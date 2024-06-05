Прогулки на теплоходе в Санкт-Петербурге

Найдено 70 экскурсий в категории «На теплоходе» в Санкт-Петербурге, цены от 700 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Групповая
7 часов
45 отзывов
Популярное предложение
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Площадь Восстания
«Что включено: транспортное обслуживание, сопровождение гида, входные билеты и теплоходная прогулка с гидом»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25002 250 за человека
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
20%
Групповая
2.5 часа
2504 отзыва
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Начало: Набережная Макарова дом 34
«Регистрация и посадка на теплоход начинается в 23:55 за 20 минут до отправления в теплохода в рейс»
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
от 16251 300 за человека
Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
Начало: Набережная реки Фонтанки д. 150
Расписание: В удобное для вас время
9 июня в 12:00
10 июня в 11:00
9 000 за всё до 11 чел.
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
166 отзывов
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве
Начало: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4
«По Неве на музыкальном теплоходе Если вы хотите послушать живую музыку, потанцевать и увидеть вечерний Петербург с воды — вам на музыкальный теплоход»
Расписание: По средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 19:45
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
1 650 за человека
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
222 отзыва
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
Начало: Английская набережная, д. 2
«Комфорт и безопасность Исследовать город вы отправитесь на комфортабельном двухпалубном теплоходе»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 23:59
Завтра в 23:45
от 1 950 за человека
Разводные мосты глазами петербуржца
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
2 часа
168 отзывов
Разводные мосты глазами петербуржца
Понаблюдать за разводом нескольких мостов и услышать их истории на ночной автоэкскурсии
Начало: Ваш адрес
«Мосты над Невой разводятся по очереди, и обычно за ночь туристам удается посмотреть на 1-2 моста: с борта теплохода увидеть больше запрещают правила судоходства, а гуляя по набережным, за мостами «не угнаться»»
19 июня в 00:30
21 июня в 00:30
13 339 за всё до 4 чел.
Теплоходная прогулка «Забытые острова на Севере Петербурга»
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
149 отзывов
Теплоходная прогулка «Забытые острова на Севере Петербурга»
«Теплоход: Маршрут осуществляется в дневное и вечернее время на двухпалубном теплоходе «Нева» в сопровождении экскурсовода»
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
1 600 за человека
Музыкальный круиз по Парадной Неве на теплоходе-ресторане
🎶 Музыкальные теплоходы
⛴ На теплоходе
Круиз
2 часа
296 отзывов
Музыкальный круиз по Парадной Неве на теплоходе-ресторане
Начало: Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами
«Все места расположены на закрытых палубах теплохода»
Расписание: Ежедневно от Центральной пристани
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
от 1 800 за человека
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час 15 минут
3877 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
«Увлекательная теплоходная экскурсия, во время которой вы увидите тихие и уютные уголки города, пройдете под удивительными мостами, переброшенными через воды рек Фонтанки и Мойки и Крюкова канала»
Расписание: Ежедневно каждый час с 11:00 - 21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 700 за человека
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
72 отзыва
Популярное предложение
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
Начало: Английская набережная, 28
«В первой, полуторачасовой, половине маршрута теплоход направляется в Финский залив, в современный ночной мегаполис — Морской фасад с грандиозными архитектурными гигантами нашего времени: «Газпром-Ареной» и небоскребом «Лахта-центр»»
Расписание: ежедневно в 23.30
9 июня в 23:30
10 июня в 23:30
от 1 450 за человека
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа 45 минут
911 отзывов
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
Начало: Адмиралтейская наб., 2
«Подарите себе незабываемый круиз по ночной Неве во время разведения мостов в Санкт-Петербурге на комфортабельных теплоходах-ресторанах «Астра» и «Корюшка»»
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 23:50
9 июня в 00:30
от 2 500 за человека
Кронштадт с теплоходной прогулкой
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
5 часов
2206 отзывов
Кронштадт с теплоходной прогулкой
Начало: Невский проспект, 87/2, Санкт-Петербург
«Вас ждет трассовая экскурсия по дороге, прогулка с гидом по Кронштадту, а также теплоходная прогулка вокруг фортов (летом) или Музей маяков, форт Константин (зимой)»
Расписание: Ежедневно в 11:30 и 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 300 за человека
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
6 часов
586 отзывов
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Начало: Площадь Восстания д. 1
«Не включено в стоимость: Водная прогулка на теплоходе»
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 1 200 за человека
Круиз «Город - Порт»
⛴ На теплоходе
Круиз
1 час
7 отзывов
Круиз «Город - Порт»
«Продолжительность 1 час 15 минут Важно знать: На причале «Севкабель Порт» посадка и высадка пассажиров осуществляется с верхней открытой палубы теплохода»
Завтра в 12:25
9 июня в 12:25
1 400 за человека
Петербург на автобусе и теплоходе за 5 часов
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
5 часов
221 отзыв
Петербург на автобусе и теплоходе за 5 часов
Начало: Санкт-Петербург, пл. Искусств д. 3
Расписание: с начала и до конца навигации, время 12.00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 490 за человека
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
3 отзыва
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
Начало: Английская набережная, 28
«Теплоход работает в формате музыкального клуба-ресторана и у нас запрещено: проносить на борт свою еду и напитки, подниматься на борт в нетрезвом состоянии, брать с собой домашних питомцев без специальных переносок»
Расписание: Ежедневно в 23.30
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
1 750 за человека
Северные острова с выходом в Финский залив на теплоходе-ресторане
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час 27 минут
1384 отзыва
Северные острова с выходом в Финский залив на теплоходе-ресторане
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
«важно:Будьте внимательны, в разное время уходят разные теплоходы: Ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 на теплоходе «Астра» (Адмиралтейская наб»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 1 600 за человека
Прогулка на теплоходе-ресторане «Чайка» по Неве и Финскому заливу
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
15 отзывов
Прогулка на теплоходе-ресторане «Чайка» по Неве и Финскому заливу
«Теплоход-ресторан «Чайка»: Мягкие кресла, панорамные окна, простирающиеся до крыши, и очень уютная атмосферу — все это вас ждет на закрытой палубе нашего теплохода»
Завтра в 13:55
9 июня в 13:55
1 700 за человека
Большая обзорная + Петропавловская крепость + Теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
4 часа
74 отзыва
Большая обзорная + Петропавловская крепость + Теплоходная прогулка
Начало: Санкт-Петербург, Невский проспект, 71/1
«Теплоходная прогулка Желающие могут продолжить путешествие дальше на теплоходе»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 900 за человека
Ночная дискотека с караоке на первоклассном банкетном теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
14 отзывов
Ночная дискотека с караоке на первоклассном банкетном теплоходе
Начало: Набережная Макарова 34
«Проходите на борт нашего теплохода — мы отправляемся на прогулку по ночному Петербургу»
9 июня в 00:15
26 июня в 23:00
2 900 за человека
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
⛴ На теплоходе
скидка
25%
Групповая
2 часа
43 отзыва
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
Прокатиться по главным рекам Петербурга и полюбоваться разводом мостов
Начало: На набережная реки Мойка
«Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида: на корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников)»
Завтра в 23:50
9 июня в 23:50
22501 688 за человека
Весь Кронштадт, форт Константин и теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
5 часов
54 отзыва
Весь Кронштадт, форт Константин и теплоходная прогулка
Знакомство с городом-крепостью, его архитектурой и местами морской славы
Начало: От Гостиного Двора
«А ещё вы насладитесь 45-минутной прогулкой на теплоходе по Финскому заливу, во время которой рассмотрите форты Кронштадта с нового ракурса»
Расписание: ежедневно в 11:45
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
3 300 за человека
Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
25%
Групповая
5 часов
223 отзыва
Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Познакомиться с городом в огнях иллюминации и увидеть разведение главных мостов
Начало: В районе м. «Площадь Восстания»
«Теплоходная прогулка (1,5-2 ч)»
Расписание: ежедневно в 21:30
Завтра в 21:30
9 июня в 21:30
25001 875 за человека
Прогулка на теплоходе «Ладога»
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Прогулка на теплоходе «Ладога»
Начало: Причал «Мойка 12», Санкт-Петербург
«Вас ждет незабываемая прогулка на комфортабельном и уютном теплоходе «Ладога», на борту которого есть всё необходимое для приятного времяпрепровождения, мини-банкета и даже танцев»
Расписание: Ежедневно, каждые 30 минут
9 июня в 16:00
10 июня в 06:00
от 8 000 за всё до 11 чел.
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу - на закате под живую музыку
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
66 отзывов
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу на закате под живую музыку
Насладитесь вечерним Санкт-Петербургом на комфортабельном теплоходе с живой музыкой. Виды Финского залива, стадиона «Зенит Арена» и Лахта-центра ждут вас
Начало: На набережной Макарова, 32
«Водная прогулка на двухпалубном теплоходе»
Завтра в 21:45
9 июня в 21:45
1200900 за человека
Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
1.5 часа
229 отзывов
Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
Проплыть по Неве к северным островам Петербурга и проводить закат на групповой экскурсии с гидом
Начало: На причале вблизи «Медного всадника» (станция метр...
«Теплоходная прогулка начнется в сердце города, от причала у Медного всадника, поэтому в первую очередь вы увидите главные достопримечательности: Стрелку Васильевского острова, Кунсткамеру, Эрмитаж, Летний сад, крейсер Аврора»
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
1 800 за человека
На уютном теплоходе по рекам и каналам Петербурга
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1 час
6 отзывов
На уютном теплоходе по рекам и каналам Петербурга
Открыть парадный центр с воды на групповой прогулке с аудиогидом
Начало: На набережной реки Фонтанка
«Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида: на корабле будет работать аудиогид»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 450 за человека
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
30%
Аудиогид
2.5 часа
82 отзыва
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Пройти по каналам города в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под звуки саксофона
Начало: На набережной реки Фонтанка
«Вечерний Петербург с теплохода»
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
27001 890 за человека
Ночная теплоходная прогулка - от причала Кронверкский мост
⛴ На теплоходе
скидка
25%
Групповая
2 часа
16 отзывов
Ночная теплоходная прогулка - от причала Кронверкский мост
Прокатиться по главным рекам Петербурга и полюбоваться разводом мостов
Начало: Возле Кронверкского моста
«Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида: на корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников)»
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
22501 688 за человека
К разводным мостам - на ночном теплоходе
⛴ На теплоходе
Аудиогид
2.5 часа
1 отзыв
К разводным мостам - на ночном теплоходе
Увидеть Петербург в вечерней подсветке, а также его главное «шоу» на воде под рассказы аудиогида
Начало: У памятника «Медный всадник»
«На теплоходе есть открытая и тёплая закрытая палубы, но ночью на воде прохладно, одевайтесь теплее»
Расписание: ежедневно в 23:30
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
2 500 за человека
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1.5 часа
475 отзывов
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
Прогулка на теплоходе ночью и краткая информация о символах города
Начало: На набережной Фонтанки, 5 минут пешком от станций ...
«Пройдя на теплоходе, вы увидите пролеты мостов над водной гладью, гранитные набережные и торжественные фасады при свете городских фонарей»
Сегодня в 23:55
Завтра в 23:55
1 700 за человека
По рекам и каналам Петербурга - на теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
3 отзыва
По рекам и каналам Петербурга - на теплоходе
Полюбоваться городом с воды и подплыть к Петропавловской крепости во время выстрела пушки
Начало: На причале вблизи Медного всадника
«Располагайтесь на комфортабельном новом теплоходе и наслаждайтесь достопримечательностями, которые проплывут перед вами, как на киноленте»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000 за человека
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
⛴ На теплоходе
скидка
30%
Аудиогид
1 час
330 отзывов
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
Пройти по главным водным артериям города на теплоходе
Начало: На набережной Фонтанки, вблизи БДТ
«В редких случаях, если группа на теплоход не набирается, вам будет предложено другое время или дата»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
1200840 за человека
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
⛴ На теплоходе
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
88 отзывов
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
Погрузиться в таинственную атмосферу города и понаблюдать за разводом мостов с открытой палубы
Начало: В районе метро Гостиный двор
«К разводным мостам — на теплоходе»
Расписание: ежедневно в 23:00
Завтра в 23:00
9 июня в 23:00
2 500 за человека
Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
🚀 На метеоре
⛴ На теплоходе
Групповая
9 часов
6 отзывов
Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
Успеть всё на самой насыщенной групповой экскурсии из Петербурга
Начало: На Дворцовой площади
«Примерно за 1 час судно домчит вас до города военно-морской славы: теплоход причалит у острова Фортов»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
7 550 за человека
Автобусная экскурсия по Петербургу + теплоходная прогулка по рекам и каналам
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
4 часа
9 отзывов
Автобусная экскурсия по Петербургу + теплоходная прогулка по рекам и каналам
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города и взглянуть на него с разных ракурсов
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
«В стоимость экскурсии включено: трансфер на туристическом автобусе, сопровождение гида, теплоходная прогулка по рекам и каналам»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
1 600 за человека
Часовая прогулка на теплоходе от Петропавловской крепости
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1 час
3 отзыва
Часовая прогулка на теплоходе от Петропавловской крепости
Полюбоваться самым центром Петербурга с воды под рассказы авторского аудиогида
Начало: У Петропавловской крепости
«Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида: на корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников)»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 400 за человека
Водная прогулка «Полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости»
⛴ На теплоходе
скидка
20%
Аудиогид
1.5 часа
50 отзывов
Водная прогулка «Полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости»
Пройти на теплоходе, слушая аудиогид, и стать свидетелем старинной традиции
Начало: На набережной Фонтанки, д. 71
«С палубы нашего теплохода вы увидите пролеты кружевных мостов и нарядные фасады зданий на главных набережных»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
13001 040 за человека
Парадный Петербург с выходом в Финский залив
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
6 отзывов
Парадный Петербург с выходом в Финский залив
Насладиться городскими пейзажами и водными просторами с борта теплохода-ресторана
Начало: На причале «Спуск со львами»
«Двухпалубный комфортабельный теплоход-ресторан «Астра» приглашает вас на завтраки, обеды и ужины»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 400 за человека
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
4 отзыва
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
Проплыть по Неве до Финского залива мимо живописных берегов Петербурга
Начало: На Адмиралтейской наб
«Путешествие пройдёт на обновлённом двухпалубном теплоходе «Ряпушка» с дизайнерским салоном и большой прогулочной палубой»
Расписание: ежедневно в 12:30, 14:30, 16:30 и 20:30
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
1 400 за человека
На метеоре - в Петергоф
🚀 На метеоре
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
7 отзывов
На метеоре - в Петергоф
Добраться до дворцово-паркового комплекса по воде всего за 40 минут
Начало: На причале «Спуск со львами»
«Особенности скоростных теплоходов»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 400 за человека
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и теплоходной прогулкой
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Аудиогид
4.5 часа
4 отзыва
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и теплоходной прогулкой
Познакомиться с историей и архитектурными шедеврами города и рассмотреть уникальные мозаики храма
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
«В стоимость экскурсии включены трансфер на автобусе, входные билеты и теплоходная прогулка по рекам и каналам»
10 июня в 14:30
14 июня в 14:30
2 100 за человека
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
19 отзывов
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
Водная прогулка вдоль северных островов Петербурга с вкусным ужином и живой музыкой на борту
Начало: на Адмиралтейской набережной
«Во время теплоходной прогулки вы полюбуетесь парадными достопримечательностями Северной Венеции, а затем выйдете в акваторию Финского залива, встретите закат и посмотрите на знаменитый Лахта-центр»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
4 000 за человека
Северные острова дельты Невы на теплоходе «Корюшка»
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
8 отзывов
Северные острова дельты Невы на теплоходе «Корюшка»
Прокатиться на двухпалубном комфортабельном теплоходе и насладиться видами Северной столицы
Начало: На причале «Спуск со львами»
«На комфортабельном теплоходе «Корюшка» вы сможете отдохнуть на большой открытой палубе или в закрытом салоне-ресторане с панорамными окнами и системой климат-контроля»
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 400 за человека
Кронштадт и форт Константин - поездка из Петербурга в мини-группе
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
5 часов
52 отзыва
Кронштадт и форт Константин - поездка из Петербурга в мини-группе
История, легенды и главные достопримечательности «морского щита России»
Начало: На площади Искусств
«Сделаем паузу на перекус, после чего можно будет совершить часовую прогулку на теплоходе по фортам Кронштадта (это дополнительная опция)»
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
3 600 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На теплоходе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
  2. Джаз над ночной Невой под разводными мостами
  3. Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
  4. Вечерняя музыкальная прогулка по Неве
  5. Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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