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кажется, получилось больше, чем 6. Григорий максимально подстраивался под ребенка. Тем не менее, это очень серьезная экскурсия. Гид старался подкрепить свой рассказ картами, воспоминаниями, реальными фото. Чувствуется научный подход. Так как экскурсия была на машине, мы совсем не устали. Сначала Григорий показал схему военных действий, потом подъехали на Невский пяточек, прошлись по живым местам, впечатления очень трудные, глубокие. Потом поехали в музей, конечно, ребенку было в музее интереснее, поскольку там интерактивная экспозиция. В конце в музее отключается свет и погружение в ночной бой. После музея прошлись по выставке техники. В Москве ее гораздо больше, но то ощущение, что каждый экспонат реально принимал участие в боях (а Григорий рассказал про каждого из них), вызывает впечатление, что прикоснулся к истории. В общем, это была необычная для Питера экскурсия, вернее, для туристов необычная, заняла полдня и целую неделю осмысления. Под впечатлением!