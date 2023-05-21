Что вас ждетНа нашей экскурсии вы познакомитесь с крейсером и узнаете, как, где и когда строился корабль. Вы узнаете о его технических характеристиках и ходовых качествах, о вооружении корабля и техническом оснащении. Осмотрите крейсер снаружи и узнаете об артиллерии и торпедах, которыми вооружили «Аврору», а также о том, что сделало корабль самым современным по уровню оборудования в России того времени.

Прогуливаясь по палубе и спускаясь в трюмные помещения корабля, узнаете много из истории доблестного боевого пути крейсера в разные эпохи его жизни: Какую роль крейсер сыграл в самых критических сражениях, повлиявших на дальнейшее развитие истории нашей страны? Как жили и выживали в открытом море матросы? Как сложилась судьба корабля во время Великой Отечественной войны?

Тур подойдет для туристов всех возрастов, тем, кто интересуется историей ВМФ, всем патриотам, кому не безразличен суверенитет страны, и тем, кто гордится историей России.

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