Раскройте завесу тайн Петербурга! Экскурсия проведет вас по местам силы, где оживают легенды о призраках, магии и зловещих событиях. Узнайте о мистических ритуалах, пропавших людях и влиянии Распутина. Загадайте желание на богатство и очистите свою энергетику в загадочных местах города!
Описание экскурсииГотовы ли вы окунуться в петербургскую хтонь? Забудьте про парадные проспекты и глянцевые открытки – мы отправляемся в путешествие по изнанке Северной столицы, туда, где бродят тени прошлого и шепчутся мистические истории! Представьте: вы стоите в знаменитой Ротонде, и мурашки бегут по коже от мысли, что здесь когда-то пропадали люди, а масоны вершили свои таинственные обряды. Бр-р-р! Но это только начало! Мы заглянем в круглый двор-колодец на Фонтанке, где, говорят, сбываются самые сокровенные желания. Запаситесь монеткой и загадайте что-нибудь этакое – ну, например, внезапное богатство или вечную молодость (а вдруг сработает?). Потом мы прокрадемся кварталом "призраков-двойников", где реальность расплывается и начинает двоиться в глазах. Главное, не потеряйте себя в этом лабиринте отражений! А как вам секретный двор-граффити, где до сих пор проводятся загадочные ритуалы? Может, даже увидим, как кто-то вызывает дух Петра Первого, чтобы узнать, как правильно строить мосты (хотя вряд ли он нам что-то внятно ответит). И, конечно же, мы не обойдем стороной "нехорошую квартиру" на Фонтанке, где когда-то обитали масонские символы и, возможно, привидения, которые до сих пор не могут найти покой. Приготовьтесь узнать самые захватывающие легенды Петербурга, разобраться в мистических пророчествах и, конечно же, узнать, как жил Распутин и какую роль он сыграл в крушении Российской империи. Ведь без Распутина Петербург – это как борщ без сметаны, вроде и вкусно, но чего-то не хватает! Так что, если вы не боитесь вечерних прогулок по темным переулкам и готовы открыть для себя мистическую сторону Северной столицы – присоединяйтесь! Будет страшно интересно!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский проспект 72
Завершение: Ул. Гороховая 57
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
3 ноя 2025
М
Мария
1 ноя 2025
Экскурсия понравилась, побывали в необычных местах, куда бы сами не забрели, узнали мистические факты, прогулялись по Питеру в компании интересного экскурсовода, особенно ребенок 12 лет был в восторге
О
Ольга
29 окт 2025
Понравилось все. Молодцы ребята
И
Ирина
22 окт 2025
А
Альбина
17 окт 2025
Замедлись… Куда ты всё время спешишь? В этом городе времени словно меньше, но именно здесь важно почувствовать каждый миг.
Погрузись в магию мистического Санкт-Петербурга — лёгкий холодок Невы, мерцание огней на
Погрузись в магию мистического Санкт-Петербурга — лёгкий холодок Невы, мерцание огней на
D
Dina
16 окт 2025
Была на экскурсии мистический Петербург. На одном дыхании полтора часа пролетели. Узнала новое, хотя с городом вроде знакома. Даша очень интересно, грамотно и профессионально говорит, речь просто наслаждение. Следит, чтобы никто не потерялся)). Удобно с микрофонами, ходишь, фотаешь, все слышно. Очень понравилось.
Л
Леонтьева
10 окт 2025
Были на экскурсии с гидом Дарьей, Мистический Петербург, все понравилось!) это не первая наша экскурсия с этой компанией спутник, все организовано профессионально, дружелюбно,креативно, прошло быстро локонично заглянули в глубь очень интересных улочек, сделали много фотографий!) спасибо большое, придём ещё, ещё не все обошли!)
И
Ирина
9 окт 2025
А
Алена
4 окт 2025
Ю
Юлия
3 окт 2025
Интересно!!! Восхитительно!!!
У
Угланова
30 сен 2025
Прекрасная экскурсия. Все очень понравилось. Великолепный экскурсовод-Влад. Настолько интересно, завораживающе и легко провел экскурс, что не ощущалось течение времени. Особо понравилось посещение,, Ротонды,, и секретного двора-граффити. Очень атмосферные места. Спасибо!!!!
А
Александра
26 сен 2025
Добрый день. Экскурсовод Денис очень вежливый и доброжелательный. Интересный рассказ, но хотелось бы чтобы экскурсовод не тораторил заученный текст, а рассказывал медленнее.
Было заявлено, что экскурсия 2 часа, по итогу была 1:13. И еще минут 5 Денис отвечал на вопросы.
Так же есть вопросы к наушникам, мы обратно их сдали (боюсь предположить, что они не одноразовые).
Было заявлено, что экскурсия 2 часа, по итогу была 1:13. И еще минут 5 Денис отвечал на вопросы.
Так же есть вопросы к наушникам, мы обратно их сдали (боюсь предположить, что они не одноразовые).
В
Вячеслав
23 сен 2025
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистическая экскурсия по Санкт-Петербургу: тайны и загадки города
Узнайте тайны и легенды Санкт-Петербурга на индивидуальной экскурсии. Погружение в мистическую атмосферу города и его главные достопримечательности
Начало: По договорености
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 500 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Мистика и легенды Санкт - Петербурга
Узнать, что скрывается за фасадами дворцов и гранитными берегами Невы
Начало: На Невском проспекте
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1400 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Тайны и загадки Петропавловской крепости
Петропавловская крепость - начало истории Санкт-Петербурга. Узнайте о Петре I, династиях и секретах старинной тюрьмы
Начало: У входа в Петропавловскую крепость
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
15 ноя в 11:00
16 ноя в 11:00
2000 ₽ за человека