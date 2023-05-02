Автобусная экскурсия в самый известный дворцово-парковый ансамбль в пригороде Петербурга
Петергоф построили на берегу Финского залива по приказу Петра I. Он сразу стал главной императорской резиденцией и символом выхода Российской державы к Балтийскому морю.
В группе до 50 человек с гидом вы посетите «Парк фонтанов», который принёс мировую славу всему комплексу. Увидите павильоны, малые дворцы и вольеры, сохранившие дух Петровской эпохи. И осмотрите интерьеры главного дворца.
В группе до 50 человек с гидом вы посетите «Парк фонтанов», который принёс мировую славу всему комплексу. Увидите павильоны, малые дворцы и вольеры, сохранившие дух Петровской эпохи. И осмотрите интерьеры главного дворца.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Трассовая экскурсия (40 мин — 1 час). По пути вам расскажут о богатом прошлом Петергофа и правителях, оставивших след в его истории и облике.
- Экскурсия по Нижнему парку (около 1 — 1,5 часов). На территории грандиозного паркового комплекса вы исследуете не только легендарный комплекс фонтанов. В Нижнем парке находятся малые дворцы и павильоны, скульптуры и памятники, пруды, цветники и аллеи. С гидом вы осмотрите павильон Эрмитаж, дворцы Монплезир и Марли, а также Западный и Восточный вольеры.
- Экскурсия по Большому дворцу (около 1 ч). Величественное здание стоит на высокой террасе между Верхним садом и Нижний парком Петергофа. Вы познакомитесь с архитектурным центром всего ансамбля. Узнаете о великих зодчих, которые возводили дворец на протяжении полутора столетий. И погрузитесь в императорскую эпоху среди парадных интерьеров сооружения.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек.
- Что включено: транспортное обслуживание, сопровождение гида, входные билеты в парк и дворец.
- Дополнительные расходы: питание.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе м. Площадь Восстания
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00Экскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела 42 экскурсии для 95 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы официальное туристическое агентство в Санкт-Петербурге. Проводим пешеходные и автобусные экскурсии, раскрывающие богатую историю Северной столицы. С нетерпением ждём встречи с вами.
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