались в 16.30, это нереально я что то перепутала … я написала в офис, со мной связались и предложили мне уехать из петергофа в Питер на такси, так, чтобы я не опоздала на поезд, которое мне компенсируют! мне действительно компенсировали стоимость такси до Площади Восстания, благодарю за это, но так быть не должно мне кажется. я все спланировала заранее, эта питерская безмятежность конечно убивает, экскурсовод у нас была Светлана Владимировна такая гипер строгая женщина, бывшая учитель истории что ли, рассказывает то, что вообще не интересно для людей среднего возраста а темболее молодежи, они все спали по её рассказы, в целом хоть и сплошная путаница но мне понравилось, что меня из офиса поддержали, но если б не удалось заказать такси, которое я заказывала 30 минут - не было машин, то я бы опоздала на сапсан, всех прошу это учесть, это Питер детка!

Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо за ваш подробный отзыв. Мы искренне сожалеем, что ваша экскурсия прошла с такими проблемами, и благодарим вас за честную
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обратную связь.

Ситуация с неправильным номером автобуса и путаницей с временем возвращения действительно неприемлема. Мы понимаем, как важно для вас было точно спланировать своё время, особенно с учетом вашего поезда.

Мы рады, что наше предложение компенсировать такси помогло вам успеть на поезд. Тем не менее, мы принимаем ваши замечания к сведению и сделаем всё возможное, чтобы улучшить организацию и качество обслуживания в будущем.

Спасибо за ваше терпение и понимание. Надеемся, что у вас будет возможность посетить Петербург снова с более положительным опытом!

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Юлия
Красивое место, грустная история
Красивое место, грустная история
Красивое место, грустная история
Красивое место, грустная история
Красивое место, грустная история
Красивое место, грустная история
Красивое место, грустная история
Красивое место, грустная история
Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Благодарим за отзыв! Рады, что экскурсии были интересными. Ждем вас снова!
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