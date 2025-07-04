Пролистайте важнейшие страницы истории Ленинграда! Узнайте, как город жил и сражался, несмотря на нечеловеческие испытания блокады. Пройдитесь по местам памяти, где каждая улица, дом и монумент расскажут о подвиге защитников!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииНевозможно представить, что если бы не героизм защитников и жителей города — Северной столицы могло бы сейчас не быть… Экскурсия о том, как город жил и сражался. Пока бьются наши сердца — мы не можем забыть те значимые и страшные почти 900 дней и ночей! Мы с вами посетим уникальные памятники-свидетели тех страшных дней в Санкт-Петербурге — Ленинграде, помнящие дни страшных испытаний, которые прошли ленинградцы с 1941 по 1944 годы. Когда непримиримый жестокий враг подошёл к стенам города и Ленинград был в блокаде почти 900 дней. Улицы, дома и набережные города по сих пор помнят и расскажут нам о своей судьбе и судьбах людей. И узнаем, а почему же именно Ленинград хотели уничтожить и стереть с лица земли! И о том, как город, несмотря ни на что, не просто выживал, а жил! Вы удивитесь, что люди посещали театр, учились, каждый клочок земли использовали для посадок и давали продукцию для фронта… в нечеловеческих условиях войны. Мы поговорим:
- о Пискаревском мемориальном кладбище — скорбном памятнике, посвящённом памяти всех ленинградцев и защитников города, и месте всеобщего поклонения;
- о знаменитой «Дороге жизни» по Ладожскому озеру, благодаря которой Ленинград выжил. Эта тонкая нить, которую ценой невероятных усилий сумели протянуть защитники Ленинграда, которая дарила жизнь и надежду;
- о Кировском Заводе и выпуске танков;
- о блокадном трамвае и как люди добирались на работу;
- о судьбе Тани Савичевой и о судьбе детей блокадного Ленинграда;
- о норме хлеба 125 грамм и как менялась норма выдачи хлеба с течением времени;
- как случилось, что в блокадном городе прозвучала 7-я Героическая симфония Шостаковича и о мемуарах одного немца;
- о работавших театрах, библиотеках школах и… роддомах;
- о труде парикмахеров блокадного города в старейшей парикмахерской на Невском проспекте; где брали воду, как ее согревали;
- значение котов в городе после Блокады; и о многом-многом другом….
Каждый день с 9:00 до 17:00
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи: Ст. метро Гостиный двор
Завершение: На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 9:00 до 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
4 июл 2025
Отличная экскурсия! Экскурсовод Елена расположила к себе и нас взрослых и детей. Брали экскурсию на 9 мая, 4 взрослых и 4 ребёнка (по 7 и по 9 лет). Интересно было всем!
Познавательно! Отдельная благодарность за то, что несмотря на проходившие в городе Праздничные мероприятия, экскурсия состоялась и длилась даже больше по времени! Будем обращаться еще обязательно!
М
Марина
28 мая 2025
Добрый день! В целом экскурсия хорошая, прошли по городу, дворикам. Но про блокадный Ленинград услышали процентов 30 от заявленного, хотелось бы больше.
