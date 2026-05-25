Предлагаем вам объединить прогулку по оранжерее и великолепное музыкальное путешествие в один незабываемый вечер! Атмосфера оранжереи станет вашим укрытием от повседневных забот, передаст вам покой и умиротворение, а потрясающие музыкальные композиции помогут окунуться в элегантность классики, неоклассики и джаза в исполнении лучших артистов Петербурга.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

В окружении растений

Оранжерея Таврического сада — историческое сооружение Петербурга, где вас ожидает множество экзотических растений: огромные пальмы, монстеры, фикусы. Вы прогуляетесь по местам, где снимались такие картины, как «Приключения Шерлока Холмса», «Господин-оформитель» и «Мушкетёры 20 лет спустя», полюбуетесь архитектурой и отдохнёте от городской суеты.

Под звуки музыки

Музыкальная программа отличается жанровым разнообразием — от искристых звуков джаза и современного прочтения неоклассической композиции до элегантного звучания классики. Лучшие артисты Северной столицы сделают ваш поход в оранжерею особенным.

Расписание

Неоклассика

23 июля — Оскароносное путешествие

20 августа — Оскароносное путешествие

29 августа — Неоклассика Средиземноморья

Классика

25 июля — Великие композиторы о любви

13 августа — Мировая классика о любви

Эстрада

1 августа — Легенды диско. От ABBA до Queen

15 августа — Легенды диско. От ABBA до Queen

Джаз

30 июля — Этно-электро джаз | Вова Че Морале

6 августа — Жаркий джаз

8 августа — Джаз Нуар

9 августа — Поединок саксофонов

22 августа — Босанова. Музыка сердца

27 августа — Цветочный джаз

Организационные детали