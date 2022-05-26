Арт-терапия импрессионизмом в Главном штабе Эрмитажа

Испытать новый опыт встречи с искусством - и собой

Это не классическая экскурсия, вы не услышите на ней искусствоведческую информацию.

Но узнаете о содержании картин по-другому — через себя, через осознание тех эмоций и чувств, что они вызывают в вас.

Чтобы сонастроиться с языком живописи, вы и сами побудете художником и нарисуете две мандалы, картины-впечатления. Жду всех, кто хочет попробовать что-то новое!
Арт-терапия импрессионизмом в Главном штабе Эрмитажа
Арт-терапия импрессионизмом в Главном штабе Эрмитажа
Арт-терапия импрессионизмом в Главном штабе Эрмитажа
Арт-терапия импрессионизмом в Главном штабе Эрмитажа
Арт-терапия импрессионизмом в Главном штабе Эрмитажа
Арт-терапия импрессионизмом в Главном штабе Эрмитажа
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Арт-терапия — исцеление через искусство

Возможность на пару часов отвлечься от рутины, погрузиться в цвета и калейдоскоп открывающихся чувств — таким будет ваше посещение Генерального штаба на Дворцовой площади. Этот формат подразумевает встречу именно со своими эмоциями и с самой картиной, а арт-терапевт является организатором-проводником.

Как это будет?

Наша встреча начнется в кафе внутри музея или неподалеку. Сперва мы сформулируем ваш психологический запрос, с которым будем работать — это может быть проблема, цель, мечта, отношения, просто интерес к такой форме. В кафе вы нарисуете мандалу (рисунок в круге) с ассоциациями на выбранную тему. Затем идем в залы музея: вы смотрите на картины, и мы обсуждаем впечатления, чувства, идеи, которые у вас рождаются. В конце этой необычной «экскурсии» вы снова нарисуете мандалу — уже прожив опыт встречи с музеем.

Почему импрессионисты?

Представители этого течения перестают смешивать краски на палитре и писать оттенками, они начинают работать с чистым цветом, кладя краски сразу на холст. Задача зрителя теперь усложняется — он сам должен собрать цвета в единое целое и сформировать свой образ. Кроме того, на полотнах импрессионистов нет сюжета как такого, как у старых мастеров, но есть мимолетное, выхваченное ощущение жизни. Это картины, чье настроение — при совпадении с вашим — создает целительные переживания и образы.

Организационные детали

  • Билеты в Главный штаб Эрмитажа вам нужно купить самостоятельно себе и арт-терапевту (500 руб. с человека)
  • Бумагу и пастель мы предоставляем. Если вы хотите новый, нераспечатанный комплект пастели и бумаги, мы можем купить его заранее по вашей просьбе. Если у вас есть своя сухая пастель (не менее 48 цветов), вы можете взять ее.
  • По вашему желанию можно пригласить на встречу фотографа за доплату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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