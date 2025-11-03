Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы приглашаем Вас посмотреть самые настоящие бриллианты и другие шедевры ювелирного искусства, находящиеся в Бриллиантовой кладовой Государственного Эрмитажа. Попасть туда сложно, но с нами возможно! Не упустите свой шанс увидеть сокровищницу великого музея. 4.8 92 отзыва

Описание билета Бриллиантовая кладовая – истинная сокровищница Эрмитажа, скрытая от посторонних глаз. Она задумывалась, как «комната» для драгоценностей. Изначально здесь хранились императорские регалии и украшения. Со временем коллекция пополнялась и превратилась в отдельную экспозицию музея, где на данный момент представлены ювелирные изделия: гарнитуры, трости, часы, оружие, табакерки, церковная утварь, иконы и другие предметы, созданные из золота и серебра, драгоценных камней и жемчуга. Под увлекательный рассказ экскурсовода вы окунетесь в мир роскоши и драгоценностей, узнаете истории о знаменитых мастерах, чьи работы стали настоящими произведениями искусства, достойными одного из величайших музеев на земле. Экскурсия проводится в составе группы, самостоятельный осмотр экспозиции и фото/видео съемка запрещена. После посещения Бриллиантовой кладовой Вы сможете остаться в музее и посмотреть интересующие Вас залы самостоятельно. Не упустите возможность стать частью этого волшебного путешествия, полного блеска и великолепия! Важная информация: Опоздание не допускается, впуск в кладовые идет строго по времени и по сеансам!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Сибирскую коллекцию Петра I

Туалетный прибор императрицы Анны Иоанновны

Дипломатические подарки и парадное оружие

Шедевры западноевропейского ювелирного искусства

Работы непревзойденного Карла Фаберже и Петербургских ювелиров конца XVIIIв

Броши, подвески, лавровые венки, золотые украшения с Боспорских курганов и Причерноморья и не только Что включено Входной билет в Эрмитаж

Экскурсия с гидом Эрмитажа по Бриллиантовой кладовой Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Дворцовая площадь, ВОЗЛЕ киоска ГТИБ, не внутри Завершение: Государственный Эрмитаж Когда и как рано покупать? Когда: Выберите удобную дату из расписания Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Важная информация Опоздание не допускается

Впуск в кладовые идет строго по времени и по сеансам Нужно оплачивать всё сразу? Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.