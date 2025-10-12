Бриллиантовая кладовая, задуманная как комната для драгоценностей, на протяжении времени пополнялась разными предметами из золота, серебра и драгоценных камней — ювелирными шедеврами, дипломатическими подарками. Под рассказ гида вы рассмотрите работы, достойные одного из величайших музеев на свете.
Описание билета
Вы увидите:
- Сибирскую коллекцию Петра I.
- Туалетный прибор Анны Иоанновны.
- Дипломатические подарки и парадное оружие.
- Шедевры западноевропейского ювелирного искусства.
- Работы Карла Фаберже и других петербургских ювелиров конца 18 века.
- Броши, подвески, лавровые венки, золотые украшения с Боспорских курганов и Причерноморья.
И узнаете:
- Как Екатерина II в 18 веке создала Бриллиантовую кладовую.
- Почему коллекцию реставрировали после революции 1917 года.
- Какой экспонат украшен 4936 алмазами и двумя крупными рубинами.
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость.
- Экскурсию по кладовой проведёт гид Эрмитажа.
- Вы можете остаться в музее после экскурсии.
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2500 ₽
|Дети 13-18 лет
|2400 ₽
|Дети до 12 лет
|1550 ₽
|Пенсионеры
|2400 ₽
|Студенты
|2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 16683 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Д
Дмитрий
12 окт 2025
Все чётко!
К
Ксения
8 окт 2025
Все хорошо организовано, и очень удобно! Сама экскурсия очень интересная! Максимум удовольствия!
Ю
Юлия
5 окт 2025
Это посредник, который к проведению экскурсии не имеет никакого отношения. Встретили и передали экскурсоводу, весь функционал. Экскурсию проводила гид Эрмитажа, которая блестяще справилась со своей задачей. Такие экскурсии можно бронировать
Мария
Ответ организатора:
Уважаемая Юлия, добрый день. Мы, как официальный туроператор, имеющий номер Ростуризма, работаем официально по договору с Эрмитажем, являемся не посредниками,
Светлана
26 сен 2025
Все прошло отлично. Встретили, проводили к гиду Эрмитажа. Гид уже провела экскурсию по Бриллиантовой кладовой. В кладовой гид подходит не ко всем витринам, поэтому если хотите все рассмотреть, приходится отлучаться от рассказа гида. После завершения экскурсии свободного времени для просмотра витрин уже не будет.
О
Ольга
20 сен 2025
Вообще непонятно назначение встретившей нас барышни и самой экскурсии в целом. Встретились у входа, дама проводила нас внутрь, показала где туалеты/ гардеробы…
И ушла, передав нас экскурсоводу самого Эрмитажа. Махала нам
И ушла, передав нас экскурсоводу самого Эрмитажа. Махала нам
И ушла, передав нас экскурсоводу самого Эрмитажа. Махала нам
Мария
Ответ организатора:
Добрый день, уважаемая путешественница. Экскурсии в Бриллиантовой кладовой, которая является объектом повышенной охраны и одной из главных сокровищниц Эрмитажа, проводят
И
Ирина
9 сен 2025
Восхитительная экскурсия по Бриллиантовой кладовой не может оставить равнодушным ровным счётом никого! От блеска алмазов разбегаются глаза и на какое-то время теряется связь с реальностью…
После экскурсии есть возможность самостоятельно погулять по Эрмитажу
После экскурсии есть возможность самостоятельно погулять по Эрмитажу
После экскурсии есть возможность самостоятельно погулять по Эрмитажу
Е
Елена
28 авг 2025
Очень красиво, интересно, познавательно.
Мария
26 авг 2025
Великолепная экскурсия!
Е
Екатерина
26 авг 2025
Посетили с сыном экскурсию в Бриллиантовой кладовой Эрмитажа. Какая красота! Замечательный экскурсовод Белянчикова Валерия Викторовна (если я правильно запомнила) рассказала по ходу экскурсии столько интересной информации о жизни царской семьи.
Нихотина
21 авг 2025
Всем советую данную выставку, тк вы сможете увидеть драгоценности с 4 века по сей день. Очень интересная и информативная экскурсия получилась.
Можно будет увидеть яйца Фаберже, невероятные работы искусных мастеров с драгоценностями и многое другое.
Спасибо организаторам и нашему гиду за это
Можно будет увидеть яйца Фаберже, невероятные работы искусных мастеров с драгоценностями и многое другое.
Спасибо организаторам и нашему гиду за это
Оьга
19 авг 2025
Чудесная экскурсия, запоминающееся. Много интересной информации, новой и не обычной. Организация экскурсии великолепна. Все слажено, без очередей. Спасибо)
Александр
16 авг 2025
В описании не было указано, что Бриллиантовая кладовая- это тоже в первую очередь золото, но золото "европейское". Однако от этого экскурсия хуже не стала. Великолепно!
и
инна
16 авг 2025
Прекрасная экскурсия, организация была на высоте, все быстро, нас провели к музей там передали экскурсоводу. Отдельное спасибо экскурсоводу Юлии. Интересная подача темы, и так как мы были там не единственныке это не мешало. И самое главное экскурсия проходит малыми группами. Рекомендую посетить юрилиантовую кладовую.
Л
Лилия
13 авг 2025
Экскурсия великолепная
А
Анна
5 авг 2025
Экскурсовод - работник Эрмитажа. Она проработала в экскурсионной программе 32 года. Является тончайшим знатоком данной коллекции. Экскурсия с музейным работником позволяет задавать очень нетрадиционные и "каверзные" вопросы. Очень удобно, что
