Эрмитаж 5*, Главный штаб: арт-маршрут + арт-коктейль

Коллекция импрессионистов и авторские напитки в программе на самый взыскательный вкус (все включено)

Путешествие как искусство — ключевая идея наших программ.

В этой мы приглашаем вас в ультрасовременную «квартиру» мировых шедевров в здании великого Карла Росси.

Вечером без толп туристов вас ждет погружение в мир искусства от Моне и Ренуара до Матисса и Малевича.

А после вы почувствуете себя искушенными петербуржцами за бокалом коктейля с закусками в видовом ресторане.
Эрмитаж 5*, Главный штаб: арт-маршрут + арт-коктейль
Эрмитаж 5*, Главный штаб: арт-маршрут + арт-коктейль
Эрмитаж 5*, Главный штаб: арт-маршрут + арт-коктейль
Эрмитаж 5*, Главный штаб: арт-маршрут + арт-коктейль
Эрмитаж 5*, Главный штаб: арт-маршрут + арт-коктейль
Эрмитаж 5*, Главный штаб: арт-маршрут + арт-коктейль
Эрмитаж 5*, Главный штаб: арт-маршрут + арт-коктейль
Эрмитаж 5*, Главный штаб: арт-маршрут + арт-коктейль
Эрмитаж 5*, Главный штаб: арт-маршрут + арт-коктейль
Эрмитаж 5*, Главный штаб: арт-маршрут + арт-коктейль
Эрмитаж 5*, Главный штаб: арт-маршрут + арт-коктейль
Эрмитаж 5*, Главный штаб: арт-маршрут + арт-коктейль
Ближайшие даты:
20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Путешествие для эстетов и гурманов

Галерея импрессионистов с гидом-хранителем музея и без толпы

Специальный маршрут охватит все значимые залы Главного штаба и позволит вам увидеть великие шедевры импрессионистов и постимпрессионистов. Вы рассмотрите в деталях полотна Тулуз-Лотрека, Ренуара, Эдуарда Мане, Дега и, конечно, работы Клода Моне разных периодов его творчества. Отдельно гид уделит внимание солидным собраниям картин Анри Матисса, Поля Гогена, Ван Гога и скульптурам Родена. Рассказы посвящены истории и тонкостям живописных направлений, сюжетам и приемам художников — но мы всегда открыты вашим пожеланиям и вопросам.

Авторские коктейли в панорамном ресторане

В 50 шагах от Эрмитажа вы попадете в ресторан, где для наших гостей подготовлен столик рядом с террасой — с головокружительным видом на сердце Санкт-Петербурга. Каждому из вас предложат два коктейля из авторской барной карты, созданных в честь достопримечательностей Северной столицы. Интересные закуски дополнят восприятие прекрасного. Вас никто не будет торопить: делитесь впечатлениями, делайте фотографии и наслаждайтесь вечером.

Организационные детали

  • На экскурсии вам не надо ничего оплачивать дополнительно, остается только наслаждаться арт-маршрутом в приятной компании
  • Экскурсию в Главном штабе для вас проведет гид-хранитель музея, профессиональный искусствовед. Кто-то из нас (Елена или Наталья) встретит вас и проводит ко входу, а затем в ресторан.
  • По запросу экскурсию можно провести для группы 6-10 человек (стоимость с человека в этом случае со скидкой, уточняйте в личных сообщениях)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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