Прогуляться среди монстер и пальм и насладиться живой музыкой
Предлагаем вам объединить прогулку по оранжерее и великолепное музыкальное путешествие в один незабываемый вечер! Атмосфера оранжереи станет вашим укрытием от повседневных забот, передаст вам покой и умиротворение, а потрясающие музыкальные композиции помогут окунуться в элегантность классики, неоклассики и джаза в исполнении лучших артистов Петербурга.
Оранжерея Таврического сада — историческое сооружение Петербурга, где вас ожидает множество экзотических растений: огромные пальмы, монстеры, фикусы. Вы прогуляетесь по местам, где снимались такие картины, как «Приключения Шерлока Холмса», «Господин-оформитель» и «Мушкетёры 20 лет спустя», полюбуетесь архитектурой и отдохнёте от городской суеты.
Под звуки музыки
Музыкальная программа отличается жанровым разнообразием — от искристых звуков джаза и современного прочтения неоклассической композиции до элегантного звучания классики. Лучшие артисты Северной столицы сделают ваш поход в оранжерею особенным.
Расписание
Неоклассика
23 июля — Оскароносное путешествие 20 августа — Оскароносное путешествие 29 августа — Неоклассика Средиземноморья
Классика
25 июля — Великие композиторы о любви 13 августа — Мировая классика о любви
Эстрада
1 августа — Легенды диско. От ABBA до Queen 15 августа — Легенды диско. От ABBA до Queen
Джаз
30 июля — Этно-электро джаз | Вова Че Морале 6 августа — Жаркий джаз 8 августа — Джаз Нуар 9 августа — Поединок саксофонов 22 августа — Босанова. Музыка сердца 27 августа — Цветочный джаз
Организационные детали
Мы рекомендуем наши концерты для гостей от 6 лет. Программа отлично подойдёт для свиданий, встречи с друзьями, а также для отдыха и смены обстановки.
Прогулка по оранжерее занимает около 20 минут, концертная программа — 1 час 20 минут
На концерте вам будут обеспечены места в первых рядах
В оранжерее соблюдается специальный температурный режим — 20 градусов. Просим учитывать это при планировании визита.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У оранжереи Таврического сада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 243 туристов
Музыкальные салоны — возрождение традиций камерных вечеров, где музыка звучит в атмосфере изысканных исторических пространств. Вас ждёт неповторимое эстетическое погружение, которое станет ярким событием как для искушённых ценителей прекрасного, так читать дальшеуменьшить
и для тех, кто только открывает мир камерной музыки.
В репертуаре — шедевры классики, джаз, неоклассика и смелые жанровые эксперименты на стыке традиций и современности, включая программы Queen и «Классика Диско». Роскошные интерьеры, виртуозное исполнение и изысканные музыкальные произведения создают особую атмосферу, превращая каждый вечер в запоминающееся событие.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Евгения
Очень понравилось! Рекомендую всем.
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Н
Наталья
Очень понравился концерт, живая музыка в оранжерее среди тропических растений. Музыканты молодцы! Боялась идти на джаз, думая, что будет сложно и непонятно. Как же я ошибалась! Концерт "Вова Чё Морале" — это про чувства!!!
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А
Александр
Очень понравился концерт, живая музыка среди тропических растений. Было комфортно сидеть и слушать в мне и спутнице:)
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Ляйля
Мероприятие очень интересное, душевное и в невероятно красивом месте💕 Был маленький нюанс с оплатой - пришлось оставшуюся сумму переводить. Но общего впечатления это не испортило. Артисты невероятно талантливые и харизматичные ❤️
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Е
Елена
Концерт группы "Вова Чё Морале" невероятно шикарный, впечатление моооооре. Спасибо организаторам!!!!
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Ю
Юлия
Хорошая организация. Прекрасная игра музыкантов. Хорошо подобранные музыкальные произведения. Я была в восторге!)
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