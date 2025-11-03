Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Раскройте завесу тайн Петербурга! Экскурсия проведет вас по местам силы, где оживают легенды о призраках, магии и зловещих событиях. Узнайте о мистических ритуалах, пропавших людях и влиянии Распутина. Загадайте желание на богатство и очистите свою энергетику в загадочных местах города! 4.8 13 отзывов

Описание экскурсии Готовы ли вы окунуться в петербургскую хтонь? Забудьте про парадные проспекты и глянцевые открытки – мы отправляемся в путешествие по изнанке Северной столицы, туда, где бродят тени прошлого и шепчутся мистические истории! Представьте: вы стоите в знаменитой Ротонде, и мурашки бегут по коже от мысли, что здесь когда-то пропадали люди, а масоны вершили свои таинственные обряды. Бр-р-р! Но это только начало! Мы заглянем в круглый двор-колодец на Фонтанке, где, говорят, сбываются самые сокровенные желания. Запаситесь монеткой и загадайте что-нибудь этакое – ну, например, внезапное богатство или вечную молодость (а вдруг сработает?). Потом мы прокрадемся кварталом "призраков-двойников", где реальность расплывается и начинает двоиться в глазах. Главное, не потеряйте себя в этом лабиринте отражений! А как вам секретный двор-граффити, где до сих пор проводятся загадочные ритуалы? Может, даже увидим, как кто-то вызывает дух Петра Первого, чтобы узнать, как правильно строить мосты (хотя вряд ли он нам что-то внятно ответит). И, конечно же, мы не обойдем стороной "нехорошую квартиру" на Фонтанке, где когда-то обитали масонские символы и, возможно, привидения, которые до сих пор не могут найти покой. Приготовьтесь узнать самые захватывающие легенды Петербурга, разобраться в мистических пророчествах и, конечно же, узнать, как жил Распутин и какую роль он сыграл в крушении Российской империи. Ведь без Распутина Петербург – это как борщ без сметаны, вроде и вкусно, но чего-то не хватает! Так что, если вы не боитесь вечерних прогулок по темным переулкам и готовы открыть для себя мистическую сторону Северной столицы – присоединяйтесь! Будет страшно интересно!

