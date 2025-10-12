Мои заказы

Скрытые сокровища Эрмитажа: Бриллиантовая кладовая (билеты включены)

Окунуться в мир роскоши и блеска драгоценностей Романовых
Бриллиантовая кладовая, задуманная как комната для драгоценностей, на протяжении времени пополнялась разными предметами из золота, серебра и драгоценных камней — ювелирными шедеврами, дипломатическими подарками. Под рассказ гида вы рассмотрите работы, достойные одного из величайших музеев на свете.
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя22
ноя23
ноя29
ноя30
ноя6
дек
Время начала: 11:45, 12:15, 13:30, 15:15, 15:30

Описание билета

Вы увидите:

  • Сибирскую коллекцию Петра I.
  • Туалетный прибор Анны Иоанновны.
  • Дипломатические подарки и парадное оружие.
  • Шедевры западноевропейского ювелирного искусства.
  • Работы Карла Фаберже и других петербургских ювелиров конца 18 века.
  • Броши, подвески, лавровые венки, золотые украшения с Боспорских курганов и Причерноморья.

И узнаете:

  • Как Екатерина II в 18 веке создала Бриллиантовую кладовую.
  • Почему коллекцию реставрировали после революции 1917 года.
  • Какой экспонат украшен 4936 алмазами и двумя крупными рубинами.

Организационные детали

  • Входные билеты включены в стоимость.
  • Экскурсию по кладовой проведёт гид Эрмитажа.
  • Вы можете остаться в музее после экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 16 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный2500 ₽
Дети 13-18 лет2400 ₽
Дети до 12 лет1550 ₽
Пенсионеры2400 ₽
Студенты2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 16683 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего
читать дальше

дела. Как один из ведущих туроператоров Санкт-Петербурга, мы стараемся каждый сезон предлагать новые экскурсии и направления — групповые и VIP-туры как в самом городе, так и в пригородах. С 2023 года мы расширяем услуги на Турцию, регион Анталья. Каждый наш гость для нас важен, и мы подбираем индивидуальный подход к каждому. Желаем вам прекрасных дней в городе на Неве и не менее замечательных в Анталье!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
2
1
2

Фотографии от путешественников

Скрытые сокровища Эрмитажа: Бриллиантовая кладовая (билеты включены) (Ксения)Скрытые сокровища Эрмитажа: Бриллиантовая кладовая (билеты включены) (Ксения)
Д
Дмитрий
12 окт 2025
Все чётко!
К
Ксения
8 окт 2025
Все хорошо организовано, и очень удобно! Сама экскурсия очень интересная! Максимум удовольствия!
Все хорошо организовано, и очень удобно! Сама экскурсия очень интересная! Максимум удовольствия!Все хорошо организовано, и очень удобно! Сама экскурсия очень интересная! Максимум удовольствия!
Ю
Юлия
5 окт 2025
Это посредник, который к проведению экскурсии не имеет никакого отношения. Встретили и передали экскурсоводу, весь функционал. Экскурсию проводила гид Эрмитажа, которая блестяще справилась со своей задачей. Такие экскурсии можно бронировать
читать дальше

на сайте Эрмитажа самостоятельно, можно с гидом, можно без. 3 раза в день они проходят, посредники не нужны. Более того, посредник - организатор не предупредила, что нельзя брать с собой рюкзак. Я в командировку приехала, обычный офисный рюкзак с ноутом был с собой. Сообщили мне об этом после того как я все оплатила. Ячейки хранения в Эрмитаже были все заняты, на мой вопрос почему не предупредили, мне сказали, а на сайте Эрмитажа вы не читали… то есть организатор ни за что ответственности не несёт. Вещи группы сдаются в такую общую "клетку", у гардеробщицы ключик. Члены группы уходят все в разное время, свою ли я куртку взяла, свой ли рюкзак, всем фиолетово, никого нет. О том, что по данному билету можно гулять по всему Эритажу после посещения бриллиантовой кладовой, организатор предупрелила также только перед началом. Но так как я переживала за дорогой рабочий ноут, мне пришлось сразу уйти. Я к тому, что если бы вся эта инфа была известна заранее, можно было бы спланировать все по-человечески заранее. А если покупатель должен сам собирать всю инфу, то для чего посредник организатор вообще?

Мария
Мария
Ответ организатора:
Уважаемая Юлия, добрый день. Мы, как официальный туроператор, имеющий номер Ростуризма, работаем официально по договору с Эрмитажем, являемся не посредниками,
читать дальше

а официальными партнерами, работаем по тем правилам, которые нам предлагает музей. Бриллиантовая кладовая является местом повышенной охраны, никакие гиды ничьих команд не имеют туда прохода, и мы очень сожалеем, что Вы могли так подумать.
По поводу Вашего ноутбука - мы сожалеем, что сложилась такая ситуация, Эрмитаж усилил меры безопасности и никакие рюкзаки и большие сумки в проносу в музей не допускаются, по понятным причинам. В наше время это уже само собой разумеется, как и контроль личных вещей на входе, которых Вы проходили.
Еще раз приносим Вам свои извинения за то, что мы не знали, что у Вас с собой ноутбук. Хороших Вам впечатлений и добросовестных гидов!

Светлана
Светлана
26 сен 2025
Все прошло отлично. Встретили, проводили к гиду Эрмитажа. Гид уже провела экскурсию по Бриллиантовой кладовой. В кладовой гид подходит не ко всем витринам, поэтому если хотите все рассмотреть, приходится отлучаться от рассказа гида. После завершения экскурсии свободного времени для просмотра витрин уже не будет.
О
Ольга
20 сен 2025
Вообще непонятно назначение встретившей нас барышни и самой экскурсии в целом. Встретились у входа, дама проводила нас внутрь, показала где туалеты/ гардеробы…
И ушла, передав нас экскурсоводу самого Эрмитажа. Махала нам
читать дальше

рукой и желала замечательной экскурсии)) Вот и вся функция) 😂 Экскурсовод Эрмитажа да, все провела интересно. А зачем эти посредники? Можно прийти в музей, заказать экскурсию и вперед. Да, без очереди. Но смысла нет вообще.

Мария
Мария
Ответ организатора:
Добрый день, уважаемая путешественница. Экскурсии в Бриллиантовой кладовой, которая является объектом повышенной охраны и одной из главных сокровищниц Эрмитажа, проводят
читать дальше

только гиды Эрмитажа и никак иначе, никогда никакие сторонние люди туда не заходят-все гиды, которые там работают, проверяются службой безопасности. Нам крайне жаль, что вы подумали иначе. Хороших Вам путешествий!

И
Ирина
9 сен 2025
Восхитительная экскурсия по Бриллиантовой кладовой не может оставить равнодушным ровным счётом никого! От блеска алмазов разбегаются глаза и на какое-то время теряется связь с реальностью…
После экскурсии есть возможность самостоятельно погулять по Эрмитажу
Е
Елена
28 авг 2025
Очень красиво, интересно, познавательно.
Мария
Мария
26 авг 2025
Великолепная экскурсия!
Е
Екатерина
26 авг 2025
Посетили с сыном экскурсию в Бриллиантовой кладовой Эрмитажа. Какая красота! Замечательный экскурсовод Белянчикова Валерия Викторовна (если я правильно запомнила) рассказала по ходу экскурсии столько интересной информации о жизни царской семьи.
читать дальше

Сын, хоть уже очень устал (на пятый день после каждодневных экскурсий), слушал с удовольствием. Большое спасибо!
Отдельное спасибо за организацию!
Прислали напоминание, встретили, проводили без очереди в Эрмитаж и передали экскурсоводу. Все супер! Рекомендую!
Жаль фото там делать нельзя.

Нихотина
Нихотина
21 авг 2025
Всем советую данную выставку, тк вы сможете увидеть драгоценности с 4 века по сей день. Очень интересная и информативная экскурсия получилась.
Можно будет увидеть яйца Фаберже, невероятные работы искусных мастеров с драгоценностями и многое другое.
Спасибо организаторам и нашему гиду за это
Оьга
Оьга
19 авг 2025
Чудесная экскурсия, запоминающееся. Много интересной информации, новой и не обычной. Организация экскурсии великолепна. Все слажено, без очередей. Спасибо)
Александр
Александр
16 авг 2025
В описании не было указано, что Бриллиантовая кладовая- это тоже в первую очередь золото, но золото "европейское". Однако от этого экскурсия хуже не стала. Великолепно!
и
инна
16 авг 2025
Прекрасная экскурсия, организация была на высоте, все быстро, нас провели к музей там передали экскурсоводу. Отдельное спасибо экскурсоводу Юлии. Интересная подача темы, и так как мы были там не единственныке это не мешало. И самое главное экскурсия проходит малыми группами. Рекомендую посетить юрилиантовую кладовую.
Л
Лилия
13 авг 2025
Экскурсия великолепная
А
Анна
5 авг 2025
Экскурсовод - работник Эрмитажа. Она проработала в экскурсионной программе 32 года. Является тончайшим знатоком данной коллекции. Экскурсия с музейным работником позволяет задавать очень нетрадиционные и "каверзные" вопросы. Очень удобно, что
читать дальше

оргаризатор заранее выкупать билеты в музей и в саму кладовую. Организатор встречает вас, практически без очереди проводит в сам Эрмитаж и ведёт до бриллиантовой кладовой и там уже передаёт в руки музейного гида (там тоже проходите практически без очереди, так как билеты опять же заранее куплены организатором)

