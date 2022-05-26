Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Арт-терапия — исцеление через искусство
Возможность на пару часов отвлечься от рутины, погрузиться в цвета и калейдоскоп открывающихся чувств — таким будет ваше посещение Генерального штаба на Дворцовой площади. Этот формат подразумевает встречу именно со своими эмоциями и с самой картиной, а арт-терапевт является организатором-проводником.
Как это будет?
Наша встреча начнется в кафе внутри музея или неподалеку. Сперва мы сформулируем ваш психологический запрос, с которым будем работать — это может быть проблема, цель, мечта, отношения, просто интерес к такой форме. В кафе вы нарисуете мандалу (рисунок в круге) с ассоциациями на выбранную тему. Затем идем в залы музея: вы смотрите на картины, и мы обсуждаем впечатления, чувства, идеи, которые у вас рождаются. В конце этой необычной «экскурсии» вы снова нарисуете мандалу — уже прожив опыт встречи с музеем.
Почему импрессионисты?
Представители этого течения перестают смешивать краски на палитре и писать оттенками, они начинают работать с чистым цветом, кладя краски сразу на холст. Задача зрителя теперь усложняется — он сам должен собрать цвета в единое целое и сформировать свой образ. Кроме того, на полотнах импрессионистов нет сюжета как такого, как у старых мастеров, но есть мимолетное, выхваченное ощущение жизни. Это картины, чье настроение — при совпадении с вашим — создает целительные переживания и образы.
Организационные детали
Билеты в Главный штаб Эрмитажа вам нужно купить самостоятельно себе и арт-терапевту (500 руб. с человека)
Бумагу и пастель мы предоставляем. Если вы хотите новый, нераспечатанный комплект пастели и бумаги, мы можем купить его заранее по вашей просьбе. Если у вас есть своя сухая пастель (не менее 48 цветов), вы можете взять ее.
По вашему желанию можно пригласить на встречу фотографа за доплату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Алина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели 725 экскурсий для 1345 туристов
Меня зовут Алина, веду экскурсии с командой гидов. Я родилась в Ленинграде, выросла и живу в Петербурге. Закончила Санкт-Петербургскую Театральную Академию по специальности театровед, после училась на факультете иностранных языков РГПУ, прошла курсы гидов-переводчиков, получила городскую аккредитацию и лицензии ведущих музеев Петербурга. С 2016 учусь в Институте глубинной психологии. В 2019 поступила в магистратуру Академии русского балета им. А. Я. Вагановой на факультет теории искусств. Работаю в туризме с 2009 года. В нашей команде люди, которые также учились в замечательных вузах Петербурга, работающие в туризме и сфере искусства много лет. Это искусствоведы, театроведы, переводчики, музыканты, художники, философы, актеры — люди, которые любят Петербург, чувствуют его душу, умеют о нем рассказывать с любовью и интересом, любят учиться и не перестают это делать, с каждым годом расширяя свои знания. Ваши впечатления, ваши эмоции, ваше вдохновение от экскурсии — наша главная задача!