Эрмитажный театр – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Эрмитажный театр» в Санкт-Петербурге, цены от 1 690 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Большая авторская обзорная с посещением Петропавловской крепости
На автобусе
441 отзыв
4 часа
Групповая
до 22 чел.
Большая авторская обзорная с посещением Петропавловской крепости
Начало: Ул. Садовая, д. 17, угол Гостиного Двора
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 10:30
Завтра в 15:00
1 690 за человека
Его Величество Эрмитаж: экскурсия в семейном формате
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Его Величество Эрмитаж: экскурсия в семейном формате
Начало: Зимний дворец, Иорданская лестница
Расписание: Это частный тур
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
По центральным площадям. Дворцовая площадь
Пешая
2 часа
Индивидуальная
По центральным площадям. Дворцовая площадь
Начало: Дворцовая набережная 23
Расписание: Любой день по договоренности.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    8 сентября 2024
    Большая авторская обзорная с посещением Петропавловской крепости
    Экскурсовод Виктория очень интересно рассказывает, у нее есть ответы на все вопросы. С ней время пролетело не заметно.
  • Е
    Елизавета
    4 сентября 2024
    Большая авторская обзорная с посещением Петропавловской крепости
    Обзорная экскурсия по санкт-петербургу понравилась. Хочется отметить эрудированность, хорошую русскую речь и затнтересованность экскурсовода (имя экскурсовода Иван). Спасибо ему большое.
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    Можно предложить на такой экскурсии рассказывать об истории создания Петербурга, не опуская сведений о тех неимоверных и трагических усилиях всей России, вложенных в этот город.

  • Т
    Татьяна
    2 сентября 2024
    Его Величество Эрмитаж: экскурсия в семейном формате
    Экскурсия понравилась. Очень понравилось, что экскурсовод могла компитентно ответить на любой вопрос. Путешествие по 4 дворцам сопровождалось играми и заданиями
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    для детей. Однако было несколько историй из жизни царствующих особ жутковатых для дошкольников. Хотелось бы услышать о том, чем занимались дети и какие семейные традиции были в царских семьях. Возможно продолжим знакомство с зимним дворцом. Спасибо

  • С
    Светлана
    20 августа 2024
    Его Величество Эрмитаж: экскурсия в семейном формате
    Очень хорошая экскурсовод, с индивидуальным подходом.
  • Н
    Наталья
    18 апреля 2024
    История Миллионной улицы и ее жителей
    Мы были на экскурсии по Миллионной улице. Несмотря на дождь и ветер прошло всё замечательно! Было очень интересно слушать эксурсовода, много нового узнали для себя. У Андрея много других экскурсий, надеемся со временем посетить их!
  • И
    Илья
    12 сентября 2023
    История Миллионной улицы и ее жителей
    Спасибо Андрею за то, что расширил мою базу знаний о городе!
  • К
    Комаров
    16 июля 2023
    «Семейные тайны дома Романовых» с посещением Эрмитажа
    Сама экскурсия с гидом внутри Эрмитажа очень понравилась. А вот перед этим было не очень: сначала были технические проблемы - не работала аппаратура радио гида, гид постоянно путала между собой императоров, даты и события. Поэтому впечатления от экскурсии остались двоякие.
  • С
    Соколова
    22 марта 2023
    История Миллионной улицы и ее жителей
    Интересная экскурсия. Рекомендую всем к посещению.
  • М
    Мария
    14 февраля 2023
    Допетровский Петербург
    Посмотрели по новому на создание Петербурга. Первый раз была в лютеранской церкви. Очень понравилась экскурсия.
  • Ю
    Юлия
    17 августа 2022
    «Семейные тайны дома Романовых» с посещением Эрмитажа
    Очень интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Эрмитажный театр»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большая авторская обзорная с посещением Петропавловской крепости
  2. Его Величество Эрмитаж: экскурсия в семейном формате
  3. По центральным площадям. Дворцовая площадь
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Финский Залив
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в сентябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Эрмитажный театр" можно забронировать 3 экскурсии от 1 690 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 447 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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