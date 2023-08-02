Ежегодно в день ВМФ России в Петербурге проходит грандиозное зрелище — парад военных кораблей в акватории Невы. И нельзя придумать лучшего смотрового места, чем палуба теплохода. Приглашаем вас посетить «партер» этого мероприятия на борту нашего судна.
Подарите себе и близким потрясающие памятные впечатления, которые навсегда останутся в ваших сердцах и фотоальбомах.
Подарите себе и близким потрясающие памятные впечатления, которые навсегда останутся в ваших сердцах и фотоальбомах.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Что вас ждет: К параду моряки начинают готовится за 2 недели. Поэтому мы приглашаем насладиться мощью военного флота России с близкого расстояния 22, 23, 29 и, в день парада, — 30 июля. На комфортабельном двухпалубном теплоходе мы пройдем вдоль военных кораблей так близко, что вы сможете рассмотреть всё в деталях. Важно знать:
- Прогулка пройдет на двухпалубном теплоходе «Чайка» или «Москва-178».
- Начало регистрации на рейс за 30 минут. Не опаздывайте!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Часовая прогулка на теплоходе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Набережная Макарова, д. 34
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 300 человек.
Важная информация
- Прогулка пройдет на двухпалубном теплоходе "Чайка" или "Москва-178"
- Начало регистрации на рейс за 30 минут. Не опаздывайте
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Майя
2 авг 2023
A
Ananevaa
2 авг 2023
И
Ирина
1 авг 2023
С
Сергеева
1 авг 2023
В день ВМФ отлично съездили на прогулку! Теплоход в приличном состоянии, любезный персонал, несколько раз проплыли вдоль военных кораблей. Рекомендую!
С
Сергеева
1 авг 2023
Водная экскурсия прошла успешно. Экскурсовод Ирина доброжелательно относится ко всем. Благодарю. Приятная внешность. С чувством юмора.
Удачно провели время и дети остались довольны.
Капитану отдельная благодарность. Он профессионал своего дела. Не думала что движение на воде будет такое как на Невском проспекте. 👍
Удачно провели время и дети остались довольны.
Капитану отдельная благодарность. Он профессионал своего дела. Не думала что движение на воде будет такое как на Невском проспекте. 👍
И
Ирина
31 июля 2023
Все очень красиво, вежливый персонал, очень красивая форма у команды
О
Ольга
31 июля 2023
Е
Елена
31 июля 2023
М
Марина
30 июля 2023
Шикарная прогулка 👍
Нам очень понравилось, обязательно еще воспользуемся услугами этой компании!!!
Нам очень понравилось, обязательно еще воспользуемся услугами этой компании!!!
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