Приглашаем вас познакомиться с легендарным бронепалубным крейсером первого ранга «Аврора» — кораблем-музеем, который красуется на вечной стоянке в Санкт-Петербурге, у Петроградской набережной. Вы узнаете все об этом уникальном памятнике истории Военно-морского флота России.
Описание аудиогидаЧто вас ждет Аудиоэкскурсия начинается с осмотра внешнего вида крейсера. Вы узнаете об артиллерии и торпедах, которыми оснастили «Аврору», а также о том, что делало этот корабль самым современным по уровню оснащения в России того времени. Вы познакомитесь с историей строительства крейсера, его техническими характеристиками и вооружением. Далее вы поднимитесь на палубу, прогуляетесь по ней и спуститесь в трюмные помещения корабля, узнаете много из истории доблестного боевого пути крейсера в разные эпохи его жизни:
- Какую роль крейсер сыграл в самых критических сражениях, которые повлияли на дальнейшее развитие истории нашей страны.
- Как жили и выживали в открытом море матросы.
- Как сложилась судьба корабля во время Великой Отечественной войны, и многое другое! Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
- Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We.
- Go.
- Trip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбанк (внешний аккумулятор для телефона).
Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Спланированный маршрут с подробной навигацией
Что не входит в цену
- Входной билет на Крейсер «Аврора» стоит 500 рублей и приобретается отдельно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Место начала и завершения?
Петроградская набережная, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
2.5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Спасибо большое, чисто! Все условия!
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О
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Н
Сам рассказ интересный, но приходилось самим переключать главы.
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Е
Приобретала билеты на сайте на экскурсию по Крейсера с аудиогидом. На эскурсию попасть не удалось, деньги "сгорели". После покупки экскурсии на сайте оказалось, что надо ещё купить входной билет в
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Ю
Аудиогид не стоит таких денег. Сразу поняла, когда купила. Решила оформить возврат, но увы мне отказали, т. к. за 24 часа не возвращают, только за 48 часов до начала. А приобретала я его также за 24 часа, оплата 1380 руб. не возвратна. Это нарушение прав потребителей, крайне разочарована. Никому не советую!
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В
Разводилово на бабло, купил аудиофайл за 1380 рублей, гавно 💩 какое-то. Не берите билеты с этого сайта.
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