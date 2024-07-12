Сейчас Ван Гог, Гоген, Пикассо, Сезанн, Матисс — самые «дорогие» художники, но когда-то даже прогрессивное парижское общество не готово было принять их творчество. Я расскажу, как и почему эта ситуация изменилась — и как на это повлияли русские купцы. И познакомлю вас с собранием Эрмитажа — одним из лучших в мире.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Путешествие во Францию рубежа 19–20 веков
Я расскажу:
- что такое «Салон отверженных» и чем примечателен бульвар Капуцинок
- кто такой Луи Леруа, с лёгкой руки которого художники получили свое «имя»
- почему радостное искусство импрессионистов так не нравилось публике
- отчего холсты Гогена в таком плохом состоянии и как ван Гог «дошел до жизни такой»
- чем Ренуар платил за аренду лодок и почему его «мальчик с кнутиком» стал «ребенком»
- кому Моэм посвятил свой роман, а кто дружил с Золя и собирался стать писателем
Погружение в живопись
Я покажу единственное живописное полотно Мане в собрании Эрмитажа, графику скандального Тулуз-Лотрека, нежные пастели Дега, работы импрессионистов, пуантилистов и постимрессионистов, а также картины неповторимых Пикассо и Матисса.
А как всё это связано с русскими купцами?
А без русских купцов этих работ просто не было бы! Поэтому обсудим, чем важен Михаил Морозов и почему его брат Иван никак не мог покинуть страну после революции. Узнаем, как жизнь «вытекала по капле» из особняка Сергея Щукина с каждой новой картиной, что он писал Матиссу и чем оскорбил Пикассо. И о многом, многом другом!
Организационные детали
- Билет в музей оплачивается дополнительно: 800 руб. /взрослый, 150 руб. /детский. Билеты заказывает гид, оплачивать билет для гида не нужно
- Пожалуйста, бронируйте экскурсию минимум за три дня до предполагаемой даты — это связано с необходимостью выкупа билетов
- Экскурсия рекомендована для детей от 12 лет
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Главного штаба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 106 туристов
Здравствуйте! Я работаю гидом-переводчиком с 2006 года, экскурсовод 1-й категории, образование искусствоведческое. Показываю как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Вожу экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!Задать вопрос
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