Приглашаем вас на встречу с Петербургом! Вы полюбуетесь набережными и площадями, увидите храмы и дворцы, а также изучите знаменитый Эрмитаж. Вместе с профессиональным гидом рассмотрите мировые шедевры и узнаете, как музей стал самым большим в мире. Мы вспомним романтические истории, поговорим о жизни императоров и обычных людей.

за 1–3 человек или 6700 ₽ за человека, если вас больше

от 22 900 ₽ за 1–3 человек или 6700 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Один из самых красивых городов мира (обзорная экскурсия — 3,5 часа)

Мы проедем по старинным улицам и проспектам, набережным Невы и Фонтанки. Рассмотрим памятники, мосты, величественные храмы и главные площади. Конечно, остановимся в самых живописных местах, чтобы поговорить о жизни императоров, писателей и политиков.

Итак, в нашей программе:

Исаакиевский собор и Академия художеств

Стрелка Васильевского острова и Дворцовая площадь

Петропавловская крепость и Зимний дворец

Спас на Крови, площадь Искусств и Михайловский замок

Казанский собор и Невский проспект

Сокровищница мирового искусства (экскурсия в музее — 2,5 часа)

После посетим Эрмитаж. Вы пройдёте по парадным залам Зимнего дворца, любуясь его шедеврами. Узнаете о жизни царской семьи и их окружения. Услышите историю музея и трагедиях, которые чуть не погубили его коллекции.

Вы увидите:

Картины Леонардо да Винчи, Рембрандта, Рафаэля

Античную скульптуру и удивительные вазы работы русских мастеров

Знаменитые часы «Павлин»

Организационные детали

Экскурсия по городу проходит на комфортабельном автомобиле или минивэне с водителем

Рекомендованный возраст 7+

По запросу можно увеличить число участников до 5 человек

Предусмотрен перерыв на кофе

Экскурсию проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Обратите внимание: