Спутник С. проводит ещё 4 экскурсии

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Билет в Мраморный дворец

Спутник С.
Спутник С. – Гид из Санкт-Петербурга
Посетите Мраморный дворец, один из первых дворцов Петербурга.

Изначально он предназначался графа Орлова, фаворита Екатерины II, потом был резиденцией великого князя Константина, а сейчас стал одним из филиалов Русского музея.

Сейчас здесь размещено мировое искусство XX века.

Тут и Пикассо, и Уорхол, и Рой Лихтеншнейн, и Кабаков с московскими концептуалистами.

Часть залов отреставрирована, великолепные интерьеры Ринальди используют для временных выставок.

Приходите сюда, чтобы побродить в тишине по великолепным залам и насладиться современным искусством.
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Билет в Мраморный дворец
Билет в Мраморный дворец

В Мраморном дворце представлено искусство конца XIX-начала XX веков. Здесь три постоянные экспозиции:

  • Музей Людвига в Русском музее.
  • Мировое искусство ХХ века: идеи и направления, на которой представлены произведения искусства второй половины XX века из коллекции известных немецких коллекционеров Петера и Ирене Людвиг. Здесь вы увидите работы знаменитейших художников второй половины XX века: Пабло Пикассо, Йозефа Бойса, Энди Уорхола, Роя Лихтенштейна, Том Вессельман, Ильи Кабакова и других.
Коллекция братьев Ржевских
Коллекция петербургских собирателей братьев Якова Александровича и Иосифа Александровича Ржевских. Уникальное собрание живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства конца XIX - начала XX веков. Среди них произведения И. Айвазовского, Б. Кустодиева, К. Петрова-Водкина, И. Шишкина.
Константин Романов — поэт Серебряного века
На экспозиции вы узнаете о жизни и творчестве великого князя Константина, последнего владельца Мраморного дворца, внука императора Николая I.
Организационные детали
  • Обратите внимание, что стоимость ваучера у нас на сайте отличается от стоимости билета в кассе музея. Мы берем все хлопоты по оформлению и регистрации вашего билета на себя — это экономит ваше время и позволяет избежать очереди.
  • Билеты в музей 🖼 по номинальной стоимости доступны в кассе музея в порядке живой очереди.
  • Мы не выкупаем билеты 🎫 заранее, если билеты недоступны в кассах музея, то мы точно также не сможем оформить для вас входной ваучер.
Что входит
  • Входной ваучер в музей (без очереди) Действителен только на день и сеанс, указанный на ваучере.
Что не входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало и место завершения
🚩 Миллионная ул., 5/1
Билет в Мраморный дворец
Билет в Мраморный дворец
Билет в Мраморный дворец
Билет в Мраморный дворец

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник С.
Спутник С.
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