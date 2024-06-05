1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец с билетами
Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом - портал в золотой век Екатерины II. Путешествие с профессиональным гидом увлечет и взрослых, и детей
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
42503 825₽ за человека
Билеты
2.5 часа
Эксклюзивная экскурсия в Эрмитаж в мини-группе с профессиональным гидом
Погрузитесь в мир роскоши и искусства, посетив Эрмитаж в мини-группе. Ваш путеводитель в историю искусства без очереди
Начало: В районе Дворцовой площади
«Входные билеты в Эрмитаж без очереди включены в стоимость»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
Завтра в 14:45
21 июня в 11:15
2 790₽ за билет
Билеты
2 часа
Эрмитаж с лицензированным гидом
Пройти в один из крупнейших музеев современности без очереди и увидеть его главные шедевры
Начало: Около Александровской колонны
Завтра в 10:00
9 июня в 11:00
6 500₽ за всё до 2 чел.
Групповая
5 часов
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Расписание: С 10:00 до 18:00 каждые полчаса
Завтра в 10:15
9 июня в 10:00
от 1 900₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
Шедевры великого города + Эрмитаж
Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
«После обзорной поездки вы самостоятельно посетите самый крупный музей Европы — Эрмитаж, в который пройдёте без очереди и сможете находиться там неограниченное время»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
18001 620₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия в Гатчину
Без очередей посетить Большой Гатчинский дворец и пройти по дорожкам красивейшего пейзажного парка
Начало: В лобби отеля или в другом удобном вам месте в цен...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
22 870₽ за всё до 6 чел.
Билеты
3 часа
Услуга по покупке билета в Русский музей: корпус Бенуа
Без очереди попасть в удивительный мир искусства конца 19 - начала 21 веков быстро и удобно
Начало: У корпуса Бенуа Русского музея (ближайшие станции ...
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
700₽ за билет
Индивидуальная
6 часов
Зимний Петергоф
Ощутить очарование дремлющей резиденции без очередей и толп туристов
14 июня в 10:00
18 июня в 10:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Утренняя экскурсия по Эрмитажу в мини-группе
Зайти в музей до открытия без очередей и ожидания
Начало: На Дворцовой площади
9 июня в 09:30
11 июня в 09:30
20 900₽ за всё до 2 чел.
скидка
15%
Билеты
2 часа
Карл Фаберже - один на миллион (экскурсия по музею без очередей)
Увидеть работы легендарного русского ювелира и узнать, как пользоваться полиссуаром
Начало: недалеко от станции метро «Невский проспект»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
82006 970₽ за всё до 6 чел.
Групповая
6 часов
В Ораниенбаум: Меншиковский дворец и павильон Катальной горки (билеты включены, вход без очереди)
Впечатлиться роскошью резиденции и узнать, как развлекались при дворе в 18-19 веках (в группе)
Начало: У метро «Гостиный двор»
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
4 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024Добрый день! Выражаю благодарность гиду Елене,это была прекрасная экскурсия и очень хорошая организация,всё чётко и ясно. Спасибо🙏🏼
- ТТатьяна4 июня 2024Нам понравилась экскурсия. Отлично организована. Восхищены Екатерининским дворцом, Камероновой галереей, парком. Наш гид Елена очень интересно и познавательно рассказала нам
- ВВалерия3 июня 2024Уникальная возможность побывать в пустом Эрмитаже. В тишине послушать экскурсию и насладиться красотой. Экскурсию проводит сотрудник Эрмитажа.
- ООльга2 июня 2024Ирина - профессиональна, внимательна, интеллигентна. Великолепный рассказчик. 2,5 часа обзорной экскурсии по Эрмитажу пролетели незаметно. Было интересно и познавательно. Спасибо!
- ДДмитрий1 июня 2024Конечно, за короткое время много посмотреть не получилось, но общее представление получили. Самое главное, Петропавловку посетили и в конце Дворцовая площадь и Эрмитаж. Гид Вадим настоящий эрудит и профессионал. Вообщем, все понравилось.
- ООльга1 июня 2024Живо, познавательно и организованно на отлично! Спасибо!
- ООльга1 июня 2024Отличная обзорная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Юле было очень познавательно и интересно.
- ЕЕкатерина1 июня 2024Все прошло великолепно, Ольга устроила для нас настоящий праздник: дружеская атмосфера, интересный рассказ с вопросами на эрудицию, большой энтузиазм, соблюденный
- ААлёна31 мая 2024Замечательный гид Елизавета, все прошло легко и непринужденно, материал подавался не скучно, учитывая, что рядом были монотонно бормотавшие гиды)) Экскурсия длилась дольше отведенного времени, что очень приятно)) обязательно воспользуюсь её услугами при следующих поездках.
- ЛЛариса31 мая 2024Большое спасибо Алине! Очень интересная, содержательная экскурсия. Девочке восьми лет было интересно и не утомительно. А нам взрослым интересно и познавательно. Будем советовать друзьям и возможно еще придем сами с нашей московской внучкой!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Проход без очереди»
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