Во время двухчасовой экскурсии по Санкт-Петербургу мы с вами увидим главные достопримечательности центра города, поговорим о важнейших моментах истории, архитектуре и искусстве. После этого у вас будет возможность самостоятельного осмотра главного музей страны - Эрмитажа.

Погрузимся в историю: узнаем почему Петербург появился именно здесь, какие события происходили в городе на протяжении трех столетий, послушаем о дворцовых переворотах и революциях.

Изучим архитектуру: узнаем, кто занимался строительством и развитием города, познакомимся с различными архитектурными стилями от ампира до барокко, послушаем о Карло России и других мастерах, приложивших руку к великолепию Санкт-Петербурга.

Посмотрим на Спас-на-крови и обсудим главные события, произошедшие на этом места, исследуем Сенатскую площадь, поговорим о декабристах и не только о них, узнаем ближе Исаакиевский собор и поговорим о Огюсте Монферране.