Описание билета
Экскурсия по Эрмитажу
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Эрмитажу, которая продлится 2,5 часа. Это идеальная возможность познакомиться с величайшими произведениями искусства и богатой историей этого уникального музея.
Что вас ждет?
- Прогулка по залам Зимнего дворца.
- Знакомство с самыми знаменитыми экспонатами, каждый из которых имеет свою историю.
- Узнаем об интригах и тайнах царского двора в блистательных залах императорской резиденции.
- Углубимся в сокровища музея, включая шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля и Рембрандта.
История и символика
Вы сможете узнать о судьбах этих произведений и уникальных коллекциях, собранных императорами России. Мы разберем детали и символику работ, их исторический контекст и значение, которое они приобрели за столетия.
Архитектурные детали
Особое внимание будет уделено архитектурным особенностям Зимнего дворца. Узнаем о потайных проходах и ключевых исторических событиях, которые происходили именно в этих залах.
Эта экскурсия позволит вам не только насладиться красотой Эрмитажа, но и понять, почему его называют «музеем музеев». Присоединяйтесь к нам и откройте для себя мир искусства и истории!
Каждый день, кроме понедельника в 11.00, 12.00, 15.00Во вторник, пятницу и субботу в 17.30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- ЭРМИТАЖ
- ИОРДАНСКАЯ ЛЕСТНИЦА
- ФЕЛЬДМАРШАЛЬСКИЙ ЗАЛ
- МАЛЫЙ ТРОННЫЙ ЗАЛ
- ГЕРБОВЫЙ ЗАЛ
- ГАЛЕРЕЯ 1812 ГОДА
- ГЕОРГИЕВСКИЙ ЗАЛ
- ПАВИЛЬОННЫЙ ЗАЛ МАЛОГО ЭРМИТАЖА
- ЧАСЫ «ПАВЛИН»
- ИТАЛЬЯНСКОЕ ИСКУССТВО
- ЛОДЖИИ РАФАЭЛЯ
- ПРОСВЕТЫ НОВОГО ЭРМИТАЖА
- ИСПАНСКОЕ ИСКУССТВО
- ГОЛЛАНДСКОЕ ИСКУССТВО
- ДВЕНАДЦАТИКОЛОННЫЙ ЗАЛ
- КОЛЫВАНСКАЯ ВАЗА
- ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА
Что включено
- Включены услуги Гида
- Входные билеты
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Важная информация
- Мы проводим экскурсии каждый день, кроме понедельника
- Входные билеты включены в стоимость
- Экскурсия проходит в мини-группе до 5-6 человек
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