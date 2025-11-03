Мы приглашаем Вас посмотреть самые настоящие бриллианты и другие шедевры ювелирного искусства, находящиеся в Бриллиантовой кладовой Государственного Эрмитажа. Попасть туда сложно, но с нами возможно! Не упустите свой шанс увидеть сокровищницу великого музея.
Описание билетаБриллиантовая кладовая – истинная сокровищница Эрмитажа, скрытая от посторонних глаз. Она задумывалась, как «комната» для драгоценностей. Изначально здесь хранились императорские регалии и украшения. Со временем коллекция пополнялась и превратилась в отдельную экспозицию музея, где на данный момент представлены ювелирные изделия: гарнитуры, трости, часы, оружие, табакерки, церковная утварь, иконы и другие предметы, созданные из золота и серебра, драгоценных камней и жемчуга. Под увлекательный рассказ экскурсовода вы окунетесь в мир роскоши и драгоценностей, узнаете истории о знаменитых мастерах, чьи работы стали настоящими произведениями искусства, достойными одного из величайших музеев на земле. Экскурсия проводится в составе группы, самостоятельный осмотр экспозиции и фото/видео съемка запрещена. После посещения Бриллиантовой кладовой Вы сможете остаться в музее и посмотреть интересующие Вас залы самостоятельно. Не упустите возможность стать частью этого волшебного путешествия, полного блеска и великолепия! Важная информация: Опоздание не допускается, впуск в кладовые идет строго по времени и по сеансам!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сибирскую коллекцию Петра I
- Туалетный прибор императрицы Анны Иоанновны
- Дипломатические подарки и парадное оружие
- Шедевры западноевропейского ювелирного искусства
- Работы непревзойденного Карла Фаберже и Петербургских ювелиров конца XVIIIв
- Броши, подвески, лавровые венки, золотые украшения с Боспорских курганов и Причерноморья и не только
Что включено
- Входной билет в Эрмитаж
- Экскурсия с гидом Эрмитажа по Бриллиантовой кладовой
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь, ВОЗЛЕ киоска ГТИБ, не внутри
Завершение: Государственный Эрмитаж
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Опоздание не допускается
- Впуск в кладовые идет строго по времени и по сеансам
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 92 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
3 ноя 2025
Очень интересная экспозиция, много интеррсной информации. Экскурсовод грамотный,знающий, но экскурсия проведена формально,на вопросы практически не отвечала, постоянно делала замечания. Сложно представить, что группа взрослых людей не может произнести слова за 1,5 часа. Спасибо
А
Анастасия
2 ноя 2025
Экскурсия очень классная и интересная, экскурсовод с хорошим чувством юмора из Эрмитажа.
П. с. билет на оф. сайте стоит на 1 000 дешевле, но не всегда есть в наличии, возможно, ещё
Р
Руслан
29 окт 2025
О
Олег
26 окт 2025
Все супер!
Н
Наталия
26 окт 2025
О
Оксана
25 окт 2025
Г
Галина
25 окт 2025
Замечательная экскурсия, хорошо организована, интересный рассказ экскурсовода, великолепные экспонаты.
Т
Татьяна
22 окт 2025
Интересная экскурсия, узнали о истории обработки золота, увидели экспонаты 4 века до н. э. В целом впечатляет, рекомендую.
О
Ольга
21 окт 2025
Всё отлично. Экскурсовод рассказала достаточно интересно
В
Виктория
19 окт 2025
Все организованно, Екатерина встретила, проводила, всем довольны
О
Ольга
17 окт 2025
Хорошая организация экскурсии. Встретили, проводили, передали экскурсоводу по бриллиантовой кладовой. Очень интересный рассказ про экспонаты кладовой, замечательный экскурсовод, время пролетело незаметно! Спасибо организаторам!
В
Владлена
17 окт 2025
Н
Наталья
16 окт 2025
Е
Елена
15 окт 2025
Увидели вещи, которые представляют несомненную историческую и государственную ценность, древние артефакты в золоте и серебре, почему то ожидали бОльшего, возможно каких то царских бриллиантов… в какой то степени они там тоже есть
Л
Лебедева
10 окт 2025
