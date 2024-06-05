1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Площадь Восстания
«Что включено: транспортное обслуживание, сопровождение гида, входные билеты и теплоходная прогулка с гидом»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25002 250₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2.5 часа
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Начало: Набережная Макарова дом 34
«Регистрация и посадка на теплоход начинается в 23:55 за 20 минут до отправления в теплохода в рейс»
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
от 16251 300₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
Начало: Набережная реки Фонтанки д. 150
Расписание: В удобное для вас время
9 июня в 12:00
10 июня в 11:00
9 000₽ за всё до 11 чел.
Групповая
2 часа
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве
Начало: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4
«По Неве на музыкальном теплоходе Если вы хотите послушать живую музыку, потанцевать и увидеть вечерний Петербург с воды — вам на музыкальный теплоход»
Расписание: По средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 19:45
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
1 650₽ за человека
Круиз
2 часа
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
Начало: Английская набережная, д. 2
«Комфорт и безопасность Исследовать город вы отправитесь на комфортабельном двухпалубном теплоходе»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 23:59
Завтра в 23:45
от 1 950₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Разводные мосты глазами петербуржца
Понаблюдать за разводом нескольких мостов и услышать их истории на ночной автоэкскурсии
Начало: Ваш адрес
«Мосты над Невой разводятся по очереди, и обычно за ночь туристам удается посмотреть на 1-2 моста: с борта теплохода увидеть больше запрещают правила судоходства, а гуляя по набережным, за мостами «не угнаться»»
19 июня в 00:30
21 июня в 00:30
13 339₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка «Забытые острова на Севере Петербурга»
«Теплоход: Маршрут осуществляется в дневное и вечернее время на двухпалубном теплоходе «Нева» в сопровождении экскурсовода»
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
1 600₽ за человека
Круиз
2 часа
Музыкальный круиз по Парадной Неве на теплоходе-ресторане
Начало: Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами
«Все места расположены на закрытых палубах теплохода»
Расписание: Ежедневно от Центральной пристани
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
от 1 800₽ за человека
Групповая
1 час 15 минут
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
«Увлекательная теплоходная экскурсия, во время которой вы увидите тихие и уютные уголки города, пройдете под удивительными мостами, переброшенными через воды рек Фонтанки и Мойки и Крюкова канала»
Расписание: Ежедневно каждый час с 11:00 - 21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 700₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
Начало: Английская набережная, 28
«В первой, полуторачасовой, половине маршрута теплоход направляется в Финский залив, в современный ночной мегаполис — Морской фасад с грандиозными архитектурными гигантами нашего времени: «Газпром-Ареной» и небоскребом «Лахта-центр»»
Расписание: ежедневно в 23.30
9 июня в 23:30
10 июня в 23:30
от 1 450₽ за человека
Круиз
2 часа 45 минут
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
Начало: Адмиралтейская наб., 2
«Подарите себе незабываемый круиз по ночной Неве во время разведения мостов в Санкт-Петербурге на комфортабельных теплоходах-ресторанах «Астра» и «Корюшка»»
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 23:50
9 июня в 00:30
от 2 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Кронштадт с теплоходной прогулкой
Начало: Невский проспект, 87/2, Санкт-Петербург
«Вас ждет трассовая экскурсия по дороге, прогулка с гидом по Кронштадту, а также теплоходная прогулка вокруг фортов (летом) или Музей маяков, форт Константин (зимой)»
Расписание: Ежедневно в 11:30 и 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 300₽ за человека
Групповая
6 часов
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Начало: Площадь Восстания д. 1
«Не включено в стоимость: Водная прогулка на теплоходе»
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 1 200₽ за человека
Круиз
1 час
Круиз «Город - Порт»
«Продолжительность 1 час 15 минут Важно знать: На причале «Севкабель Порт» посадка и высадка пассажиров осуществляется с верхней открытой палубы теплохода»
Завтра в 12:25
9 июня в 12:25
1 400₽ за человека
Групповая
5 часов
Петербург на автобусе и теплоходе за 5 часов
Начало: Санкт-Петербург, пл. Искусств д. 3
Расписание: с начала и до конца навигации, время 12.00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 490₽ за человека
Групповая
3 часа
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
Начало: Английская набережная, 28
«Теплоход работает в формате музыкального клуба-ресторана и у нас запрещено: проносить на борт свою еду и напитки, подниматься на борт в нетрезвом состоянии, брать с собой домашних питомцев без специальных переносок»
Расписание: Ежедневно в 23.30
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
1 750₽ за человека
Групповая
1 час 27 минут
Северные острова с выходом в Финский залив на теплоходе-ресторане
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
«важно:Будьте внимательны, в разное время уходят разные теплоходы: Ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 на теплоходе «Астра» (Адмиралтейская наб»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 1 600₽ за человека
Групповая
2 часа
Прогулка на теплоходе-ресторане «Чайка» по Неве и Финскому заливу
«Теплоход-ресторан «Чайка»: Мягкие кресла, панорамные окна, простирающиеся до крыши, и очень уютная атмосферу — все это вас ждет на закрытой палубе нашего теплохода»
Завтра в 13:55
9 июня в 13:55
1 700₽ за человека
Групповая
4 часа
Большая обзорная + Петропавловская крепость + Теплоходная прогулка
Начало: Санкт-Петербург, Невский проспект, 71/1
«Теплоходная прогулка Желающие могут продолжить путешествие дальше на теплоходе»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 900₽ за человека
Групповая
3 часа
Ночная дискотека с караоке на первоклассном банкетном теплоходе
Начало: Набережная Макарова 34
«Проходите на борт нашего теплохода — мы отправляемся на прогулку по ночному Петербургу»
9 июня в 00:15
26 июня в 23:00
2 900₽ за человека
скидка
25%
Групповая
2 часа
Ночная теплоходная прогулка - от причала на Мойке
Прокатиться по главным рекам Петербурга и полюбоваться разводом мостов
Начало: На набережная реки Мойка
«Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида: на корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников)»
Завтра в 23:50
9 июня в 23:50
22501 688₽ за человека
Групповая
5 часов
Весь Кронштадт, форт Константин и теплоходная прогулка
Знакомство с городом-крепостью, его архитектурой и местами морской славы
Начало: От Гостиного Двора
«А ещё вы насладитесь 45-минутной прогулкой на теплоходе по Финскому заливу, во время которой рассмотрите форты Кронштадта с нового ракурса»
Расписание: ежедневно в 11:45
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
3 300₽ за человека
скидка
25%
Групповая
5 часов
Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Познакомиться с городом в огнях иллюминации и увидеть разведение главных мостов
Начало: В районе м. «Площадь Восстания»
«Теплоходная прогулка (1,5-2 ч)»
Расписание: ежедневно в 21:30
Завтра в 21:30
9 июня в 21:30
25001 875₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Прогулка на теплоходе «Ладога»
Начало: Причал «Мойка 12», Санкт-Петербург
«Вас ждет незабываемая прогулка на комфортабельном и уютном теплоходе «Ладога», на борту которого есть всё необходимое для приятного времяпрепровождения, мини-банкета и даже танцев»
Расписание: Ежедневно, каждые 30 минут
9 июня в 16:00
10 июня в 06:00
от 8 000₽ за всё до 11 чел.
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу на закате под живую музыку
Насладитесь вечерним Санкт-Петербургом на комфортабельном теплоходе с живой музыкой. Виды Финского залива, стадиона «Зенит Арена» и Лахта-центра ждут вас
Начало: На набережной Макарова, 32
«Водная прогулка на двухпалубном теплоходе»
Завтра в 21:45
9 июня в 21:45
1200900₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
Проплыть по Неве к северным островам Петербурга и проводить закат на групповой экскурсии с гидом
Начало: На причале вблизи «Медного всадника» (станция метр...
«Теплоходная прогулка начнется в сердце города, от причала у Медного всадника, поэтому в первую очередь вы увидите главные достопримечательности: Стрелку Васильевского острова, Кунсткамеру, Эрмитаж, Летний сад, крейсер Аврора»
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
1 800₽ за человека
Аудиогид
1 час
На уютном теплоходе по рекам и каналам Петербурга
Открыть парадный центр с воды на групповой прогулке с аудиогидом
Начало: На набережной реки Фонтанка
«Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида: на корабле будет работать аудиогид»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 450₽ за человека
скидка
30%
Аудиогид
2.5 часа
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Пройти по каналам города в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под звуки саксофона
Начало: На набережной реки Фонтанка
«Вечерний Петербург с теплохода»
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
27001 890₽ за человека
скидка
25%
Групповая
2 часа
Ночная теплоходная прогулка - от причала Кронверкский мост
Прокатиться по главным рекам Петербурга и полюбоваться разводом мостов
Начало: Возле Кронверкского моста
«Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида: на корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников)»
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
22501 688₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
К разводным мостам - на ночном теплоходе
Увидеть Петербург в вечерней подсветке, а также его главное «шоу» на воде под рассказы аудиогида
Начало: У памятника «Медный всадник»
«На теплоходе есть открытая и тёплая закрытая палубы, но ночью на воде прохладно, одевайтесь теплее»
Расписание: ежедневно в 23:30
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
2 500₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Водная экскурсия с аудиогидом на развод мостов
Прогулка на теплоходе ночью и краткая информация о символах города
Начало: На набережной Фонтанки, 5 минут пешком от станций ...
«Пройдя на теплоходе, вы увидите пролеты мостов над водной гладью, гранитные набережные и торжественные фасады при свете городских фонарей»
Сегодня в 23:55
Завтра в 23:55
1 700₽ за человека
Групповая
1 час
По рекам и каналам Петербурга - на теплоходе
Полюбоваться городом с воды и подплыть к Петропавловской крепости во время выстрела пушки
Начало: На причале вблизи Медного всадника
«Располагайтесь на комфортабельном новом теплоходе и наслаждайтесь достопримечательностями, которые проплывут перед вами, как на киноленте»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000₽ за человека
скидка
30%
Аудиогид
1 час
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
Пройти по главным водным артериям города на теплоходе
Начало: На набережной Фонтанки, вблизи БДТ
«В редких случаях, если группа на теплоход не набирается, вам будет предложено другое время или дата»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
1200840₽ за человека
Групповая
6 часов
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
Погрузиться в таинственную атмосферу города и понаблюдать за разводом мостов с открытой палубы
Начало: В районе метро Гостиный двор
«К разводным мостам — на теплоходе»
Расписание: ежедневно в 23:00
Завтра в 23:00
9 июня в 23:00
2 500₽ за человека
Групповая
9 часов
Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
Успеть всё на самой насыщенной групповой экскурсии из Петербурга
Начало: На Дворцовой площади
«Примерно за 1 час судно домчит вас до города военно-морской славы: теплоход причалит у острова Фортов»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
7 550₽ за человека
Групповая
4 часа
Автобусная экскурсия по Петербургу + теплоходная прогулка по рекам и каналам
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города и взглянуть на него с разных ракурсов
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
«В стоимость экскурсии включено: трансфер на туристическом автобусе, сопровождение гида, теплоходная прогулка по рекам и каналам»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
1 600₽ за человека
Аудиогид
1 час
Часовая прогулка на теплоходе от Петропавловской крепости
Полюбоваться самым центром Петербурга с воды под рассказы авторского аудиогида
Начало: У Петропавловской крепости
«Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида: на корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников)»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 400₽ за человека
скидка
20%
Аудиогид
1.5 часа
Водная прогулка «Полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости»
Пройти на теплоходе, слушая аудиогид, и стать свидетелем старинной традиции
Начало: На набережной Фонтанки, д. 71
«С палубы нашего теплохода вы увидите пролеты кружевных мостов и нарядные фасады зданий на главных набережных»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
13001 040₽ за человека
Групповая
2 часа
Парадный Петербург с выходом в Финский залив
Насладиться городскими пейзажами и водными просторами с борта теплохода-ресторана
Начало: На причале «Спуск со львами»
«Двухпалубный комфортабельный теплоход-ресторан «Астра» приглашает вас на завтраки, обеды и ужины»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 400₽ за человека
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
Проплыть по Неве до Финского залива мимо живописных берегов Петербурга
Начало: На Адмиралтейской наб
«Путешествие пройдёт на обновлённом двухпалубном теплоходе «Ряпушка» с дизайнерским салоном и большой прогулочной палубой»
Расписание: ежедневно в 12:30, 14:30, 16:30 и 20:30
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
1 400₽ за человека
Групповая
1 час
На метеоре - в Петергоф
Добраться до дворцово-паркового комплекса по воде всего за 40 минут
Начало: На причале «Спуск со львами»
«Особенности скоростных теплоходов»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 400₽ за человека
Аудиогид
4.5 часа
Парадный Петербург с посещением Спаса на Крови и теплоходной прогулкой
Познакомиться с историей и архитектурными шедеврами города и рассмотреть уникальные мозаики храма
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
«В стоимость экскурсии включены трансфер на автобусе, входные билеты и теплоходная прогулка по рекам и каналам»
10 июня в 14:30
14 июня в 14:30
2 100₽ за человека
Круиз
2 часа
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
Водная прогулка вдоль северных островов Петербурга с вкусным ужином и живой музыкой на борту
Начало: на Адмиралтейской набережной
«Во время теплоходной прогулки вы полюбуетесь парадными достопримечательностями Северной Венеции, а затем выйдете в акваторию Финского залива, встретите закат и посмотрите на знаменитый Лахта-центр»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
4 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Северные острова дельты Невы на теплоходе «Корюшка»
Прокатиться на двухпалубном комфортабельном теплоходе и насладиться видами Северной столицы
Начало: На причале «Спуск со львами»
«На комфортабельном теплоходе «Корюшка» вы сможете отдохнуть на большой открытой палубе или в закрытом салоне-ресторане с панорамными окнами и системой климат-контроля»
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 400₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Кронштадт и форт Константин - поездка из Петербурга в мини-группе
История, легенды и главные достопримечательности «морского щита России»
Начало: На площади Искусств
«Сделаем паузу на перекус, после чего можно будет совершить часовую прогулку на теплоходе по фортам Кронштадта (это дополнительная опция)»
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
3 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EElena5 июня 2024Отличная прогулка, запомню на всю жизнь, спасибо
- ММихаил5 июня 2024Атмосферная прогулка на хорошем теплоходе. Организация на уровне. Нам с супругой очень понравилось
- ЕЕлена5 июня 2024Приехала в ваш прекрасный город впервые, эмоций от прогулки через край! Прогулка на теплоходе по ночному Питеру стала отличным решением для того, чтобы увидеть город во всей красе. Первый раз в жизни увидела разводные мосты, очень зрелищно!
- ВВасилий5 июня 2024Приятно удивлен состоянию теплохода. Он новый и чистый. На судне работает приятный персонал, помогли скоординировать с посадкой, а также по
- ААлена5 июня 2024Первый раз были в Питере. Экскурсия на целый день. Устали, но впечатлений!!!!! Всё очень здорово. Гиды просто молодцы! Организация супер!!!!!
- ААнастасия5 июня 2024Все понравилось, спасибо!
- ААнастасия4 июня 2024Всё интересно и познавательно!! Елена с душой подходит к своему делу. Очень понравился экскурсовод и подача материала!
- ЮЮлия4 июня 2024Отличный маршрут. Вежливый, весёлый персонал. Замечательный музыкант и администратор. Всё очень понравилось. Однозначно будем рекомендовать прогулку друзьям.
- ННата4 июня 2024вместо заявленных 30 гостей их было в 2 раза больше, выбирала экскурсию в том числе по критерию численности гостей на
- ААльбина4 июня 2024Были на экскурсии 4 июня. Оксана и Ашот - вы лучшие 😍очень интересно рассказали и очень аккуратно довезли 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На теплоходе»
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