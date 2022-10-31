Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Познакомьтесь с уникальной коллекцией искуссива XIX-XX веков.



Главный штаб Эрмитажа вмещает в себя уникальное собрание Фаберже, зал искусства народов Африки, отдельные комнаты для коллекций Моне, Ван Гога, Ренуара, Пикассо и других. 3.8 1584 отзыва

Экскурсии Эрмитаж Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Билеты 1460 ₽ за человека 3.8 1584 отзыва Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание билета Покупка билета для входа заранее: Купите с нашей помощью ваучер заранее, и вы сможете избежать длительного ожидания в живой очереди на вход в Главный штаб Эрмитажа. Не ждите несколько часов! Вместо этого потратьте время на осмотр экспонатов и интерьеров. Также обратите внимание, что льготные ваучеры для детей можно приобрести только вместе со стандартным. К одному стандартному билету можно приобрести не более двух льготных. По прибытии вас будет ждать отдельный вход для посетителей с электронными ваучерами. Расписание работы Эрмитажа: Каждый понедельник, 1 января и 9 мая в музеях – выходные дни. Во вторник, четверг, субботу и воскресенье музеи работают с 10:30 до 18:00. В среду и пятницу музеи работают значительно дольше – с 10:30 до 21:00. Важно знать: Не забудьте о возможности экскурсии внутри музея или приобретении аудиогида, позволяющего осматривать музей в любом темпе. Возможно, вам захочется приобрести сувениры или отдохнуть в музейном кафе, подготовьте наличные деньги заранее. На один взрослый билет можно забронировать только два детских. Пожалуйста, учитывайте это при заказе. Пункты проката аудиогидов: в Главной галерее (сразу за контролем) на верхней площадке Иорданской лестницы на входе через Шуваловский проезд (сразу за контролем) в здании Главного штаба напротив касс Ежедневно, кроме понедельника, сотрудниками музея проводятся групповые экскурсии. Расписание сеансов размещено на информационных стендах в Большом дворе Зимнего дворца. Ваучеры приобретаются в день посещения в кассе музея.

Согласно календарю Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Билет для взрослых в Эрмитаж - Главный Штаб

Экскурсионное обслуживание (аудиогид) при выборе соответствующей опции Что не входит в цену Сувенирная продукция (приобретение по желанию) Место начала и завершения? Дворцовая площадь Когда и как рано покупать? Когда: Согласно календарю Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет Нужно оплачивать всё сразу? Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.