Познакомьтесь с уникальной коллекцией искуссива XIX-XX веков.
Главный штаб Эрмитажа вмещает в себя уникальное собрание Фаберже, зал искусства народов Африки, отдельные комнаты для коллекций Моне, Ван Гога, Ренуара, Пикассо и других.
Главный штаб Эрмитажа вмещает в себя уникальное собрание Фаберже, зал искусства народов Африки, отдельные комнаты для коллекций Моне, Ван Гога, Ренуара, Пикассо и других.
Описание билетаПокупка билета для входа заранее: Купите с нашей помощью ваучер заранее, и вы сможете избежать длительного ожидания в живой очереди на вход в Главный штаб Эрмитажа. Не ждите несколько часов! Вместо этого потратьте время на осмотр экспонатов и интерьеров. Также обратите внимание, что льготные ваучеры для детей можно приобрести только вместе со стандартным. К одному стандартному билету можно приобрести не более двух льготных. По прибытии вас будет ждать отдельный вход для посетителей с электронными ваучерами. Расписание работы Эрмитажа: Каждый понедельник, 1 января и 9 мая в музеях – выходные дни. Во вторник, четверг, субботу и воскресенье музеи работают с 10:30 до 18:00. В среду и пятницу музеи работают значительно дольше – с 10:30 до 21:00. Важно знать: Не забудьте о возможности экскурсии внутри музея или приобретении аудиогида, позволяющего осматривать музей в любом темпе. Возможно, вам захочется приобрести сувениры или отдохнуть в музейном кафе, подготовьте наличные деньги заранее. На один взрослый билет можно забронировать только два детских. Пожалуйста, учитывайте это при заказе. Пункты проката аудиогидов: в Главной галерее (сразу за контролем) на верхней площадке Иорданской лестницы на входе через Шуваловский проезд (сразу за контролем) в здании Главного штаба напротив касс Ежедневно, кроме понедельника, сотрудниками музея проводятся групповые экскурсии. Расписание сеансов размещено на информационных стендах в Большом дворе Зимнего дворца. Ваучеры приобретаются в день посещения в кассе музея.
Согласно календарю
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет для взрослых в Эрмитаж - Главный Штаб
- Экскурсионное обслуживание (аудиогид) при выборе соответствующей опции
Что не входит в цену
- Сувенирная продукция (приобретение по желанию)
Место начала и завершения?
Дворцовая площадь
Когда и как рано покупать?
Когда: Согласно календарю
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на последних 30 из 1584 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Все замечательно Экспозиция Главного Штаба всегда поражает: современный Европейский музей с очень удобным и непереизбыточным размещением картин, что даёт возможность глубоко погрузиться в каждое произведение.
Приятно поразило появление новых картин импрессионистов
Приятно поразило появление новых картин импрессионистов
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В
Все замечательно Экспозиция Главного Штаба всегда поражает: современный Европейский музей с очень удобным и непереизбыточным размещением картин, что даёт возможность глубоко погрузиться в каждое произведение.
Приятно поразило появление новых картин импрессионистов
Приятно поразило появление новых картин импрессионистов
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Т
Посмотрели и послушали аудиогид "Импрессионисты и постимпрессионисты", очень познавательно и понятно, в одном зале, немного прожевалось сообщение аудио в одном из залов, но это не помешало насладиться всей выставкой 4
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Д
Побывали на экскурсии в Главном штабе Эрмитажа. Взяли билеты на сайте Эрмитажа, оплатили онлайн, всё понятно, быстро и без проблем. Билеты пришли на почту. На входе приложили штрих-код с телефона
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М
Увидел больше, чем ожидал. Собрание коллекций очень внушительное, с моей любовью к истории двух часов оказалось мало и на изучение экспозиций я потратил времени почти вдвое больше. Особенно впечатлилы работы
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П
Прекрасное выставочное пространство, объединившее исторические здания Главного штаба и современное оформление переходов между ними, доступную среду для всех категорий граждан, грамотно составленные выставки работ великих художников расположены так, что посетители
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