Прогуляться по музею с гидом-котоводом и поговорить о пушистых в истории и искусстве
Директор Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский говорит, что у него чаще просят интервью о кошках, чем о Рембрандте.
Так и у меня — отдельного маршрута по творчеству Рембрандта нет (пока!), а по эрмитажным котам есть! Я расскажу не только о тех мурзиках, что живут в Эрмитаже, но и об экспонатах музея, которые смотрят на нас с полотен великих мастеров и витрин экспозиций.
Так и у меня — отдельного маршрута по творчеству Рембрандта нет (пока!), а по эрмитажным котам есть! Я расскажу не только о тех мурзиках, что живут в Эрмитаже, но и об экспонатах музея, которые смотрят на нас с полотен великих мастеров и витрин экспозиций.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Мы проследим путь усатых-полосатых от глубокой древности до наших дней. Говорить об этом будем, рассматривая шедевры Яна Брейгеля и Якопо Тинторетто, Яна Стена и Франса Снейдерса, Луи Ленена и Жана Шардена.
Вы узнаете:
- Как в Египте кошки прошли путь от сторожа до божества
- В каких случаях древние греки помещали котов на амфору, а в каких — засовывали в кувшин
- Почему древние римляне боялись чёрных котов, а древние китайцы — белых
- Как в Европе кошки стали врагами любого добропорядочного христианина
- Зачем японцы вывели породу короткохвостых котов
- Почему одну из эрмитажных кошечек зовут Муфточка, а другую — Ван Дейк
Осторожно! Есть побочный эффект от экскурсии
Готовясь к экскурсии, я настолько погрузилась в тему, что сама решила обзавестись пушистым любимцем. Так что, если у вас ещё нет котика, заказывая эту программу, будьте готовы к неожиданному повороту событий…. 😉
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
- Максимальное количество участников — 4 человека (дети + родители)
- Вам нужно самостоятельно заранее купить билеты в Эрмитаж (в том числе для гида). Стоимость — 500 руб. /взрослый, для детей до 14 оформляется бесплатный билет.
- Обратите, пожалуйста, внимание: мы не спускаемся в подвалы дворца, где обитают живые коты
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Дворцовой площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 7270 туристов
Всем добрый день! Я Аделина. Параллельно с учебой в педагогическом ВУЗе закончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом: куда пойти с ребенком… Да не просто пойти, а чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама (видимо, сказывается педагогическое образование:)). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: ещё! И дело пошло… У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь «для души», просто потому что люблю этот город, люблю его жителей, и готова рассказывать о нём снова и снова. Наверно, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии «тестирую» на собственных детях:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Natalia
4 фев 2024
Экскурсия интересная. Для сына (9 лет) знакомство с Эрмитажем было первое, поэтому формат и тематика экскурсии «котики» настроили изначально на положительный лад)) и экспозиция дворца заинтересовала. Хочу отметить, что взрослые (в т. ч. коренные Петербуржцы) узнали много нового, побывали в новых залах. Спасибо гиду Аделине… все участники получили удовольствие от услышанного и увиденного😊
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