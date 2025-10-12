читать дальше

на сайте Эрмитажа самостоятельно, можно с гидом, можно без. 3 раза в день они проходят, посредники не нужны. Более того, посредник - организатор не предупредила, что нельзя брать с собой рюкзак. Я в командировку приехала, обычный офисный рюкзак с ноутом был с собой. Сообщили мне об этом после того как я все оплатила. Ячейки хранения в Эрмитаже были все заняты, на мой вопрос почему не предупредили, мне сказали, а на сайте Эрмитажа вы не читали… то есть организатор ни за что ответственности не несёт. Вещи группы сдаются в такую общую "клетку", у гардеробщицы ключик. Члены группы уходят все в разное время, свою ли я куртку взяла, свой ли рюкзак, всем фиолетово, никого нет. О том, что по данному билету можно гулять по всему Эритажу после посещения бриллиантовой кладовой, организатор предупрелила также только перед началом. Но так как я переживала за дорогой рабочий ноут, мне пришлось сразу уйти. Я к тому, что если бы вся эта инфа была известна заранее, можно было бы спланировать все по-человечески заранее. А если покупатель должен сам собирать всю инфу, то для чего посредник организатор вообще?