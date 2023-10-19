Прогуляться среди монстер и пальм и насладиться живой музыкой
Предлагаем вам объединить прогулку по оранжерее и великолепное музыкальное путешествие в один незабываемый вечер! Атмосфера оранжереи станет вашим укрытием от повседневных забот, передаст вам покой и умиротворение, а потрясающие музыкальные композиции помогут окунуться в элегантность классики, неоклассики и джаза в исполнении лучших артистов Петербурга.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В окружении растений
Оранжерея Таврического сада — историческое сооружение Петербурга, где вас ожидает множество экзотических растений: огромные пальмы, монстеры, фикусы. Вы прогуляетесь по местам, где снимались такие картины, как «Приключения Шерлока Холмса», «Господин-оформитель» и «Мушкетёры 20 лет спустя», полюбуетесь архитектурой и отдохнёте от городской суеты.
Под звуки музыки
Музыкальная программа отличается жанровым разнообразием — от искристых звуков джаза и современного прочтения неоклассической композиции до элегантного звучания классики. Лучшие артисты Северной столицы сделают ваш поход в оранжерею особенным.
Организационные детали
- Мы рекомендуем наши концерты для гостей от 6 лет. Программа отлично подойдёт для свиданий, встречи с друзьями, а также для отдыха и смены обстановки.
- Прогулка по оранжерее занимает около 20 минут, концертная программа — 1 час 20 минут
- На концерте вам будут обеспечены места в первых рядах
- В оранжерее соблюдается специальный температурный режим — 20 градусов. Просим учитывать это при планировании визита.
в четверг и субботу в 20:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у оранжереи Таврического сада
- Когда и сколько длится?
- Когда: в четверг и субботу в 20:00Экскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 60 туристов
Классическая музыка современна! Она является основой и источником вдохновения для нынешних композиторов и в то же время может звучать по-новому для современных слушателей. Наша задача — раскрыть потенциал классических произведений, показать, насколько интересно может звучать классика, познакомить слушателей с новой подачей, но при этом соблюдать лучшие традиции музыкальных салонов конца 19 века.
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