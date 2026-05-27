Эта экскурсия — первый и важный шаг в познании Санкт-Петербурга.
Мы не просто покажем вам знаменитые адреса, а проведём по «линии сердца» города, где каждая площадь — отдельная глава российской истории, а каждый дворец — свидетельство величия. Вы услышите о Петербурге времён империи и революции, а также о современной жизни города.
Описание экскурсии
Из окна автобуса вы увидите:
- Невский проспект, заложенный как «прямая линия» Петра Великого
- величественную Дворцовую площадь, где разворачивались балы и приёмы
- строгую Кунсткамеру — первое музейное здание России
- Казанский собор с колоннами Коринфского ордера
- особняки, в которых жили поэты, вельможи и купцы
Места, где мы остановимся:
Исаакиевская площадь (10 мин)
Это сердце парадного Петербурга, где решались судьбы империи. Конный памятник Николаю I будто готов сорваться с постамента, а Исаакиевский собор поражает масштабом, мозаиками и гранитными колоннами.
Петропавловская крепость (30–40 мин)
Мы отправимся туда, где начался Петербург. Вы увидите бастионы, Петропавловский собор и узнаете, как жила первая столица Российской империи.
Спас на Крови (10 мин)
Золотые купола этого храма невозможно спутать ни с чем. Его возвели на месте гибели Александра II, а внутри собора скрывается одна из крупнейших коллекций мозаики в Европе.
Крейсер «Аврора» (10 мин)
Мы подойдём к легендарному кораблю, чей выстрел стал символом событий 1917 года. «Аврора» — живой свидетель эпохи, переживший войны, революции и блокаду Ленинграда.
Организационные детали
- Поедем на современном автобусе повышенной комфортности с кондиционированием и панорамными окнами
- Все объекты осматриваем снаружи. Предусмотрена остановка в сувенирном магазине
- Порядок посещения локаций может измениться из-за заторов, дорожных работ и иных обстоятельств
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 11:00, 12:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|563 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы перед бронированием.
Алина — Организатор в Санкт-Петербурге
Наша экскурсионная компания приглашает вас открыть для себя самые яркие страницы истории и культуры Петербурга! Мы создаём увлекательные маршруты — от обзорных прогулок по городу до узкотематических экскурсий: исторических, литературных, архитектурных, гастрономических и многих других. Мы гарантируем: — профессиональных гидов — знатоков своего дела — комфортабельные автобусы (свой автопарк) — продуманные маршруты без утомительных переходов — гибкость программ — оперативные ответы на любые вопросы
