Директор Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский говорит, что у него чаще просят интервью о кошках, чем о Рембрандте. Так и у меня — отдельного маршрута по творчеству Рембрандта нет (пока!), а по эрмитажным котам есть! Я расскажу не только о тех мурзиках, что живут в Эрмитаже, но и об экспонатах музея, которые смотрят на нас с полотен великих мастеров и витрин экспозиций.

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Описание

Что вас ожидает

Мы проследим путь усатых-полосатых от глубокой древности до наших дней. Говорить об этом будем, рассматривая шедевры Яна Брейгеля и Якопо Тинторетто, Яна Стена и Франса Снейдерса, Луи Ленена и Жана Шардена.

Вы узнаете:

Как в Египте кошки прошли путь от сторожа до божества

В каких случаях древние греки помещали котов на амфору, а в каких — засовывали в кувшин

Почему древние римляне боялись чёрных котов, а древние китайцы — белых

Как в Европе кошки стали врагами любого добропорядочного христианина

Зачем японцы вывели породу короткохвостых котов

Почему одну из эрмитажных кошечек зовут Муфточка, а другую — Ван Дейк

Осторожно! Есть побочный эффект от экскурсии

Готовясь к экскурсии, я настолько погрузилась в тему, что сама решила обзавестись пушистым любимцем. Так что, если у вас ещё нет котика, заказывая эту программу, будьте готовы к неожиданному повороту событий…. 😉

Организационные детали