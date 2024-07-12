Сейчас Ван Гог, Гоген, Пикассо, Сезанн, Матисс — самые «дорогие» художники, но когда-то даже прогрессивное парижское общество не готово было принять их творчество. Я расскажу, как и почему эта ситуация изменилась — и как на это повлияли русские купцы. И познакомлю вас с собранием Эрмитажа — одним из лучших в мире.

Описание экскурсии

Путешествие во Францию рубежа 19–20 веков

Я расскажу:

что такое «Салон отверженных» и чем примечателен бульвар Капуцинок

кто такой Луи Леруа, с лёгкой руки которого художники получили свое «имя»

почему радостное искусство импрессионистов так не нравилось публике

отчего холсты Гогена в таком плохом состоянии и как ван Гог «дошел до жизни такой»

чем Ренуар платил за аренду лодок и почему его «мальчик с кнутиком» стал «ребенком»

кому Моэм посвятил свой роман, а кто дружил с Золя и собирался стать писателем

Погружение в живопись

Я покажу единственное живописное полотно Мане в собрании Эрмитажа, графику скандального Тулуз-Лотрека, нежные пастели Дега, работы импрессионистов, пуантилистов и постимрессионистов, а также картины неповторимых Пикассо и Матисса.

А как всё это связано с русскими купцами?

А без русских купцов этих работ просто не было бы! Поэтому обсудим, чем важен Михаил Морозов и почему его брат Иван никак не мог покинуть страну после революции. Узнаем, как жизнь «вытекала по капле» из особняка Сергея Щукина с каждой новой картиной, что он писал Матиссу и чем оскорбил Пикассо. И о многом, многом другом!

Организационные детали