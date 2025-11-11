Обзорная экскурсия по одному из самых известных музеев мира, в котором хранится богатая коллекция шедевров искусства со всего света.
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсииЭкскурсия — беседа об основных и самых ценных достопримечательностях одного из самых больших музеев мира. Поговорим также о владельцах зимнего дворца — императорах и их сподвижниках, архитектуре и живописи. Важная информация: Указана цена за человека, без учета стоимости билетов в музей. Также понадобится приобрести билет гиду.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зимний дворец
- Малый Эрмитаж
- Большой Эрмитаж Екатериы II
- Новый Эрмитаж времён Николая I
- Эрмитажый театр
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в Эрмитаж
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь
Завершение: Дворцовая площадь,1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Указана цена за человека
- Без учета стоимости билетов в музей. Также понадобится приобрести билет гиду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Эрмитаж для детей и их родителей
Раскрыть тайны одного из главных музеев мира с историком культуры
Завтра в 11:30
12 ноя в 11:30
6900 ₽ за всё до 4 чел.
Билеты
Эрмитаж: тайны императорского дворца и сокровища мировой культуры
Начало: Александровская колонна на Дворцовой площади
Расписание: Каждый день, кроме понедельника, в определённое время по расписанию.
Завтра в 11:00
12 ноя в 11:00
2750 ₽ за билет
Индивидуальная
до 4 чел.
Семейная экскурсия в Эрмитаж: от парадных залов до мастер-класса
Исследуйте величие Эрмитажа в увлекательном формате: откройте мир искусства для всей семьи
Начало: У парадной Иорданской лестницы Зимнего дворца
Завтра в 11:00
12 ноя в 11:00
7700 ₽ за всё до 4 чел.