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Русский музей: билеты с аудиоэкскурсией по главным шедеврам

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Санкт-Петербурга
Русский музей: билеты с аудиоэкскурсией по главным шедеврам
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  • 🎩Индивидуальная
  • ☃️Зимняя
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 899 ₽ за экскурсию

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Русский музей: билеты с аудиоэкскурсией по главным шедеврам
Русский музей: билеты с аудиоэкскурсией по главным шедеврам

Что вы увидите

  • Древнейшая икона собрания «Архангел Гавриил» («Ангел Златые Власы»)
  • Первые шедевры светской живописи 18 века: портреты кисти Дмитрия Левицкого, Федора Рокотова
  • Полотна периода расцвета русской академической живописи: «Последний день Помпеи» Карла Брюллова, «Девятый вал» Ивана Айвазовского
  • Галерея искусства второй половины 19 века с полотнами Василия Перова «Охотники на привале», Алексея Саврасова «Грачи прилетели», Ивана Шишкина «Корабельная роща»
  • Лучшие полотна Ильи Репина «Запорожцы», «Бурлаки на Волге» и многое другое
Хотите узнать почему у скульптуры Петра I «Медный всадник» зрачки в форме сердечек? А зачем художник Иванов заставлял своих моделей, позировавших для картин резать лук перед сеансом?
Приглашаем вас в путешествие по Михайловскому дворцу, где вы окажетесь в старинных интерьерах, созданных по законам золотого сечения и почувствуете на себе магию идеальных пропорций.
Мы не просто будем путешествовать по старинному дворцу, а научимся считывать культурные коды гениев прошлого. Мы обсудим 45 главных шедевров коллекции Русского музея. На нашем маршруте не будет скучных картин! Главное в нашем путешествии то, что мы научимся понимать художников.
Карл Брюллов, Иван Айвазовский, Федор Рокотов станут к концу тура вашими друзьями.
Ну что, готовы? Тогда надевайте удобную обувь, заряжайтесь порцией хорошего настроения и вперед!
Что входит
  • Билет в Михайловский дворец
  • Аудиоэкскурсия «Главное о шедеврах» в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
  • Экскурсия проходит без участия гида, для прослушивания аудиогида обязательно скачайте мобильное приложение WeGoTrip.
Начало и место завершения
🚩 Санкт-Петербург, Инженерная ул., 4
Русский музей: билеты с аудиоэкскурсией по главным шедеврам
Русский музей: билеты с аудиоэкскурсией по главным шедеврам
Русский музей: билеты с аудиоэкскурсией по главным шедеврам
Русский музей: билеты с аудиоэкскурсией по главным шедеврам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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WeGoTrip
WeGoTrip
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