Н Наталия Большая авторская обзорная с посещением Петропавловской крепости Экскурсовод Виктория очень интересно рассказывает, у нее есть ответы на все вопросы. С ней время пролетело не заметно.

Е Елизавета Большая авторская обзорная с посещением Петропавловской крепости читать дальше Можно предложить на такой экскурсии рассказывать об истории создания Петербурга, не опуская сведений о тех неимоверных и трагических усилиях всей России, вложенных в этот город. Обзорная экскурсия по санкт-петербургу понравилась. Хочется отметить эрудированность, хорошую русскую речь и затнтересованность экскурсовода (имя экскурсовода Иван). Спасибо ему большое.

Т Татьяна Его Величество Эрмитаж: экскурсия в семейном формате читать дальше для детей. Однако было несколько историй из жизни царствующих особ жутковатых для дошкольников. Хотелось бы услышать о том, чем занимались дети и какие семейные традиции были в царских семьях. Возможно продолжим знакомство с зимним дворцом. Спасибо Экскурсия понравилась. Очень понравилось, что экскурсовод могла компитентно ответить на любой вопрос. Путешествие по 4 дворцам сопровождалось играми и заданиями

С Светлана Его Величество Эрмитаж: экскурсия в семейном формате Очень хорошая экскурсовод, с индивидуальным подходом.

Н Наталья История Миллионной улицы и ее жителей Мы были на экскурсии по Миллионной улице. Несмотря на дождь и ветер прошло всё замечательно! Было очень интересно слушать эксурсовода, много нового узнали для себя. У Андрея много других экскурсий, надеемся со временем посетить их!

И Илья История Миллионной улицы и ее жителей Спасибо Андрею за то, что расширил мою базу знаний о городе!

К Комаров «Семейные тайны дома Романовых» с посещением Эрмитажа Сама экскурсия с гидом внутри Эрмитажа очень понравилась. А вот перед этим было не очень: сначала были технические проблемы - не работала аппаратура радио гида, гид постоянно путала между собой императоров, даты и события. Поэтому впечатления от экскурсии остались двоякие.

С Соколова История Миллионной улицы и ее жителей Интересная экскурсия. Рекомендую всем к посещению.

М Мария Допетровский Петербург Посмотрели по новому на создание Петербурга. Первый раз была в лютеранской церкви. Очень понравилась экскурсия.