Спутник С. проводит ещё 4 экскурсии

В Мраморном дворце представлено искусство конца XIX-начала XX веков. Здесь три постоянные экспозиции:
- Музей Людвига в Русском музее.
- Мировое искусство ХХ века: идеи и направления, на которой представлены произведения искусства второй половины XX века из коллекции известных немецких коллекционеров Петера и Ирене Людвиг. Здесь вы увидите работы знаменитейших художников второй половины XX века: Пабло Пикассо, Йозефа Бойса, Энди Уорхола, Роя Лихтенштейна, Том Вессельман, Ильи Кабакова и других.
Коллекция братьев Ржевских
Коллекция петербургских собирателей братьев Якова Александровича и Иосифа Александровича Ржевских. Уникальное собрание живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства конца XIX - начала XX веков. Среди них произведения И. Айвазовского, Б. Кустодиева, К. Петрова-Водкина, И. Шишкина.
Константин Романов — поэт Серебряного века
На экспозиции вы узнаете о жизни и творчестве великого князя Константина, последнего владельца Мраморного дворца, внука императора Николая I.
Организационные детали
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