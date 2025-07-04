А Анастасия

Отличная экскурсия! Экскурсовод Елена расположила к себе и нас взрослых и детей. Брали экскурсию на 9 мая, 4 взрослых и 4 ребёнка (по 7 и по 9 лет). Интересно было всем!

Познавательно! Отдельная благодарность за то, что несмотря на проходившие в городе Праздничные мероприятия, экскурсия состоялась и длилась даже больше по времени! Будем обращаться еще обязательно!