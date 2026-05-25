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Концерт в оранжерее Таврического сада

Прогуляться среди монстер и пальм и насладиться живой музыкой
Предлагаем вам объединить прогулку по оранжерее и великолепное музыкальное путешествие в один незабываемый вечер! Атмосфера оранжереи станет вашим укрытием от повседневных забот, передаст вам покой и умиротворение, а потрясающие музыкальные композиции помогут окунуться в элегантность классики, неоклассики и джаза в исполнении лучших артистов Петербурга.
4.9
8 отзывов
Концерт в оранжерее Таврического сада
Концерт в оранжерее Таврического сада
Концерт в оранжерее Таврического сада

Описание экскурсии

В окружении растений

Оранжерея Таврического сада — историческое сооружение Петербурга, где вас ожидает множество экзотических растений: огромные пальмы, монстеры, фикусы. Вы прогуляетесь по местам, где снимались такие картины, как «Приключения Шерлока Холмса», «Господин-оформитель» и «Мушкетёры 20 лет спустя», полюбуетесь архитектурой и отдохнёте от городской суеты.

Под звуки музыки

Музыкальная программа отличается жанровым разнообразием — от искристых звуков джаза и современного прочтения неоклассической композиции до элегантного звучания классики. Лучшие артисты Северной столицы сделают ваш поход в оранжерею особенным.

Расписание

Неоклассика

23 июля — Оскароносное путешествие
20 августа — Оскароносное путешествие
29 августа — Неоклассика Средиземноморья

Классика

25 июля — Великие композиторы о любви
13 августа — Мировая классика о любви

Эстрада

1 августа — Легенды диско. От ABBA до Queen
15 августа — Легенды диско. От ABBA до Queen

Джаз

30 июля — Этно-электро джаз | Вова Че Морале
6 августа — Жаркий джаз
8 августа — Джаз Нуар
9 августа — Поединок саксофонов
22 августа — Босанова. Музыка сердца
27 августа — Цветочный джаз

Организационные детали

  • Мы рекомендуем наши концерты для гостей от 6 лет. Программа отлично подойдёт для свиданий, встречи с друзьями, а также для отдыха и смены обстановки.
  • Прогулка по оранжерее занимает около 20 минут, концертная программа — 1 час 20 минут
  • На концерте вам будут обеспечены места в первых рядах
  • В оранжерее соблюдается специальный температурный режим — 20 градусов. Просим учитывать это при планировании визита.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У оранжереи Таврического сада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 243 туристов
Музыкальные салоны — возрождение традиций камерных вечеров, где музыка звучит в атмосфере изысканных исторических пространств. Вас ждёт неповторимое эстетическое погружение, которое станет ярким событием как для искушённых ценителей прекрасного, так
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и для тех, кто только открывает мир камерной музыки. В репертуаре — шедевры классики, джаз, неоклассика и смелые жанровые эксперименты на стыке традиций и современности, включая программы Queen и «Классика Диско». Роскошные интерьеры, виртуозное исполнение и изысканные музыкальные произведения создают особую атмосферу, превращая каждый вечер в запоминающееся событие.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
1
3
2
1
Е
Очень понравилось! Рекомендую всем.
Очень понравилось! Рекомендую всем.
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Н
Очень понравился концерт, живая музыка в оранжерее среди тропических растений. Музыканты молодцы! Боялась идти на джаз, думая, что будет сложно и непонятно. Как же я ошибалась! Концерт "Вова Чё Морале" — это про чувства!!!
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А
Очень понравился концерт, живая музыка среди тропических растений.
Было комфортно сидеть и слушать в мне и спутнице:)
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Ляйля
Мероприятие очень интересное, душевное и в невероятно красивом месте💕 Был маленький нюанс с оплатой - пришлось оставшуюся сумму переводить. Но общего впечатления это не испортило.
Артисты невероятно талантливые и харизматичные ❤️
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Е
Концерт группы "Вова Чё Морале" невероятно шикарный, впечатление моооооре. Спасибо организаторам!!!!
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Ю
Хорошая организация. Прекрасная игра музыкантов. Хорошо подобранные музыкальные произведения. Я была в восторге!)
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