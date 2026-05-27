Эта экскурсия — первый и важный шаг в познании Санкт-Петербурга. Мы не просто покажем вам знаменитые адреса, а проведём по «линии сердца» города, где каждая площадь — отдельная глава российской истории, а каждый дворец — свидетельство величия. Вы услышите о Петербурге времён империи и революции, а также о современной жизни города.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Из окна автобуса вы увидите:

Невский проспект, заложенный как «прямая линия» Петра Великого

величественную Дворцовую площадь, где разворачивались балы и приёмы

строгую Кунсткамеру — первое музейное здание России

Казанский собор с колоннами Коринфского ордера

особняки, в которых жили поэты, вельможи и купцы

Места, где мы остановимся:

Исаакиевская площадь (10 мин)

Это сердце парадного Петербурга, где решались судьбы империи. Конный памятник Николаю I будто готов сорваться с постамента, а Исаакиевский собор поражает масштабом, мозаиками и гранитными колоннами.

Петропавловская крепость (30–40 мин)

Мы отправимся туда, где начался Петербург. Вы увидите бастионы, Петропавловский собор и узнаете, как жила первая столица Российской империи.

Спас на Крови (10 мин)

Золотые купола этого храма невозможно спутать ни с чем. Его возвели на месте гибели Александра II, а внутри собора скрывается одна из крупнейших коллекций мозаики в Европе.

Крейсер «Аврора» (10 мин)

Мы подойдём к легендарному кораблю, чей выстрел стал символом событий 1917 года. «Аврора» — живой свидетель эпохи, переживший войны, революции и блокаду Ленинграда.

Организационные детали