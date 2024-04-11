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Арт-терапия импрессионизмом в Главном штабе Эрмитажа

Испытать новый опыт встречи с искусством - и собой
Это не классическая экскурсия, вы не услышите на ней искусствоведческую информацию.

Но узнаете о содержании картин по-другому — через себя, через осознание тех эмоций и чувств, что они вызывают в вас. Ждем всех, кто хочет попробовать что-то новое!
4.6
12 отзывов
Арт-терапия импрессионизмом в Главном штабе Эрмитажа
Арт-терапия импрессионизмом в Главном штабе Эрмитажа
Арт-терапия импрессионизмом в Главном штабе Эрмитажа

Описание экскурсии

Арт-терапия — исцеление через искусство

Возможность отвлечься от рутины, погрузиться в цвета и калейдоскоп открывающихся чувств — таким будет ваше посещение Главного штаба на Дворцовой площади. Этот формат подразумевает терапию — встречу именно со своими эмоциями и с самой картиной, а арт-терапевт является организатором-проводником.

Арт-терапия — одно из направлений психотерапии, она может использоваться самостоятельно, либо в сочетании с традиционными видами терапии. Отличие от классических встреч в кабинете психотерапевта в том, что здесь мы используем картины для вашей работы со своим внутренним миром, осознавая свой выбор картин, можно понять, что же именно сейчас происходит на бессознательном уровне, открыть истинные цели и устремления.

Как это будет?

Сперва мы сформулируем ваш психологический запрос, с которым будем работать — это может быть проблема, цель, мечта, отношения, просто интерес к такой форме. Затем идем в залы музея: вы смотрите на картины, и мы обсуждаем впечатления, чувства, идеи, которые у вас рождаются.

Обратите внимание, работа в музее основана на юнгианской аналитической психологии, на основных постулатах этого направления. Ведут работу профессиональные психологи, будьте готовы именно к терапевтической работе.

Почему импрессионисты?

Эрмитаж располагает одной из самых известных и полных коллекций французского искусства второй половины 19 — начала 20 века. Это время появления психологии, какой мы ее знаем сейчас. И художников, и психологов объединяет в это время подлинный интерес к внутреннему миру человека, к другим культурам, античным мифам, примитивным культурам и их непохожестью на европейский уклад. Яркие, чистые цвета, условные формы — передают уже не реальный мир, а воображаемый.

Приглашаем и вас пофантазировать и осознать о себе что-то новое и продвигающее вас на встречу с собой.

Организационные детали

  • Билеты в Главный штаб Эрмитажа вам нужно купить себе самостоятельно себе, я вышлю вам ссылку. Если вас двое и больше, то предусмотрена доплата 500 рублей за билет арт-терапевта.
  • Экскурсию ведут несколько арт-терапевтов. Если вас больше двух — по возможности на встречу приходят два арт-терапевта, доплата за билет второго ведущего обязательна.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле Главного штаба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 10828 туристов
Я искусствовед и психолог. До 2019 года я работала гидом-переводчиком. Я принимала иностранных туристов со всего света и показывала им Санкт-Петербург и другие города. Наша команда состоит из гидов-переводчиков с
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большим стажем работы и искусствоведческим образованием. Наш прежний опыт очень помогает нам сейчас — ведь многие иностранцы совершенно не знают наших реалий и очень ждут понятных, впечатляющих историй о Санкт-Петербурге, его дворцах, о том, что они видят вокруг себя. Навык адаптировать рассказ для китайца, англичанина, мексиканца, индийца очень пригождается нам в работе с детьми и проведении экскурсий на простом и ясном языке.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Д
Знаете, ребят, вы придумали удивительное и крутое времяпрепровождение!
Шла я на эту экскурсию, потому что люблю искусство, как таковое, а несколько импрессионистов в частности, да и психологию люблю, если она используется
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этичными людьми. И была настроена открыто, но без конкретного вопроса. Точнее, чем ближе к дате, чем чаще мозг прокручивал в голове идеи, мож это обсудить или это?! И когда мы стремились с Алиной, я уже окончательно запуталась. Уточнила, ничего, что я без конкретики, она мягко ответила да, более детально объяснила, что да как и мы пошли к картинам. Конкретика всё же пришла, но позже. Да и инсайт я словила такой большой и желанный, что аж развеселилась. Но это дело случая конечно. И всё же, даже просто узнать себя по-лучше, познакомиться с шедеврами искусства, в компании эмпатичного и тактичного человека - это дорогого стоит! Спасибо Алине! Спасибо организаторам!
P.s. Теперь мечтаю, чтоб вы в каждом городе и стране создали такой формат, и чтоб Алина везде там работала, а я буду к ней ходить/ездить/летать))) шутка!

Знаете, ребят, вы придумали удивительное и крутое времяпрепровождение!
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Ирина
Экскурсия прошла замечательно и очень понравилась. Особенно интересен был необычный подход к живописи. Не было рассказов про жизни художников, про то при каких обстоятельствах была написана картина, какими красками пользовались….
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А было чувственное и психологическое погружение в картину, понимание себя и других через картину. Алина была при этом внимательным, тактичным, образованным и опытным проводником. На экскурсии мы были втроем, так вот у каждого из нас было свое ощущение от одной и той же картины, и нам было интересно слушать друг друга. Было живо, интересно и весело. Время экскурсии пролетело незаметно. Для меня это самая запоминающаяся экскурсия по живописи. В то же время, хочу сказать, что эта экскурсия подойдет не каждому. Если Вам интересна и психология, и живопись, если Вы готовы хотя бы немного раскрываться, то Вам обязательно нужно посетить эту экскурсию.

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М
Большое спасибо Алине за чуткое и тактичное ведение. В движении, в окружении визуальных образов легче и безболезненнее распутывать свой душевный клубок, чем рефлексируя один на один с собой. Алина помогала
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выходить на правильную траекторию, видеть ситуацию под другим ракурсом, разграничивать обстоятельства, зависящие и не зависящие от меня. И не чувствовать себя виноватой, оголенной, слабой в моменте. Я всегда побаивалась психологов в плане того, что они могут раскопать что-то, потревожить и не закрыть ситуацию, забросив в ещё больший кризис. Алина проявила очень бережное отношение и я чувствую себя после сессии более цельной и гармоничной.

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Н
Буду рекомендовать экскурсию по двум причинам:
1. Часто нам скучно просто бродить из зала в зал, рассматривая картины. Здесь психолог поможет лучше понять себя, задавая правильные вопросы. Алина помогла осознать, почему
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я вижу то, что вижу 2. Самый интересный человек в мире для меня- это я)) говорить обо мне со мной- что может быть лучше нас было трое, и каждый нашёл ответы на важные для него вопросы. Дополнительно ещё и произведениями искусства полюбовались

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Ю
Алина - профессионал своего дела, а также чудесная и замечательная девушка, с которой было очень приятно, комфортно и познавательно провести время. Экскурсия прошла в точном соответствии с описанием: Алина быстро поняла проблему, а подготовленный с ней рисунок позволил понять пути решения уже через картины в музее. Это был очень интересный и познавательный опыт!
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L
Я становлюсь если не фанатом, то преданным почитателем. Мне очень нравится тот продукт который создает Алина, выбор Генерального штаба как места проведения данной экскурсии - одназначно шикарная идея. Большое спасибо, Алина! Атмосферная, яркая, местами неожиданная - я думаю, для каждого разная, но однозначно запоминающаяся экскурсия. Искренне рекомендую!
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