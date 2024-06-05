Без очередей в лучшие места Санкт-Петербурга

Найдено 11 экскурсий в категории «Проход без очереди» в Санкт-Петербурге, цены от 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
6 часов
365 отзывов
Групповая экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец с билетами
Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом - портал в золотой век Екатерины II. Путешествие с профессиональным гидом увлечет и взрослых, и детей
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
42503 825 за человека
Эрмитаж в мини-группе (билеты без очереди включены)
🚶 Пешая
Билеты
2.5 часа
154 отзыва
Эксклюзивная экскурсия в Эрмитаж в мини-группе с профессиональным гидом
Погрузитесь в мир роскоши и искусства, посетив Эрмитаж в мини-группе. Ваш путеводитель в историю искусства без очереди
Начало: В районе Дворцовой площади
«Входные билеты в Эрмитаж без очереди включены в стоимость»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
Завтра в 14:45
21 июня в 11:15
2 790 за билет
Эрмитаж с лицензированным гидом
Билеты
2 часа
20 отзывов
Эрмитаж с лицензированным гидом
Пройти в один из крупнейших музеев современности без очереди и увидеть его главные шедевры
Начало: Около Александровской колонны
Завтра в 10:00
9 июня в 11:00
6 500 за всё до 2 чел.
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
🚀 На метеоре
Групповая
5 часов
2312 отзывов
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Расписание: С 10:00 до 18:00 каждые полчаса
Завтра в 10:15
9 июня в 10:00
от 1 900 за человека
Шедевры великого города + Эрмитаж
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
287 отзывов
Шедевры великого города + Эрмитаж
Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
«После обзорной поездки вы самостоятельно посетите самый крупный музей Европы — Эрмитаж, в который пройдёте без очереди и сможете находиться там неограниченное время»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
18001 620 за человека
Индивидуальная экскурсия в Гатчину
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Гатчину
Без очередей посетить Большой Гатчинский дворец и пройти по дорожкам красивейшего пейзажного парка
Начало: В лобби отеля или в другом удобном вам месте в цен...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
22 870 за всё до 6 чел.
Услуга по покупке билета в Русский музей: корпус Бенуа
Билеты
3 часа
10 отзывов
Услуга по покупке билета в Русский музей: корпус Бенуа
Без очереди попасть в удивительный мир искусства конца 19 - начала 21 веков быстро и удобно
Начало: У корпуса Бенуа Русского музея (ближайшие станции ...
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
700 за билет
Зимний Петергоф
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Зимний Петергоф
Ощутить очарование дремлющей резиденции без очередей и толп туристов
14 июня в 10:00
18 июня в 10:00
9 900 за всё до 4 чел.
Утренняя экскурсия по Эрмитажу в мини-группе
Билеты
2 часа
6 отзывов
Утренняя экскурсия по Эрмитажу в мини-группе
Зайти в музей до открытия без очередей и ожидания
Начало: На Дворцовой площади
9 июня в 09:30
11 июня в 09:30
20 900 за всё до 2 чел.
Карл Фаберже - один на миллион (экскурсия по музею без очередей)
скидка
15%
Билеты
2 часа
6 отзывов
Карл Фаберже - один на миллион (экскурсия по музею без очередей)
Увидеть работы легендарного русского ювелира и узнать, как пользоваться полиссуаром
Начало: недалеко от станции метро «Невский проспект»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
82006 970 за всё до 6 чел.
В Ораниенбаум: Меншиковский дворец и павильон Катальной горки (билеты включены, вход без очереди)
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
В Ораниенбаум: Меншиковский дворец и павильон Катальной горки (билеты включены, вход без очереди)
Впечатлиться роскошью резиденции и узнать, как развлекались при дворе в 18-19 веках (в группе)
Начало: У метро «Гостиный двор»
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
4 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
    Добрый день! Выражаю благодарность гиду Елене,это была прекрасная экскурсия и очень хорошая организация,всё чётко и ясно. Спасибо🙏🏼
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
    Нам понравилась экскурсия. Отлично организована. Восхищены Екатерининским дворцом, Камероновой галереей, парком. Наш гид Елена очень интересно и познавательно рассказала нам
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    о Пушкине, о создании этих шедевров мировой архитектуры. Елена тактичный человек и профессионал в своем деле. Нам хотелось бы ещё поехать на следующую экскурсию в ее сопровождении.

  • В
    Валерия
    3 июня 2024
    Утренняя экскурсия по Эрмитажу в мини-группе
    Уникальная возможность побывать в пустом Эрмитаже. В тишине послушать экскурсию и насладиться красотой. Экскурсию проводит сотрудник Эрмитажа.
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Эрмитаж в мини-группе (билеты без очереди включены)
    Ирина - профессиональна, внимательна, интеллигентна. Великолепный рассказчик. 2,5 часа обзорной экскурсии по Эрмитажу пролетели незаметно. Было интересно и познавательно. Спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    1 июня 2024
    Шедевры великого города + Эрмитаж
    Конечно, за короткое время много посмотреть не получилось, но общее представление получили. Самое главное, Петропавловку посетили и в конце Дворцовая площадь и Эрмитаж. Гид Вадим настоящий эрудит и профессионал. Вообщем, все понравилось.
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Индивидуальная экскурсия в Гатчину
    Живо, познавательно и организованно на отлично! Спасибо!
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Шедевры великого города + Эрмитаж
    Отличная обзорная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Юле было очень познавательно и интересно.
    Отличная обзорная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Юле было очень познавательно и интересноОтличная обзорная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Юле было очень познавательно и интересноОтличная обзорная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Юле было очень познавательно и интересноОтличная обзорная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Юле было очень познавательно и интересноОтличная обзорная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Юле было очень познавательно и интересно
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Эрмитаж в мини-группе (билеты без очереди включены)
    Все прошло великолепно, Ольга устроила для нас настоящий праздник: дружеская атмосфера, интересный рассказ с вопросами на эрудицию, большой энтузиазм, соблюденный
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    тайминг:-) С удовольствием провела время в компании Ольги и других участников мини-группы, очень рада, что выбрала именно трипстер для поиска экскурсий по Петербургу.

  • А
    Алёна
    31 мая 2024
    Эрмитаж в мини-группе (билеты без очереди включены)
    Замечательный гид Елизавета, все прошло легко и непринужденно, материал подавался не скучно, учитывая, что рядом были монотонно бормотавшие гиды)) Экскурсия длилась дольше отведенного времени, что очень приятно)) обязательно воспользуюсь её услугами при следующих поездках.
  • Л
    Лариса
    31 мая 2024
    Эрмитаж с лицензированным гидом
    Большое спасибо Алине! Очень интересная, содержательная экскурсия. Девочке восьми лет было интересно и не утомительно. А нам взрослым интересно и познавательно. Будем советовать друзьям и возможно еще придем сами с нашей московской внучкой!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Проход без очереди»

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  1. Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
  2. Эрмитаж в мини-группе (билеты без очереди включены)
  3. Эрмитаж с лицензированным гидом
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  5. Шедевры великого города + Эрмитаж
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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