Предлагаем вам объединить прогулку по оранжерее и великолепное музыкальное путешествие в один незабываемый вечер! Атмосфера оранжереи станет вашим укрытием от повседневных забот, передаст вам покой и умиротворение, а потрясающие музыкальные композиции помогут окунуться в элегантность классики, неоклассики и джаза в исполнении лучших артистов Петербурга.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В окружении растений

Оранжерея Таврического сада — историческое сооружение Петербурга, где вас ожидает множество экзотических растений: огромные пальмы, монстеры, фикусы. Вы прогуляетесь по местам, где снимались такие картины, как «Приключения Шерлока Холмса», «Господин-оформитель» и «Мушкетёры 20 лет спустя», полюбуетесь архитектурой и отдохнёте от городской суеты.

Под звуки музыки

Музыкальная программа отличается жанровым разнообразием — от искристых звуков джаза и современного прочтения неоклассической композиции до элегантного звучания классики. Лучшие артисты Северной столицы сделают ваш поход в оранжерею особенным.

Организационные детали