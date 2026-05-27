Этот билет даёт возможность без спешки прогуляться по залам Кунсткамеры — первого музея России, основанного Петром I. Вы сами выбираете маршрут, задерживаетесь у самых интересных экспонатов и погружаетесь в атмосферу петровской эпохи.
Описание билета
Самостоятельный осмотр музея
Вы проходите без очереди и исследуете экспозиции в удобном для себя темпе.
Легендарный «кабинет редкостей»
Увидите коллекции, собранные Петром I со всего мира и ставшие основой музея.
Анатомическое собрание
Познакомитесь с одной из самых известных экспозиций Кунсткамеры — коллекцией, заставляющей задуматься о природе человека.
Культура народов мира
Рассмотрите экспонаты, рассказывающие о традициях и быте разных стран — от Азии до Америки.
Архитектура петровского барокко
Оцените само здание музея — одно из символических сооружений Петербурга.
Организационные детали
- В стоимость входит только входной билет без экскурсионного сопровождения
- Осмотр — самостоятельный
Выберите удобную дату из расписания
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|990 ₽
|Дети до 7 лет
|750 ₽
|Пенсионеры
|750 ₽
|Школьники
|750 ₽
|Студенты
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Кунсткамеры
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 18756 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Билет в Кунсткамеру - без очереди»
Индивидуальная
Знакомство с Петербургом: обзорная экскурсия + Эрмитаж (билеты включены)
Увидеть главные достопримечательности города и посетить великолепный музей
Начало: На площади Искусств или в любом удобном месте в це...
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
от 23 600 ₽ за человека
Билеты
Русский музей в Санкт-Петербурге: главные сокровища (билеты включены)
Познакомиться с историей легендарного музея и его ролью в культуре России
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 13:00 и 15:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3600 ₽ за билет
Групповая
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Кунсткамеры
Увидеть главные достопримечательности центра из окна автобуса и побывать в знаменитом музее в группе
Начало: На улице Думская
Расписание: в среду и пятницу в 10:00
29 мая в 10:00
3 июн в 10:00
1700 ₽ за человека
Билеты
«Кунсткамера»: входной билет в музей на основную экспозицию + аудиогид
Начало: Университетская наб., 3
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
1230 ₽ за билет
990 ₽ за человека