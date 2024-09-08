4 часа
Групповая
до 22 чел.
Большая авторская обзорная с посещением Петропавловской крепости
Начало: Ул. Садовая, д. 17, угол Гостиного Двора
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 10:30
Завтра в 15:00
1 690₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Его Величество Эрмитаж: экскурсия в семейном формате
Начало: Зимний дворец, Иорданская лестница
Расписание: Это частный тур
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
По центральным площадям. Дворцовая площадь
Начало: Дворцовая набережная 23
Расписание: Любой день по договоренности.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия8 сентября 2024Экскурсовод Виктория очень интересно рассказывает, у нее есть ответы на все вопросы. С ней время пролетело не заметно.
- ЕЕлизавета4 сентября 2024Обзорная экскурсия по санкт-петербургу понравилась. Хочется отметить эрудированность, хорошую русскую речь и затнтересованность экскурсовода (имя экскурсовода Иван). Спасибо ему большое.
- ТТатьяна2 сентября 2024Экскурсия понравилась. Очень понравилось, что экскурсовод могла компитентно ответить на любой вопрос. Путешествие по 4 дворцам сопровождалось играми и заданиями
- ССветлана20 августа 2024Очень хорошая экскурсовод, с индивидуальным подходом.
- ННаталья18 апреля 2024История Миллионной улицы и ее жителейМы были на экскурсии по Миллионной улице. Несмотря на дождь и ветер прошло всё замечательно! Было очень интересно слушать эксурсовода, много нового узнали для себя. У Андрея много других экскурсий, надеемся со временем посетить их!
- ИИлья12 сентября 2023История Миллионной улицы и ее жителейСпасибо Андрею за то, что расширил мою базу знаний о городе!
- ККомаров16 июля 2023«Семейные тайны дома Романовых» с посещением ЭрмитажаСама экскурсия с гидом внутри Эрмитажа очень понравилась. А вот перед этим было не очень: сначала были технические проблемы - не работала аппаратура радио гида, гид постоянно путала между собой императоров, даты и события. Поэтому впечатления от экскурсии остались двоякие.
- ССоколова22 марта 2023История Миллионной улицы и ее жителейИнтересная экскурсия. Рекомендую всем к посещению.
- ММария14 февраля 2023Допетровский ПетербургПосмотрели по новому на создание Петербурга. Первый раз была в лютеранской церкви. Очень понравилась экскурсия.
- ЮЮлия17 августа 2022«Семейные тайны дома Романовых» с посещением ЭрмитажаОчень интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Эрмитажный театр»
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