Хотите узнать почему у скульптуры Петра I «Медный всадник» зрачки в форме сердечек? А зачем художник Иванов заставлял своих моделей, позировавших для картин резать лук перед сеансом?

Приглашаем вас в путешествие по Михайловскому дворцу, где вы окажетесь в старинных интерьерах, созданных по законам золотого сечения и почувствуете на себе магию идеальных пропорций.

Мы не просто будем путешествовать по старинному дворцу, а научимся считывать культурные коды гениев прошлого. Мы обсудим 45 главных шедевров коллекции Русского музея. На нашем маршруте не будет скучных картин! Главное в нашем путешествии то, что мы научимся понимать художников.

Карл Брюллов, Иван Айвазовский, Федор Рокотов станут к концу тура вашими друзьями.

Ну что, готовы? Тогда надевайте удобную обувь, заряжайтесь порцией хорошего настроения и вперед!