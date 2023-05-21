Крейсер Аврора
Приглашаем вас познакомиться с легендарным бронепалубным крейсером первого ранга «Аврора» — кораблем-музеем, который красуется на вечной стоянке в Санкт-Петербурге, у Петроградской набережной. Вы узнаете все об этом уникальном памятнике истории Военно-морского флота России.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ждетНа нашей экскурсии вы познакомитесь с крейсером и узнаете, как, где и когда строился корабль. Вы узнаете о его технических характеристиках и ходовых качествах, о вооружении корабля и техническом оснащении. Осмотрите крейсер снаружи и узнаете об артиллерии и торпедах, которыми вооружили «Аврору», а также о том, что сделало корабль самым современным по уровню оборудования в России того времени.
Прогуливаясь по палубе и спускаясь в трюмные помещения корабля, узнаете много из истории доблестного боевого пути крейсера в разные эпохи его жизни: Какую роль крейсер сыграл в самых критических сражениях, повлиявших на дальнейшее развитие истории нашей страны? Как жили и выживали в открытом море матросы? Как сложилась судьба корабля во время Великой Отечественной войны?
Тур подойдет для туристов всех возрастов, тем, кто интересуется историей ВМФ, всем патриотам, кому не безразличен суверенитет страны, и тем, кто гордится историей России.
Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбанк (внешний аккумулятор для телефона).
Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Спланированный маршрут с подробной навигацией
- Что не входит
- Входной билет на Крейсер «Аврора» стоит 500 рублей и приобретается отдельно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Место начала и завершения?
- Петроградская набережная, 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас времяЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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