Операция, положившая конец блокаде Ленинграда, по сей день вызывает немало споров историков. Попробуем разобраться и докопаться до истины.
Мы проедем по памятным местам Блокады и операции «Искра»: от музея-панорамы «Прорыв» до города Шлиссельбурга. А в финале у мемориала «Переправа» вспомним историю Дороги Победы и мостов через Неву.
Мы проедем по памятным местам Блокады и операции «Искра»: от музея-панорамы «Прорыв» до города Шлиссельбурга. А в финале у мемориала «Переправа» вспомним историю Дороги Победы и мостов через Неву.
Описание экскурсии
- Легендарный «Невский пятачок» — место кровопролитнейших боев осени 1941 года — первых попыток прорвать вражеское кольцо.
- Музей-панорама «Прорыв». Вы увидите богатейшую танковую экспозицию, а также артиллерийские орудия и фортификационные сооружения военных лет.
- Город Шлиссельбург. С одной стороны, город является символом блокады Ленинграда, ведь именно с его захвата 8 сентября 1941 года принято считать эти скорбные дни. С другой, взятие Шлиссельбурга 18 января 1943-го означало конец организованного немецкого сопротивления в северной части «Бутылочного горла».
- Рабочий поселок № 5. Место встречи 136-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта и 372-й стрелковой дивизии Волховского фронта, а также захвата советскими войсками первого немецкого танка «Тигр».
- Мемориал на «проклятых» Синявинских высотах, с которого открывается вид на весь театр проведения операции. Насчитывается до 6 крупных советских наступлений.
Об операции «Искра»
С 12 января 1943 года реализовывалась пятая по счёту попытка прорыва блокады Ленинграда. 67-я и 2-я ударные армии буквально по километру в день прогрызали немецкую оборону. 18 января их передовые части соединились в районе рабочих поселков № 1 и № 5. 20 января советские части развернулись на юг и стали атаковать в направлении Синявино — Мга, но за 5 дней боёв не продвинулись практически ни на шаг. Эта незавершённость, половинчатость «Искры» породила за последние 20 лет большое количество споров историков, в которых мы попытаемся разобраться.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на Hyundai Matrix (3 взрослых пассажирских места)
- Возможно проведение на вашем автомобиле — стоимость экскурсии составит 10 000 ₽. В случае использования нескольких автомобилей можно организовать трансляцию рассказа гида во все автомобили во время движения
- Отдельно оплачиваются (при желании посетить) билеты в панораму «Прорыв» — 200 ₽
- В середине экскурсии возможен заезд в столовую
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Григорий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 78 туристов
Коренной ленинградец. Выпускник исторического и философского факультетов СПбГУ. В течении 10 лет преподавал в различных ВУЗах Санкт-Петербурга. Руковожу общественной группой по восстановлению долговременной огневой точки (ДОТ) № 223 Карельского укрепленного района. С 2014 г. являюсь автором и организатором более 40 военно-исторических автомобильных экскурсий по Ленинградской области. Наши путешествия отличаются научным стилем изложения, большим количеством карт и исторических фотографий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Второй раз приезжаем на экскурсию к Григорий и точно приедем ещё:)
Григорий очень интересно рассказывает о событиях 1941-1944 года и увлекает этой темой слушателя. При этом всегда даёт время, чтобы "переварить"
Григорий очень интересно рассказывает о событиях 1941-1944 года и увлекает этой темой слушателя. При этом всегда даёт время, чтобы "переварить"
+1
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Великолепная поездка. На Невском пяточке аж дрожь пробирает. очень интере
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Посетили экскурсию, этой темой интересуемся не один год. Рекомендуем, доступно изложен материал с предоставлением схематических карт и наглядных фотографий, событий того времени. Григорий очень подробно рассказывает о всех ситуациях происходивших
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Д
Спасибо большое Григорию за экскурсию! Это действительно историческое погружение на месте! Были с ребенком, мальчик 7 лет на индивидуальной экскурсии. Хотели уложиться в 4 часа, но было так интересно, что,
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С
Нам очень повезло, что мы выбрали экскурсию с Григорием. Слова "отличный экскурсовод" не могут отразить впечатление от экскурсии с Григорием. Он очень доступно, ярко рассказывает, показывает много наглядных карт и
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Г
Под большим, хорошим впечатлением от экскурсии. Беспристрастная подача информации, очень много нового узнали, вся информация по полочкам, с картами, документами. Возникло желание побывать ещё на других маршрутах с Григорием. Для всех интересующихся историей войны рекомендуем. Информативно, понятно и очень интересно. Григорий истинно увлеченный человек своим делом, огромная благодарность.
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