Крейсер Аврора: история одного корабля (аудиотур без входных билетов)

Крейсер Аврора

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем вас познакомиться с легендарным бронепалубным крейсером первого ранга «Аврора» — кораблем-музеем, который красуется на вечной стоянке в Санкт-Петербурге, у Петроградской набережной. Вы узнаете все об этом уникальном памятнике истории Военно-морского флота России.
Крейсер Аврора: история одного корабля (аудиотур без входных билетов)
Крейсер Аврора: история одного корабля (аудиотур без входных билетов)
Крейсер Аврора: история одного корабля (аудиотур без входных билетов)
Крейсер Аврора: история одного корабля (аудиотур без входных билетов)
Крейсер Аврора: история одного корабля (аудиотур без входных билетов)
Крейсер Аврора: история одного корабля (аудиотур без входных билетов)
Ближайшие даты:
21
мая
22
мая
23
мая
24
мая
25
мая
26
мая
27
мая
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетНа нашей экскурсии вы познакомитесь с крейсером и узнаете, как, где и когда строился корабль. Вы узнаете о его технических характеристиках и ходовых качествах, о вооружении корабля и техническом оснащении. Осмотрите крейсер снаружи и узнаете об артиллерии и торпедах, которыми вооружили «Аврору», а также о том, что сделало корабль самым современным по уровню оборудования в России того времени.
Прогуливаясь по палубе и спускаясь в трюмные помещения корабля, узнаете много из истории доблестного боевого пути крейсера в разные эпохи его жизни: Какую роль крейсер сыграл в самых критических сражениях, повлиявших на дальнейшее развитие истории нашей страны? Как жили и выживали в открытом море матросы? Как сложилась судьба корабля во время Великой Отечественной войны?
Тур подойдет для туристов всех возрастов, тем, кто интересуется историей ВМФ, всем патриотам, кому не безразличен суверенитет страны, и тем, кто гордится историей России.
Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  • Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  • Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбанк (внешний аккумулятор для телефона).

Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Спланированный маршрут с подробной навигацией
Что не входит
  • Входной билет на Крейсер «Аврора» стоит 500 рублей и приобретается отдельно
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Место начала и завершения?
Петроградская набережная, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Индивидуальные
Пешеходные
Музеи
Крейсер Аврора
Популярные места
Аудиогиды
Билеты

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Билет на крейсер «Аврора»
Входной билет
30 минут
9 отзывов
Билет на крейсер «Аврора»
Попасть без очереди на борт легендарного корабля и открыть его героическую историю
у крейсера «Аврора»
24 мая
25 мая
26 мая
27 мая
500 за билет
Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора»
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
145 отзывов
Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора»
Невский просп. , 85
Сегодня
24 мая
25 мая
26 мая
1 500 за человека
Групповая экскурсия на крейсер «Аврора»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
2 отзыва
Групповая экскурсия на крейсер «Аврора»
Исследовать легендарное судно от верхней палубы до машинного отделения и открыть его историю
около крейсера Аврора
24 мая
27 мая
31 мая
2 июня
2 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ