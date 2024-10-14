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Вечером Петербург открывается совсем с другой стороны. Улочки и мостовые, площади и дома погружаются в загадочную и романтичную атмосферу.



Мы проедем по центру города и сделаем три остановки — у Смольного собора, Михайловского замка и сфинксов.



Вы узнаете, как собор может «врастать в землю», чей дух бродит по замку и как сфинксы связаны с берегами Невы.