Это не классическая экскурсия, вы не услышите на ней искусствоведческую информацию. Но узнаете о содержании картин по-другому — через себя, через осознание тех эмоций и чувств, что они вызывают в вас. Ждем всех, кто хочет попробовать что-то новое!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Арт-терапия — исцеление через искусство

Возможность отвлечься от рутины, погрузиться в цвета и калейдоскоп открывающихся чувств — таким будет ваше посещение Главного штаба на Дворцовой площади. Этот формат подразумевает терапию — встречу именно со своими эмоциями и с самой картиной, а арт-терапевт является организатором-проводником.

Арт-терапия — одно из направлений психотерапии, она может использоваться самостоятельно, либо в сочетании с традиционными видами терапии. Отличие от классических встреч в кабинете психотерапевта в том, что здесь мы используем картины для вашей работы со своим внутренним миром, осознавая свой выбор картин, можно понять, что же именно сейчас происходит на бессознательном уровне, открыть истинные цели и устремления.

Как это будет?

Сперва мы сформулируем ваш психологический запрос, с которым будем работать — это может быть проблема, цель, мечта, отношения, просто интерес к такой форме. Затем идем в залы музея: вы смотрите на картины, и мы обсуждаем впечатления, чувства, идеи, которые у вас рождаются.

Обратите внимание, работа в музее основана на юнгианской аналитической психологии, на основных постулатах этого направления. Ведут работу профессиональные психологи, будьте готовы именно к терапевтической работе.

Почему импрессионисты?

Эрмитаж располагает одной из самых известных и полных коллекций французского искусства второй половины 19 — начала 20 века. Это время появления психологии, какой мы ее знаем сейчас. И художников, и психологов объединяет в это время подлинный интерес к внутреннему миру человека, к другим культурам, античным мифам, примитивным культурам и их непохожестью на европейский уклад. Яркие, чистые цвета, условные формы — передают уже не реальный мир, а воображаемый.

Приглашаем и вас пофантазировать и осознать о себе что-то новое и продвигающее вас на встречу с собой.

Организационные детали