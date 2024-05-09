За фасадами Санкт-Петербурга

Зайти в парадные и открыть тайны, спрятанные за красивым экстерьером Северной столицы
Эту экскурсию я создал в 2019 году для телепередачи «Список Эрика».

В ней я показывал мексиканцу Эрику атмосферные дворы и парадные на контрасте с роскошными архитектурными ансамблями Петербурга. Теперь — ваша очередь. Я проведу вас по самым интересным парадным.

Расскажу, что можно прочесть по их интерьерам и погружу в типичный петербургский быт прошлых столетий.
5
1 отзыв
За фасадами Санкт-Петербурга
За фасадами Санкт-Петербурга
За фасадами Санкт-Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вас не будут беспокоить шумные улицы, так как программа включает перемещение по системе проходных дворов со специальными приёмниками лучшей акустической системы Crystal Sound.

Мы посетим 4-6 парадных: полюбуемся ажурными перилами мраморных лестниц, витражными окнами, растительными и анималистическими орнаментами интерьеров.

Вы узнаете:

  • Для чего использовались декроттуар и ретирадник
  • Какие этажи считались самыми статусными
  • Почему в 19 веке городское население увеличилось с 200 тысяч до 2 миллионов человек
  • Что символизируют растительные и животные орнаменты на фасадах и в интерьерах домов
  • Как часто в 19 веке стирали одежду и чем
  • Где хранились продукты
  • Кто обеспечивал собственный выезд
  • Как политика находила отражение в архитектуре
  • Почему появились коммунальные квартиры
  • Как на эту экскурсию повлиял Достоевский

И многое другое!

Кому подойдёт экскурсия

Всем, у кого есть житейский опыт и интерес к опыту других. Экскурсия будет понятна людям старше 16 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Н
9 мая 2024
Отличная экскурсия, рекомендую) узнаете как жили до Советской власти.

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