Классический Петербург в мини-группе + билет в Эрмитаж

Хотите увидеть максимум Петербурга за короткое время

Хотите увидеть максимум Петербурга за короткое время? Тогда эта экскурсия для вас! Во время двухчасовой экскурсии по Санкт-Петербургу мы увидим главные достопримечательности центра города, поговорим о важнейших моментах истории, архитектуре и искусстве.

А после у вас будет возможность самостоятельного осмотра главного музей страны — Эрмитажа.

Вы увидите все самое важное и интересное существенно сэкономив время и деньги.

Ведь оптом всегда выгоднее.
Классический Петербург в мини-группе + билет в Эрмитаж
Классический Петербург в мини-группе + билет в Эрмитаж
Классический Петербург в мини-группе + билет в Эрмитаж
Классический Петербург в мини-группе + билет в Эрмитаж
Классический Петербург в мини-группе + билет в Эрмитаж

Что вы увидите 🤩

  • Невский проспект
  • Дом Зингера
  • Казанский собор
  • Гостиный двор
  • Спас-на-Крови
  • Сенатская площадь
  • Исаакиевский собор
  • Дворцовая площадь
  • Адмиралтейство
  • Эрмитаж
Во время двухчасовой экскурсии по Санкт-Петербургу мы с вами увидим главные достопримечательности центра города, поговорим о важнейших моментах истории, архитектуре и искусстве. После этого у вас будет возможность самостоятельного осмотра главного музей страны - Эрмитажа.
Погрузимся в историю: узнаем почему Петербург появился именно здесь, какие события происходили в городе на протяжении трех столетий, послушаем о дворцовых переворотах и революциях.
Изучим архитектуру: узнаем, кто занимался строительством и развитием города, познакомимся с различными архитектурными стилями от ампира до барокко, послушаем о Карло России и других мастерах, приложивших руку к великолепию Санкт-Петербурга.
Посмотрим на Спас-на-крови и обсудим главные события, произошедшие на этом места, исследуем Сенатскую площадь, поговорим о декабристах и не только о них, узнаем ближе Исаакиевский собор и поговорим о Огюсте Монферране.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Экскурсия в мини-группе + билет в Эрмитаж
2 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входной билет в Эрмитаж
Что не входит
  • Личные расходы
  • Экскурсионное обслуживание в Эрмитаже
Где начинаем и завершаем
Начало: Невский пр-т., 28 (Дом Зингера)
Завершение: Дворцовая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно, кроме понедельника

Максим Д.
Максим Д.
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