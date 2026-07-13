Петергоф построили на берегу Финского залива по приказу Петра I. Он сразу стал главной императорской резиденцией и символом выхода Российской державы к Балтийскому морю.
В группе до 50 человек с гидом вы посетите «Парк фонтанов», который принёс мировую славу всему комплексу. Увидите павильоны, малые дворцы и вольеры, сохранившие дух Петровской эпохи. И осмотрите интерьеры главного дворца.
В группе до 50 человек с гидом вы посетите «Парк фонтанов», который принёс мировую славу всему комплексу. Увидите павильоны, малые дворцы и вольеры, сохранившие дух Петровской эпохи. И осмотрите интерьеры главного дворца.
Описание экскурсии
- Трассовая экскурсия (40 мин — 1 ч). По пути вам расскажут о богатом прошлом Петергофа и правителях, оставивших след в его истории и облике.
- Прогулка по Нижнему парку (около 1—1,5 ч). На территории грандиозного паркового комплекса вы исследуете не только легендарный комплекс фонтанов. В Нижнем парке находятся малые дворцы и павильоны, скульптуры и памятники, пруды, цветники и аллеи. С гидом вы увидите павильон Эрмитаж, дворцы Монплезир и Марли, а также Западный и Восточный вольеры.
- Экскурсия по Большому дворцу (около 1 ч). Величественное здание стоит на высокой террасе между Верхним садом и Нижний парком Петергофа. Вы познакомитесь с архитектурным центром всего ансамбля. Узнаете о великих зодчих, которые возводили дворец на протяжении полутора столетий. И погрузитесь в императорскую эпоху среди парадных интерьеров сооружения.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек.
- Что включено: транспортное обслуживание на автобусе или микроавтобусе, сопровождение гида, входные билеты в парк и дворец.
- Дополнительные расходы: питание.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 10:30 и 12:30
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Иностранные граждане
|8000 ₽
|Дети до 16 лет
|3900 ₽
|Дети до 6 лет
|3000 ₽
|Пенсионеры
|4200 ₽
|Студенты очной формы обучения
|4200 ₽
|Стандартный билет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 10:30 и 12:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 25040 туристов
Наша компания предлагает увлекательные экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Предлагаем разнообразные маршруты, включая пешеходные, автобусные и индивидуальные, которые охватывают главные достопримечательности и живописные уголки региона. С нашими опытными гидами вы получите глубокое понимание истории и культуры, а высокий уровень комфорта и безопасности обеспечит приятное путешествие. Мы стремимся сделать ваши поездки незабываемыми и доступными для всех!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 252 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Все прошло нормально. Но я до этого съездила с другой экскурсией в Пушкин, вот там было отлично. По этой экскурсии. Экскурсовод в автобусе по пути в Петергоф делилась историческими фактами.
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С
Экскурсия была отличная, всем рекомендую. Знания экскурсовода были на высшем уровне, отзывчивая и доброжелательная.
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Е
Невероятно интересно, красиво Была в Петергофе, но не была во Большом дворце И Верхний парк тоже входит в экскурсию Всем советую
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Организация и сервис отличный. Все сотрудники тур агенства стараются чтобы было максимально комфортно. Советую.
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экскурсию выбирала так, чтобы на опоздать на Сапсан в 19.00, поэтому забронировала в 10.30, меня уверили что в 16.30 приедем уже обратно в Питер на Площадь Восстания, утром я пришла
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо за ваш подробный отзыв. Мы искренне сожалеем, что ваша экскурсия прошла с такими проблемами, и благодарим вас за честную
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Красивое место, грустная история
Дмитрий
Ответ организатора:
Благодарим за отзыв! Рады, что экскурсии были интересными. Ждем вас снова!
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