Приглашаем вас на встречу с Петербургом! Вы полюбуетесь набережными и площадями, увидите храмы и дворцы, а также изучите знаменитый Эрмитаж.
Вместе с профессиональным гидом рассмотрите мировые шедевры и узнаете, как музей стал самым большим в мире. Мы вспомним романтические истории, поговорим о жизни императоров и обычных людей.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Один из самых красивых городов мира (обзорная экскурсия — 3,5 часа)
Мы проедем по старинным улицам и проспектам, набережным Невы и Фонтанки. Рассмотрим памятники, мосты, величественные храмы и главные площади. Конечно, остановимся в самых живописных местах, чтобы поговорить о жизни императоров, писателей и политиков.
Итак, в нашей программе:
- Исаакиевский собор и Академия художеств
- Стрелка Васильевского острова и Дворцовая площадь
- Петропавловская крепость и Зимний дворец
- Спас на Крови, площадь Искусств и Михайловский замок
- Казанский собор и Невский проспект
Сокровищница мирового искусства (экскурсия в музее — 2,5 часа)
После посетим Эрмитаж. Вы пройдёте по парадным залам Зимнего дворца, любуясь его шедеврами. Узнаете о жизни царской семьи и их окружения. Услышите историю музея и трагедиях, которые чуть не погубили его коллекции.
Вы увидите:
- Картины Леонардо да Винчи, Рембрандта, Рафаэля
- Античную скульптуру и удивительные вазы работы русских мастеров
- Знаменитые часы «Павлин»
Организационные детали
- Экскурсия по городу проходит на комфортабельном автомобиле или минивэне с водителем
- Рекомендованный возраст 7+
- По запросу можно увеличить число участников до 5 человек
- Предусмотрен перерыв на кофе
- Экскурсию проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Обратите внимание:
- Входные билеты в Эрмитаж включены в стоимость. Билеты заказываются заранее — после подтверждения мы не сможем их вернуть
- После экскурсии вы можете остаться в музее и самостоятельно продолжить осмотр
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств или в любом удобном месте в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5679 туристов
Здравствуйте! Мы — команда увлечённых гидов, уже более 12 лет разрабатываем и организуем экскурсии по Петербургу и его пригородам, в Выборг и Карелию. С нами вы узнаете об истории и архитектуре, мифах и легендах, известных людях и простых жителях. Необычные маршруты или классика — нам всё под силу. Расскажем о Петербурге интересно и познавательно: взрослым и детям, знатокам и любителям.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
31 окт 2025
Огромное спасибо Елизавете за проведенную экскурсию! Великолепные и обзорная экскурсия и по Эрмитажу. Мои слова признательности за умение сделать так, чтобы было интересно и взрослым и детям. Отдельное спасибо водителю
С
Соня
27 окт 2025
Экскурсия была очень хорошо организована. Несмотря на дождливый день, остались только положительные эмоции. Гид Елизавета очень интересно и содержательно провела экскурсию. Особенно понравилась экскурсия в Эрмитаже. Узнали много нового об истории города и мирового искусства. Однозначно рекомендую.
А
Алексей
15 сен 2025
Спасибо. Надежда увлекла своим рассказом. Мы навсегда запомним этот день.
Алямовская
30 авг 2025
Нашим гидом была Надежда, доброжелательная и очень пунктуальная.
Встретили нас на Московском вокзале и сразу повезли по Невскому…
Надежда знает все о каждом доме в исторической части Петербурга 😻
Мы не спеша, и
Встретили нас на Московском вокзале и сразу повезли по Невскому…
Надежда знает все о каждом доме в исторической части Петербурга 😻
Мы не спеша, и
И
Илья
19 авг 2025
Отличная, интересная и познавательная экскурсия!
Если необходимо в 1 день впихнуть невпихуемое - это просто находка! Много локаций, интересный рассказ, знание всего и обо всем в Санкт-Петербурге! И вишенка на торте - Эрмитаж!
Если необходимо в 1 день впихнуть невпихуемое - это просто находка! Много локаций, интересный рассказ, знание всего и обо всем в Санкт-Петербурге! И вишенка на торте - Эрмитаж!
Н
Надежда
19 июл 2025
Надежда - замечательный экскурсовод! Рассказывала очень интересно, эмоционально, отвечала на все наши дополнительные вопросы. Мы впервые в Санкт-Петербурге и это была прекрасная экскурсия для первого знакомства с городом. Надежде огромное спасибо!!!
Н
Наталья
1 апр 2025
Надежда - один из лучших гидов, с которыми я была на экскурсиях за последнее время, а езжу я часто! Максимально правильная речь, отличное знание материала, самых разных фактов из самых разных областей! Получили огромное удовольствие! Большое спасибо!
