Специальный маршрут охватит все значимые залы Главного штаба и позволит вам увидеть великие шедевры импрессионистов и постимпрессионистов. Вы рассмотрите в деталях полотна Тулуз-Лотрека, Ренуара, Эдуарда Мане, Дега и, конечно, работы Клода Моне разных периодов его творчества. Отдельно гид уделит внимание солидным собраниям картин Анри Матисса, Поля Гогена, Ван Гога и скульптурам Родена. Рассказы посвящены истории и тонкостям живописных направлений, сюжетам и приемам художников — но мы всегда открыты вашим пожеланиям и вопросам.
В 50 шагах от Эрмитажа вы попадете в ресторан, где для наших гостей подготовлен столик рядом с террасой — с головокружительным видом на сердце Санкт-Петербурга. Каждому из вас предложат два коктейля из авторской барной карты, созданных в честь достопримечательностей Северной столицы. Интересные закуски дополнят восприятие прекрасного. Вас никто не будет торопить: делитесь впечатлениями, делайте фотографии и наслаждайтесь вечером.