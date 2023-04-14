Путешествие как искусство — ключевая идея наших программ. В этой мы приглашаем вас в ультрасовременную «квартиру» мировых шедевров в здании великого Карла Росси. Вечером без толп туристов вас ждет погружение в мир искусства от Моне и Ренуара до Матисса и Малевича. А после вы почувствуете себя искушенными петербуржцами за бокалом коктейля с закусками в видовом ресторане.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Путешествие для эстетов и гурманов

Галерея импрессионистов с гидом-хранителем музея и без толпы

Специальный маршрут охватит все значимые залы Главного штаба и позволит вам увидеть великие шедевры импрессионистов и постимпрессионистов. Вы рассмотрите в деталях полотна Тулуз-Лотрека, Ренуара, Эдуарда Мане, Дега и, конечно, работы Клода Моне разных периодов его творчества. Отдельно гид уделит внимание солидным собраниям картин Анри Матисса, Поля Гогена, Ван Гога и скульптурам Родена. Рассказы посвящены истории и тонкостям живописных направлений, сюжетам и приемам художников — но мы всегда открыты вашим пожеланиям и вопросам.

Авторские коктейли в панорамном ресторане

В 50 шагах от Эрмитажа вы попадете в ресторан, где для наших гостей подготовлен столик рядом с террасой — с головокружительным видом на сердце Санкт-Петербурга. Каждому из вас предложат два коктейля из авторской барной карты, созданных в честь достопримечательностей Северной столицы. Интересные закуски дополнят восприятие прекрасного. Вас никто не будет торопить: делитесь впечатлениями, делайте фотографии и наслаждайтесь вечером.

Организационные детали