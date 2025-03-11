Эрмитаж: Тайны императорского дворца и сокровища мировой культуры

4.93
55 отзывов
Эрмитаж: Тайны императорского дворца и сокровища мировой культуры
Эрмитаж: Тайны императорского дворца и сокровища мировой культуры
Эрмитаж: Тайны императорского дворца и сокровища мировой культуры
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 12:00, 15:00, 17:30

Описание билета

Экскурсия по Эрмитажу

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Эрмитажу, которая продлится 2,5 часа. Это идеальная возможность познакомиться с величайшими произведениями искусства и богатой историей этого уникального музея.

Что вас ждет?

  • Прогулка по залам Зимнего дворца.
  • Знакомство с самыми знаменитыми экспонатами, каждый из которых имеет свою историю.
  • Узнаем об интригах и тайнах царского двора в блистательных залах императорской резиденции.
  • Углубимся в сокровища музея, включая шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля и Рембрандта.

История и символика

Вы сможете узнать о судьбах этих произведений и уникальных коллекциях, собранных императорами России. Мы разберем детали и символику работ, их исторический контекст и значение, которое они приобрели за столетия.

Архитектурные детали

Особое внимание будет уделено архитектурным особенностям Зимнего дворца. Узнаем о потайных проходах и ключевых исторических событиях, которые происходили именно в этих залах.

Эта экскурсия позволит вам не только насладиться красотой Эрмитажа, но и понять, почему его называют «музеем музеев». Присоединяйтесь к нам и откройте для себя мир искусства и истории!

Каждый день, кроме понедельника в 11.00, 12.00, 15.00Во вторник, пятницу и субботу в 17.30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ЭРМИТАЖ
  • ИОРДАНСКАЯ ЛЕСТНИЦА
  • ФЕЛЬДМАРШАЛЬСКИЙ ЗАЛ
  • МАЛЫЙ ТРОННЫЙ ЗАЛ
  • ГЕРБОВЫЙ ЗАЛ
  • ГАЛЕРЕЯ 1812 ГОДА
  • ГЕОРГИЕВСКИЙ ЗАЛ
  • ПАВИЛЬОННЫЙ ЗАЛ МАЛОГО ЭРМИТАЖА
  • ЧАСЫ «ПАВЛИН»
  • ИТАЛЬЯНСКОЕ ИСКУССТВО
  • ЛОДЖИИ РАФАЭЛЯ
  • ПРОСВЕТЫ НОВОГО ЭРМИТАЖА
  • ИСПАНСКОЕ ИСКУССТВО
  • ГОЛЛАНДСКОЕ ИСКУССТВО
  • ДВЕНАДЦАТИКОЛОННЫЙ ЗАЛ
  • КОЛЫВАНСКАЯ ВАЗА
  • ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА
Что включено
  • Включены услуги Гида
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • ""
Место начала и завершения?
Александровская колонна на Дворцовой площади
Когда и как рано покупать?
Когда: Каждый день, кроме понедельника в 11.00, 12.00, 15.00Во вторник, пятницу и субботу в 17.30
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Мы проводим экскурсии каждый день, кроме понедельника
  • Входные билеты включены в стоимость
  • Экскурсия проходит в мини-группе до 5-6 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 55 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
3
2
1
1
В
11 мар 2025
Хотим выразить благодарность экскурсоводу Любови за интереснейшую экскурсию по Эрмитажу. Мы очень много узнали нового, не переставали восхищаться убранством Эрмитажа, картинами, залами и интересными рассказами нашего экскурсовода!! Спасибо большое
В
10 мар 2025
Потрясающая экскурсия, огромная благодарность гиду Михаилу!
К
10 мар 2025
Огромное спасибо Любови - это одна из лучших наших экскурсий. Профессиональные знания, увлеченность, которая передается всем участникам, ставим самую высокую оценку,. Надеемся еще на встречу! Любовь - замечательный экскурсовод! 2,5 часа пролетели на одном дыхании! Восторг!!!! Рекомендуем!
М
9 мар 2025
А
9 мар 2025
Александра отличный экскурсовод. Влюблена в своё дело. Почти три часа пролетели, как 15 минут. Конечно, что такое 3 часа для Эрмитажа, но главное Александра успела показать и очень вдохновенно рассказать.
В
9 мар 2025
8 марта 2025 года 2,5 часа мы провели в компании потрясающего гида и невероятно приятной в общении Ирины. От всей души хотим выразить ей благодарность за интереснейшую и очень насыщенную
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экскурсию. Ирина подарила нам массу положительных эмоций и сообщила много полезной информации. На протяжении всей экскурсии мы были в окружении заботы и красоты, время пролетело просто незаметно. От всего сердца благодарим за эту прекраснейшую экскурсию!!!

Т
9 мар 2025
Экскурсия очень понравилась, благодаря гиду Лиане узнали много интересного. Очень приятный экскурсовод и ее манера подачи материала была великолепна. Прекрасно провели время.
М
7 мар 2025
Спасибо большое гиду Виктории за прекрасную экскурсию, было очень интересно! Было очень приятно, что в рассказе обращали внимание ещё и на детали, на которые упал наш взгляд (индивидуальный подход). Попали в период, когда почти не было людей, так что все прошло комфортно и было хорошо слышно. Вдобавок очень приятно, что группа состояла всего из 4 человек. Однозначно советую данную экскурсию)
С
5 мар 2025
Чудесная экскурсия! 2 часа прошли абсолютно незаметно! Экскурсовод Светлана мастер своего дела! Очень увлекательно, узнала много нового.
Т
5 мар 2025
Замечательная экскурсия! Гида Александру было интересно слушать! Очень понятно и вдохновляюще рассказывала о произведения искусства, и великой истории Эрмитажа! Огромная благодарность Александре, за любовь к своему делу!
А
4 мар 2025
Замечательная экскурсия)Понравилось все. Организация, подача материала, объем информации. Алексанра настоящий специалист и обаятельный ГИД. С ней не хотелось расставаться. Лучшая из лучших.
О
3 мар 2025
А
3 мар 2025
Очень интересный экскурсовод
А
3 мар 2025
Были приятно удивлены мастерству слова экскурсовода Нины! Замечательная экскурсия, только положительные впечатления!
Спасибо за Вашу работу!
Е
3 мар 2025

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