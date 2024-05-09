Эту экскурсию я создал в 2019 году для телепередачи «Список Эрика». В ней я показывал мексиканцу Эрику атмосферные дворы и парадные на контрасте с роскошными архитектурными ансамблями Петербурга. Теперь — ваша очередь. Я проведу вас по самым интересным парадным. Расскажу, что можно прочесть по их интерьерам и погружу в типичный петербургский быт прошлых столетий.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вас не будут беспокоить шумные улицы, так как программа включает перемещение по системе проходных дворов со специальными приёмниками лучшей акустической системы Crystal Sound.

Мы посетим 4-6 парадных: полюбуемся ажурными перилами мраморных лестниц, витражными окнами, растительными и анималистическими орнаментами интерьеров.

Вы узнаете:

Для чего использовались декроттуар и ретирадник

Какие этажи считались самыми статусными

Почему в 19 веке городское население увеличилось с 200 тысяч до 2 миллионов человек

Что символизируют растительные и животные орнаменты на фасадах и в интерьерах домов

Как часто в 19 веке стирали одежду и чем

Где хранились продукты

Кто обеспечивал собственный выезд

Как политика находила отражение в архитектуре

Почему появились коммунальные квартиры

Как на эту экскурсию повлиял Достоевский

И многое другое!

Кому подойдёт экскурсия

Всем, у кого есть житейский опыт и интерес к опыту других. Экскурсия будет понятна людям старше 16 лет.