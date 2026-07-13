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в офис выкупить билет и еще раз уточнила время возвращения обратно, меня опять уверили что в 16.30 (то есть через 6 часов как и указано в рекламе) мы вернемся… девушка выдала билет после доплаты и присвоила номер автобуса, который совсем не совпадал с номером автобуса, который мне сообщил кто-то из её коллег час назад … я пошла на стоянку автобусов и просто начала посадку в тот автобус, который из двух оказался на стоянке, кто то бегал и искал автобус с номером указанным в офисе… «смешно» что и экскурсоводу также указали неверный номер автобуса🙈 и мы сидели ждали минут 15 лишних в автобусе пока она найдет нас (свою группу) ехали мы 26 км почти полтора часа… удивлением для меня стало, когда она объявила время встречи у автобуса для возвращения назад в Питер 16.45!!! ей я сообщила что у меня поезд в 19.00 и я и так заложила на человеческий фактор 2 часа, и экскурсовод мне сказала что никогда они не возвращались в 16.30, это нереально я что то перепутала … я написала в офис, со мной связались и предложили мне уехать из петергофа в Питер на такси, так, чтобы я не опоздала на поезд, которое мне компенсируют! мне действительно компенсировали стоимость такси до Площади Восстания, благодарю за это, но так быть не должно мне кажется. я все спланировала заранее, эта питерская безмятежность конечно убивает, экскурсовод у нас была Светлана Владимировна такая гипер строгая женщина, бывшая учитель истории что ли, рассказывает то, что вообще не интересно для людей среднего возраста а темболее молодежи, они все спали по её рассказы, в целом хоть и сплошная путаница но мне понравилось, что меня из офиса поддержали, но если б не удалось заказать такси, которое я заказывала 30 минут - не было машин, то я бы опоздала на сапсан, всех прошу это учесть, это Питер детка!