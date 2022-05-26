Это не классическая экскурсия, вы не услышите на ней искусствоведческую информацию. Но узнаете о содержании картин по-другому — через себя, через осознание тех эмоций и чувств, что они вызывают в вас. Чтобы сонастроиться с языком живописи, вы и сами побудете художником и нарисуете две мандалы, картины-впечатления. Жду всех, кто хочет попробовать что-то новое!

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Арт-терапия — исцеление через искусство

Возможность на пару часов отвлечься от рутины, погрузиться в цвета и калейдоскоп открывающихся чувств — таким будет ваше посещение Генерального штаба на Дворцовой площади. Этот формат подразумевает встречу именно со своими эмоциями и с самой картиной, а арт-терапевт является организатором-проводником.

Как это будет?

Наша встреча начнется в кафе внутри музея или неподалеку. Сперва мы сформулируем ваш психологический запрос, с которым будем работать — это может быть проблема, цель, мечта, отношения, просто интерес к такой форме. В кафе вы нарисуете мандалу (рисунок в круге) с ассоциациями на выбранную тему. Затем идем в залы музея: вы смотрите на картины, и мы обсуждаем впечатления, чувства, идеи, которые у вас рождаются. В конце этой необычной «экскурсии» вы снова нарисуете мандалу — уже прожив опыт встречи с музеем.

Почему импрессионисты?

Представители этого течения перестают смешивать краски на палитре и писать оттенками, они начинают работать с чистым цветом, кладя краски сразу на холст. Задача зрителя теперь усложняется — он сам должен собрать цвета в единое целое и сформировать свой образ. Кроме того, на полотнах импрессионистов нет сюжета как такого, как у старых мастеров, но есть мимолетное, выхваченное ощущение жизни. Это картины, чье настроение — при совпадении с вашим — создает целительные переживания и образы.

Организационные детали