Прогулка пройдет на двухпалубном теплоходе «Чайка» или «Москва-178».

Начало регистрации на рейс за 30 минут. Не опаздывайте!

Что вас ждет: К параду моряки начинают готовится за 2 недели. Поэтому мы приглашаем насладиться мощью военного флота России с близкого расстояния 22, 23, 29 и, в день парада, — 30 июля. На комфортабельном двухпалубном теплоходе мы пройдем вдоль военных кораблей так близко, что вы сможете рассмотреть всё в деталях. Важно знать: