Галерея импрессионистов с гидом-хранителем музея и без толпы
Специальный маршрут охватит все значимые залы Главного штаба и позволит вам увидеть великие шедевры импрессионистов и постимпрессионистов. Вы рассмотрите в деталях полотна Тулуз-Лотрека, Ренуара, Эдуарда Мане, Дега и, конечно, работы Клода Моне разных периодов его творчества. Отдельно гид уделит внимание солидным собраниям картин Анри Матисса, Поля Гогена, Ван Гога и скульптурам Родена. Рассказы посвящены истории и тонкостям живописных направлений, сюжетам и приемам художников — но мы всегда открыты вашим пожеланиям и вопросам.
Авторские коктейли в панорамном ресторане
В 50 шагах от Эрмитажа вы попадете в ресторан, где для наших гостей подготовлен столик рядом с террасой — с головокружительным видом на сердце Санкт-Петербурга. Каждому из вас предложат два коктейля из авторской барной карты, созданных в честь достопримечательностей Северной столицы. Интересные закуски дополнят восприятие прекрасного. Вас никто не будет торопить: делитесь впечатлениями, делайте фотографии и наслаждайтесь вечером.
Организационные детали
На экскурсии вам не надо ничего оплачивать дополнительно, остается только наслаждаться арт-маршрутом в приятной компании
Экскурсию продолжительностью в 2 часа в Главном штабе для вас проведет гид-хранитель музея, профессиональный искусствовед. Кто-то из нас (Елена или Наталья) встретит вас и проводит ко входу, а затем в ресторан.
По запросу экскурсию можно провести для группы 6-10 человек (стоимость с человека в этом случае со скидкой, уточняйте в личных сообщениях)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена и Наталья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 105 туристов
Мы дружеский дуэт — Елена и Наталья — с удивительными и эксклюзивными возможностями показать вам Санкт-Петербург с особого ракурса. Елена — модный дизайнер, эксперт по имиджу и стилю; Наталья — читать дальшеуменьшить
журналист, экс-главный редактор журнала Cosmopolitan. Мы подготовили готовые решения культурно-гастрономических приключений в Санкт-Петербурге, во время которых вы откроете тайные маршруты великих музеев и театров, посетите лучшие рестораны и познакомитесь с их шеф-поварами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Тот случай, когда 5 звёзд - это действительно уровень! Покупали экскурсию, как подарок родителям на день рождения мамы. Было важно совместить их любовь к искусству и наше желание их остановить в читать дальшеуменьшить
забеге по Санкт-Петербургу и расслабить. Организаторам экскурсии удалось это сделать на 100%. Индивидуальную экскурсию подстроили под наши желания, очень много интересной информации. А потом ресторан. Это было восхитительно! Идеально, чтобы отпраздновать день рождения, попробовать вкуснейшие коктейли, узнать о них, полюбоваться видами Санкт-Петербурга. Организаторы подготовили сюрприз для мамы. Им очень понравилось.
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Игорь
Очень интересная организация маршрута. Нам сильно повезло, нас водила по Эрмитажу искусствовед Марина! Очень занимательная дама, Бренд Эрмитажа, частный эксклюзив! Многое увидели, многое узнали. Марина живет в искусстве, дышит им. читать дальшеуменьшить
В завершение вишенка на тортике - арт-коктейли и легкая закуска. Прекрасный ресторан на берегу Мойки. Шикарные панорамные виды. Можно выйти на открытую веранду и сделать кучу отличных кадров. Оригинальнейшие коктейли. Не буду раскрывать секретов подачи, но такое я встретил впервые. Закуски легкие и очень вкусные. Время посещения ресторана не ограничено. Можно посидеть, заказав еще что нибудь. Подводя итог скажу, ОНО ТОГО СТОИТ! Рекомендую. Единственный совет: при бронировании экскурсии уточняйте у организаторов маршрут. Эрмитаж оказался ну о-о-очень большим по площади. Не успели все осмотреть. Лишний повод приехать и продолжить с того же места…..
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Е
Екатерина
Меня очень впечатлила искусствовед Марина. Настолько она предана своему делу, безумно экспрессивно, интересно и увлекательно рассказывает - заслушиваешься. Небольшой сет и коктейли - хорошая завершающая нота вечера. Сет закусок визуально казался «на один зубок», я не доела 🤣 очень сытно, авторские коктейли вкусны
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O
Olga
Арт-путешествие в мир импрессионизма с Мариной было прекрасным! Настроение, подача материала, учет пожеланий, эстетика момента - все нас увлекло и сделало наш день замечательным! А арт-коктейль в чудесном месте поставил восклицательный знак в нашем арт-путешествии. Спасибо организаторам, Марине, девушкам, которые наше настроение подхватили и мило за нами ухаживали в ресторане. Всем большое спасибо! На высоте, качественно, нетривиально!
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Э
Эльмира
Не смотря на то, что мы все были разновозрастные люди, нам всем очень понравилось! Не затянуто, весело, познавательно (экскурсовод Марина - сама художница, очень интересно рассказывает, показала все самое лучшее). Ну а коктейли вообще стали изюминкой вечера. Рассказ про каждый - это отдельная маленькая история! Отличный получился вечер! Рекомендую всем!
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С
Светлана
Прекрасная экскурсия! Гид Марина, выше всех похвал! Очень глубоко знает историю жизни Великих художников и просто влюбляет Тебя в эти Шедевры🥰 Арт завтрак прекрасен. . Изящная подача блюд и коктеля.. уютное место проведения! Благодарю организаторов за Великолепную встречу!!
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