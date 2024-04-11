Но узнаете о содержании картин по-другому — через себя, через осознание тех эмоций и чувств, что они вызывают в вас. Ждем всех, кто хочет попробовать что-то новое!
Описание экскурсии
Арт-терапия — исцеление через искусство
Возможность отвлечься от рутины, погрузиться в цвета и калейдоскоп открывающихся чувств — таким будет ваше посещение Главного штаба на Дворцовой площади. Этот формат подразумевает терапию — встречу именно со своими эмоциями и с самой картиной, а арт-терапевт является организатором-проводником.
Арт-терапия — одно из направлений психотерапии, она может использоваться самостоятельно, либо в сочетании с традиционными видами терапии. Отличие от классических встреч в кабинете психотерапевта в том, что здесь мы используем картины для вашей работы со своим внутренним миром, осознавая свой выбор картин, можно понять, что же именно сейчас происходит на бессознательном уровне, открыть истинные цели и устремления.
Как это будет?
Сперва мы сформулируем ваш психологический запрос, с которым будем работать — это может быть проблема, цель, мечта, отношения, просто интерес к такой форме. Затем идем в залы музея: вы смотрите на картины, и мы обсуждаем впечатления, чувства, идеи, которые у вас рождаются.
Обратите внимание, работа в музее основана на юнгианской аналитической психологии, на основных постулатах этого направления. Ведут работу профессиональные психологи, будьте готовы именно к терапевтической работе.
Почему импрессионисты?
Эрмитаж располагает одной из самых известных и полных коллекций французского искусства второй половины 19 — начала 20 века. Это время появления психологии, какой мы ее знаем сейчас. И художников, и психологов объединяет в это время подлинный интерес к внутреннему миру человека, к другим культурам, античным мифам, примитивным культурам и их непохожестью на европейский уклад. Яркие, чистые цвета, условные формы — передают уже не реальный мир, а воображаемый.
Приглашаем и вас пофантазировать и осознать о себе что-то новое и продвигающее вас на встречу с собой.
Организационные детали
- Билеты в Главный штаб Эрмитажа вам нужно купить себе самостоятельно себе, я вышлю вам ссылку. Если вас двое и больше, то предусмотрена доплата 500 рублей за билет арт-терапевта.
- Экскурсию ведут несколько арт-терапевтов. Если вас больше двух — по возможности на встречу приходят два арт-терапевта, доплата за билет второго ведущего обязательна.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Шла я на эту экскурсию, потому что люблю искусство, как таковое, а несколько импрессионистов в частности, да и психологию люблю, если она используется
1. Часто нам скучно просто бродить из зала в зал, рассматривая картины. Здесь психолог поможет лучше понять себя, задавая правильные вопросы. Алина помогла осознать, почему