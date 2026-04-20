Приглашаю вас в город, где люди увлечены идеей всеединства и поиском глубоких связей, а эрос считают божественной силой, которая объединяет человека и Господа.
Этот удивительный мир русской интеллигенции начала 20 века ушёл безвозвратно, но на аллеях Таврического сада, прогуливаясь по старинным тропинкам, мы расслышим шёпот поэтов, их споры о вере и любви.
Этот удивительный мир русской интеллигенции начала 20 века ушёл безвозвратно, но на аллеях Таврического сада, прогуливаясь по старинным тропинкам, мы расслышим шёпот поэтов, их споры о вере и любви.
Описание экскурсии
- Вы узнаете, где собирались известные нам со школы представители Серебряного века
- Выясните, какие мистические события происходили в жизни поэтов и какие интриги складывались в их личной жизни
- Представите, как философы и художники проводили время накануне революционных событий 1917 года
- Поймёте, как любовь в представлении поэтов Серебряного века перестала быть просто чувством и превратилась в путь к духовному восхождению, а также что они стремились изменить в обществе
- Мы обсудим романы известных поэтов — Маяковского, Есенина, Блока, Бунина и Гиппиус, узнаем о тайной жизни интеллигенции Серебряного века и раскроем секреты «Башни» Иванова — знаменитого литературного салона, где собирались Блок, Белый, Ахматова, Гумилёв и многие другие.
На нашем маршруте: особняк Гейденрейха — особняк Великой княгини Ольги Александровны — Таврический сад — «Башня» Иванова
Организационные детали
Все локации на маршруте мы осмотрим снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Чернышевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я влюблена в Петербург окончательно и бесповоротно. Уже много лет изучаю музеи, дворцы, галереи и другие интересные места, о которых знают немногие. Окончила лучшую школу гидов и продолжаю совершенствоваться в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В последнее время очень заинтересовала тема Серебряного века. Посетила несколько экскурсий по этой теме и данная экскурсия оказалась самой интересной, интригующей и наполненной! И что не маловажно,информация была легкой для понимания,даже для тех,кто не особо знаком с этой темой.
Виктория рассказывала очень захватывающе и раскрыла секреты, о любовных интригах Серебряного века. Однозначно рекомендую👌☺️
Виктория рассказывала очень захватывающе и раскрыла секреты, о любовных интригах Серебряного века. Однозначно рекомендую👌☺️
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