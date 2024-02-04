КОТОвасия в Эрмитаже
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Прогуляться по музею с гидом-котоводом и поговорить о пушистых в истории и искусстве

5
1 отзыв
Директор Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский говорит, что у него чаще просят интервью о кошках, чем о Рембрандте.

Так и у меня — отдельного маршрута по творчеству Рембрандта нет (пока!), а по эрмитажным котам есть! Я расскажу не только о тех мурзиках, что живут в Эрмитаже, но и об экспонатах музея, которые смотрят на нас с полотен великих мастеров и витрин экспозиций.
КОТОвасия в Эрмитаже
КОТОвасия в Эрмитаже
КОТОвасия в Эрмитаже
Ближайшие даты:
27
фев
28
фев
29
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

Мы проследим путь усатых-полосатых от глубокой древности до наших дней. Говорить об этом будем, рассматривая шедевры Яна Брейгеля и Якопо Тинторетто, Яна Стена и Франса Снейдерса, Луи Ленена и Жана Шардена.

Вы узнаете:

  • Как в Египте кошки прошли путь от сторожа до божества
  • В каких случаях древние греки помещали котов на амфору, а в каких — засовывали в кувшин
  • Почему древние римляне боялись чёрных котов, а древние китайцы — белых
  • Как в Европе кошки стали врагами любого добропорядочного христианина
  • Зачем японцы вывели породу короткохвостых котов
  • Почему одну из эрмитажных кошечек зовут Муфточка, а другую — Ван Дейк

Осторожно! Есть побочный эффект от экскурсии

Готовясь к экскурсии, я настолько погрузилась в тему, что сама решила обзавестись пушистым любимцем. Так что, если у вас ещё нет котика, заказывая эту программу, будьте готовы к неожиданному повороту событий…. 😉

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
  • Максимальное количество участников — 4 человека (дети + родители)
  • Вам нужно самостоятельно заранее купить билеты в Эрмитаж (в том числе для гида). Стоимость — 500 руб. /взрослый, для детей до 14 оформляется бесплатный билет.
  • Обратите, пожалуйста, внимание: мы не спускаемся в подвалы дворца, где обитают живые коты

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
N
4 фев 2024
Экскурсия интересная. Для сына (9 лет) знакомство с Эрмитажем было первое, поэтому формат и тематика экскурсии «котики» настроили изначально на положительный лад)) и экспозиция дворца заинтересовала. Хочу отметить, что взрослые (в т. ч. коренные Петербуржцы) узнали много нового, побывали в новых залах. Спасибо гиду Аделине… все участники получили удовольствие от услышанного и увиденного😊

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