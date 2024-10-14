Вечером Петербург открывается совсем с другой стороны. Улочки и мостовые, площади и дома погружаются в загадочную и романтичную атмосферу.
Мы проедем по центру города и сделаем три остановки — у Смольного собора, Михайловского замка и сфинксов.
Вы узнаете, как собор может «врастать в землю», чей дух бродит по замку и как сфинксы связаны с берегами Невы.
Мы проедем по центру города и сделаем три остановки — у Смольного собора, Михайловского замка и сфинксов.
Вы узнаете, как собор может «врастать в землю», чей дух бродит по замку и как сфинксы связаны с берегами Невы.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Экскурсия проходит на автобусе, но у каждой локаций будет остановка для прогулки и фото. В нашей программе:
- Смольный собор. Когда-то здесь варили смолу для корабельного дела, а теперь стоит красавец-храм. Вы услышите, в каком архитектурном стиле он построен, как вписался в единый ансамбль Смольного монастыря и за что Екатерина II называла его «взбитыми сливками». А также разгадаете фокус в исполнении гида, он покажет, как собор «врастает в землю»
- Михайловский замок. Сегодня в резиденции Павла I расположился филиал Государственного Русского музея. Но тайны прошлого не отступают! По слухам, здесь до сих пор бродит призрак императора, а в подвалах спрятан сундук мальтийских рыцарей. Кроме того, каждый год в ночь с 11 на 12 марта в замке происходит мистическое событие
- Сфинксы. Гид расскажет вам, как эти древние изваяния попали в город на Неве. И что будет, если прочитать надпись на их постаменте. А вы внимательно проследите за выражением лица скульптур — оно меняется!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе
- Остаток оплаты вносится дистанционно переводом на карту Сбербанка (направляем ссылку) или гиду при встрече
- Все достопримечательности осматриваются снаружи
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 19:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|650 ₽
|Дети до 6 лет
|325 ₽
|Пенсионеры
|520 ₽
|Школьники
|455 ₽
|Студенты
|520 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1068 туристов
Дорогие путешественники! Наше туристическое агентство проводит автобусные и пешеходные экскурсии в Санкт-Петербурге. Ждём вас с нетерпением в нашей компании!Задать вопрос
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